Anche un'altra settimana del mese di luglio sta per giungere al termine, lasciando all'oroscopo il compito di annunciare quali saranno i segni maggiormente fortunati di questo nuovo weekend. Il periodo di tempo preso in esame è quello che va da venerdì 10 a domenica 12 luglio, con la possibilità di vedere il segno dei Pesci risalire da una situazione poco piacevole in cui alcuni dei nativi si erano erroneamente tuffati. Il nervosismo potrebbe invece rendere difficoltose le giornate di Leone e Toro, costretti a rivedere i propri piani e ad adeguarsi alle situazioni che inizieranno a circondarli.

Energie nuove, contrariamente a quanto le apparenze potrebbero mostrare, arriveranno per i nati sotto al segno del Sagittario.

Di seguito approfondiamo i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - in amore non c'è nulla che possa rovinare le giornate di questo segno zodiacale. La confidenza creata con il partner e quel rapporto decisamente salutare non potrà fare altro che rendere questo periodo tra i più fortunati di tutto il mese. Buone notizie anche in ambito lavorativo.

Toro - come già anticipato, secondo le previsioni di questo nuovo oroscopo, il segno del Toro si ritroverà costretto a dover fare i conti con il nervosismo accumulato durante l'intera settimana.

È consigliabile cercare di evitare ogni tipologia di discussione, specialmente quelle che rischiano di dilungarsi troppo per le lunghe.

Gemelli - le risposte stanno finalmente arrivando e anche il fine settimana riserverà qualche piccola sorpresa per i Gemelli. Chi attende una notizia importante da tempo potrà finalmente rallegrarsi, così come chi attendeva una risposta da parte della persona amata o di una grande azienda.

L'amore ed il lavoro sono alle porte.

Cancro - attenzione ai presentimenti: spesso e volentieri le proprie intuizioni risultano essere azzeccate. Non importa se si realizzeranno in modo positivo od in modo negativo, ciò che le sensazioni di questo segno possono lasciare intendere si avvereranno quasi con sicurezza.

Leone - così come accade per il segno del Toro, anche il Leone si ritroverà di fronte a situazioni poco piacevoli, soprattutto se di mezzo c'è la gelosia. Attenzione quindi a non dare troppo peso ai commenti di qualche persona considerata "troppo amichevole" nei confronti del partner. Evitare i litigi permette di godersi le giornate di questo prossimo weekend.

Vergine - tenersi alla larga delle discussioni, specialmente da quelle con il proprio partner, renderà questo nuovo fine settimana decisamente migliore. Aumentare lo stress e le tensioni con la propria anima gemella non è certamente consigliabile. Attenzione a non soffermarsi troppo su un particolare dettaglio.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche nota di stress, secondo l'oroscopo, potrebbe rendere il prossimo weekend un po' movimentato e difficile da digerire. Affidarsi alle persone care ed amate aiuterà a superare ogni difficoltà, o almeno quelle più pesanti che si presenteranno sul proprio cammino. Mai affrontare un ostacolo troppo grande da soli.

Scorpione - attenzione alle note di malumore che stanno per avvicinarsi. Già dalla giornata di giovedì, alcuni dei nati sotto al segno dello Scorpione, potrebbero iniziare ad attraversare un periodo poco gradevole dove la malinconia non lascia scampo alla felicità. L'importante è circondarsi di persone fidate e sincere.

Sagittario - "allegria", questa parola sarà il fulcro attorno al quale ruoteranno le giornate del prossimo fine settimana.

L'unico consiglio plausibile da dare è quello di godersi appieno i momenti di felicità che gli astri decidono di donare.

Capricorno - la settimana non è stata certamente tra le migliori e il tutto non può fare altro che migliorare. Dopo una lunga corsa in discesa, non resta altro che aggrapparsi a qualcosa, stringere la mano dei propri amici e trascinarsi fino a raggiungere nuovamente la vetta. La vita è fatta di alti e bassi e questo segno sa bene cosa significa.

Acquario - aria di romanticismo e sentimentalismo in vista. Il nuovo fine settimana, ormai prossimo, inebrierà le proprie giornate di amore e donerà all'Acquario quei sentimenti tanto desiderati. Una nuova relazione potrebbe nascere da un'amicizia ed una nuova proposta potrebbe presentarsi lungo il cammino.

Pesci - dopo un tuffo verso il basso non resta che una rapida risalita. Questo è ciò che sta accadendo al segno dei Pesci in questo momento: dopo qualche giorno trascorso a combattere per non raschiare il fondo, non può che sopraggiungere una rapida risalita, che porterà questo segno a raggiungere nuovamente il proprio benessere fisico e mentale.