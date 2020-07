Domenica 12 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Marte sostare nel segno dell'Ariete, nel frattempo Nettuno stazionerà sui gradi dei Pesci. Giove, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Venere e il Nodo Lunare che proseguiranno la loro orbita in Gemelli. In ultimo, Mercurio assieme al Sole continueranno il proprio domicilio nel segno del Cancro, come Urano che rimarrà stabile in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro ed Ariete, meno entusiasmante per Bilancia e Scorpione.

Sul podio

1° posto Toro: amore top. La giornata che chiude la settimana potrebbe vedere i nati Toro vogliosi di trascorrere del tempo con partner e figli, con molti tra loro che potrebbero prenotare in un ristorante esclusivo tanto desiderato dalla dolce metà.

2° posto Gemelli: focosi. La passionalità avrà buone chance di essere la protagonista della domenica nativa, e ciò aiuterà presumibilmente la coppia a gettare nel dimenticatoio le ansietà ed i contrattempi dell'ultimo periodo. Lavoro in secondo piano.

3° posto Ariete: stacanovisti. La congiunzione Luna-Marte nel segno si farà beffa di Mercurio in Cancro rendendo, con ogni probabilità, i nativi oltremodo dediti alle faccende professionali. L'enorme mole energetica, quindi, si trasformerà in stacanovismo che non passerà di certo inosservato in azienda.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. Lo scontro Terra-Acqua rallenterà l'avanzamento dei progetti in essere dei nati Leone ma ciò, fortunatamente, gli permetterà di ponderare a dovere le prossime mosse da effettuare nel corso delle settimane seguenti.

5° posto Sagittario: scelte. Domenica il focus potrebbe essere orientato su alcune scelte, non semplici ma doverose, a cui i nativi dovranno porgere attenzione. Le loro decisioni in merito non saranno viste di buon grado dal partner, ma nonostante questo proseguiranno imperterriti verso la loro direzione.

6° posto Acquario: priorità. Il settore amoroso e quello professionale saranno, con tutta probabilità, come posizionati su un piatto della bilancia dove i nati del segno dovranno valutare su cosa, al momento, dare maggiore priorità.

7° posto Capricorno: finanze da incrementare. Nella professione ruoli e mansioni sono stati più volte messi a soqquadro, ed i nativi in queste 24 ore potrebbero rendersi conto che un'entrata economica supplementare farebbe al caso loro.

Rendere un nuovo hobby profittevole, nei migliori casi, sarebbe il massimo.

8° posto Vergine: abbottonati. L'avversa congiunzione Mercurio-Sole farà presumibilmente optare i nativi per tenere la bocca cucita questa domenica nel focolare domestico. Tale scelta si rivelerà azzeccata, in quanto ogni parola fuori posto basterebbe a urtare gli equilibri in casa.

9° posto Bilancia: revisioni economiche. I nativi della seconda e terza decade, nell'ultimo periodo, si son lasciati andare ad acquisti voluttuari e, in questa giornata, avranno buone possibilità di rendersi conto che è il caso di serrare i cordoni della borsa. Così facendo, eviteranno sgradite sorprese nel bilancio finanziario di fine mese.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: relax. Le poche energie su cui probabilmente potranno contare i nati Scorpione, faranno decidere alcuni tra loro per relegare ogni incombenza in secondo piano, a pro di una domenica all'insegna del relax più assoluto.

11° posto Cancro: fuori giri. Cavare un ragno dal buco nella giornata che chiude la settimana sarà un'ardua impresa per i nativi, i quali potrebbero avvertire una certa destabilizzazione per la mancanza di risultati.

12° posto Pesci: occasioni sfumate. I single del segno avranno ottime chance di fare nuove ed intriganti conoscenze in questa giornata. Peccato, però, che la loro timidezza durante l'approccio iniziale potrebbe far fuggire la 'preda' anzitempo.