L'Oroscopo settimanale dal 27 luglio sino al 2 agosto annuncia grandiosi risvolti che riguarderanno vari segni dello zodiaco.

Luglio si preparerà a fare le valigie e ad uscire di scena assieme alle sue giornate abbastanza pesanti e a tratti malinconiche. A partire da questa settimana, la musica cambierà e tante questioni finiranno sotto la lente d'ingrandimento. Si verificherà un'ondata di cambiamenti tra partenze e arrivi. L'estate comincerà a entrare nel vivo e questo incrementerà le percezioni e la voglia di lasciare tutto da parte almeno per un po'. Lunedì e martedì avremo la Luna in Scorpione, che tenderà la mano ai segni d'acqua.

Da mercoledì l'astro soggiornerà nella casa del Sagittario fino alla mattinata di venerdì. Il weekend, invece, sarà caratterizzato dalla presenza della Luna in Capricorno e questo comporterà passione, agitazione e tanto altro ancora.

Amore, lavoro, conoscenze, famiglia e divertimento: approfondiamo le previsioni dell'astrologia fino al giorno 2 agosto.

Previsioni settimanali fino al 2 agosto, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sarà semplice riuscire a farvi comprendere durante questa settimana, intensa sotto il profilo astrale. Mercurio renderà la comunicazione più fluida e chiara. Eventuali incertezze o ostacoli verranno ripianati. Potrete finalmente lasciarvi alle spalle quella spiacevole sensazione di inadeguatezza che vi ha corteggiato nelle scorse settimane.

Ci saranno delle rivalutazioni da fare e delle decisioni da prendere. Per quanto riguarda l'amore, non tutte le storie hanno il loro famoso lieto fine, ma delle nuove conoscenze si profilano sul vostro luminoso orizzonte.

Toro - Non sempre le cose sono ciò che sembrano, non a caso l'apparenza inganna e non bisognerebbe giudicare il libro dalla copertina.

Durante la settimana fino al 2 agosto, avrete il vostro bel daffare e rischierete di andare a sbattere in una serie di imprevisti dell'ultimo minuto. Prendere una ferma posizione sarà di grande aiuto e vi aiuterà a cavarvela da ogni impiccio. Gli affari risulteranno in ripresa e sarà possibile chiudere un certo pagamento o debito.

Rinnovamenti in atto, accettate eventuali inviti nel fine settimana. Un nuovo amore si profila all'orizzonte.

Gemelli - Periodo di grande movimento per quanto concerne il piano sentimentale. Cercate di assaporare ogni attimo di questa calda stagione senza lasciarvi prendere dal pessimismo. L'autunno e l'inverno potrebbero riservare delle scosse, quindi cercate di fare ogni cosa entro la fine di settembre. Chi vive in una località turistica, sta battagliando contro il caos, l'afa e i vicini chiassosi. Per quanto possibile, dovrete cercare di essere più tolleranti ed evitare le discussioni che potrebbero sfociare in qualcosa di grave. Del resto, non è vostra responsabilità redarguire gli altri quando sbagliano.

'Chi fa da se fa per tre', ma chiedere aiuto o avere dei buoni collaboratori vi sarà più fruttuoso che mai.

Cancro - L’oroscopo invita ad investire il tutto per tutto nelle prime due giornate della settimana dato che saranno le migliori per voi. Da mercoledì in poi, le cose si tingeranno di un colore più intenso e sarete al centro di una serie di vicissitudini interessanti. Non riuscirete a stare fermi un solo minuto e, molto probabilmente, questo andirivieni non ve lo scorderete facilmente. Se luglio è stato un mese riflessivo e a tratti duro sul versante psicofisico, agosto sarà molto caldo e intenso. Un bel libro in spiaggia e una divertente cena al ristorante sapranno arricchire la settimana, ma occhio al portafogli.

Previsioni dell'oroscopo, dal Leone allo Scorpione

Leone - Agosto sarà il vostro mese, ma già nei primi giorni di questa settimana la ruota comincerà a girare nel verso giusto ed ogni problema scemerà via. Per molto tempo avete trascinato sulle vostre fragili spalle una serie di responsabilità, ma nei prossimi giorni vi sentirete più leggeri. L'amore tornerà a trionfare, le coppie di vecchia data potranno gustarsi una sorta di luna di miele. In famiglia occorrerà essere più tolleranti e allentare le redini. Non mancheranno emozioni, sorprese e attimi di pura spensieratezza. Il divertimento, la cultura e l'amore non hanno età: lasciatevi andare.

Vergine - La collaborazione vi sarà di grande aiuto in settimana, per cui cercate di mantenere un clima quieto e cordiale.

Avete mille sogni nel cassetto, ma forse attualmente soffrite di apatia o magari desiderate divertirvi senza imporvi troppe incombenze. Le stagioni vanno e vengono, i ricordi restano. La cosa migliore da fare sarà equilibrare il tutto: ne troppo, ne poco. Chi ha una famiglia con dei figli piccoli e vitali, vivrà una settimana frenetica, forse più delle altre. Sarà possibile partire o prepararsi per un viaggio. Entro domenica potrebbero giungere delle notizie importanti.

Bilancia - Le previsioni astrologiche annunciano un'interessante settimana ricca di spunti e di stimoli. L'amore di coppia continuerà a marciare nel giusto senso, ma bisognerà prestare attenzione agli sbalzi d'umore che rischieranno di generare litigi.

Possibili ritardi, qualcosa vi causerà del disagio. Sarete chiamati ad affrontare una sfida, forse dovrete sostenere dei pagamenti consistenti o saldare un debito. Dovrete riorganizzare la quotidianità e lasciarvi andare un po', del resto avete trascorso un duro inverno. Nel vostro futuro ci sono molti progetti, ma al momento tutto risulta fermo. Bene la salute.

Scorpione - Dietro alle crisi si celano delle grandiosi opportunità, ma purtroppo non tutti hanno la capacità di vedere oltre la nube. Dopo la pioggia spunta sempre l'arcobaleno, per cui in settimana avrete modo di rimettervi in piedi e di tornare a marciare verso il traguardo. L'amore del partner non mancherà, ma se siete single da poco, potrete tornare a riaprire la porta del vostro cuore.

Qualche nativo dello Scorpione ha delle difficoltà economiche e questo accentua il malumore e lo sconforto, ma in settimana sarà possibile cercare e trovare una soluzione abbastanza soddisfacente.

L'oroscopo della settimana prossima, dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Nei prossimi giorni, potreste ritrovarvi faccia a faccia con determinate situazioni spiacevoli. Forse all'interno dell'ambiente di lavoro c'è astio tra colleghi o magari il superiore si comporta in maniera arrogante. Qualunque sia la difficoltà che vi ritrovate ad affrontare, in settimana sarà possibile venirne a capo. La strada sarà sgombra dagli ostacoli e questo vi consentirà di accelerare il passo verso il traguardo. Per quanto riguarda il piano affettivo, avrete la libidine alle stelle.

Capricorno - Verranno fuori tutti quei pensieri inconsci che avete custodito dentro di voi per lungo tempo. Non dovrete più nascondervi. Chi è innamorato, finalmente riuscirà a fare brescia nel cuore della persona desiderata. Delle coppie avranno in serbo qualcosa di importante, magari un viaggio o una convivenza. Settembre sarà un mese decisivo, nel frattempo dovrete cercare di godervi agosto in maniera spensierata. Nel fine settimana, le coppie stabili si abbandoneranno alla passione mentre i single faranno conquiste. Soldi in arrivo, ma anche in uscita!

Acquario - Sarà una settimana importante, costellata di buone notizie riguardanti la sfera lavorativa, la carriera o i sogni d'amore. Questo 2020 ha comportato numerosi cambiamenti, in realtà la vita è un continuo divenire ed è importante stare al passo senza rimanere troppo incollati al passato.

Anche l'amore evolve e ve ne renderete conto prossimamente. Coloro che potranno staccare la spina e concedersi un po' di meritato riposo, potranno fare tutto quello che desiderano. Nel weekend, potreste ricevere una visita.

Pesci - Mercurio favorevole vi renderà altamente operativi. Le vostre capacità comunicative riusciranno a persuadere perfino i più scettici. La concentrazione tornerà agli alti livelli, specie se vi siete lasciati un po' andare mettendo da parte alcune responsabilità o se avete ridotto gli impegni. Lo stimolo giusto vi spronerà a perseguire nei vostri obiettivi, che non dovrete perdere di vista in alcun modo. Non tutte le giornate di questa settimana saranno rose e fiori, ma riuscirete a cavarvela in un qualche modo.

Una persona che credete amica, in realtà vi rema contro e ve ne accorgerete a breve. Possibili tuffi al mare o cambio di look.