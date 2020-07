Venerdì 24 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Vergine, nel frattempo Plutone, Saturno e Giove stazioneranno nell'orbita del Capricorno. Urano proseguirà sui gradi del Toro, così come il Nodo Lunare assieme a Venere che rimarranno stabili in Gemelli. Infine, Marte continuerà la sosta in Ariete ed il Sole permarrà in Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Leone, meno roseo per Pesci e Capricorno.

Sul podio

1° posto Vergine: intuitivi. Il Luminare notturno, grazie al sestile con Mercurio ed al trigono con Plutone, riuscirà presumibilmente a donare ottime intuizioni ai nativi circa il loro percorso professionale del prossimo futuro.

2° posto Leone: guerrieri. Il protagonista del giorno sarà, con ogni probabilità, il corroborante trigono tra Venere d'Aria e Marte di Fuoco che renderà i nati del segno oltremodo determinati. A beneficiare maggiormente di tali influssi sarà presumibilmente la prima decade, che diverrà quasi battagliera coi nemici, o presunti tali.

3° posto Toro: lavoro top. La Luna in trigono al terzetto Giove-Plutone-Saturno, seppur retrogrado, potrebbe favorire le faccende professionali in casa Toro, a patto che i nativi non cedano alle provocazioni dell'ambiente. Amore in secondo piano.

I mezzani

4° posto Ariete: passionali. La spinta propulsiva del Sole in Leone da un lato e lo sfavillante trigono Marte-Venere dall'altro, avranno buone chance di far riemergere in maniera prorompente la carica passionale nativa.

Qualche grana, invece, parrà palesarsi al lavoro dove sarebbe meglio tenere la bocca cucita.

5° posto Sagittario: amicizie. Sebbene tra amore e lavoro qualche perplessità sarà probabilmente presente, il terzo segno di Fuoco potrà contare sull'importante appoggio dei buoni amici, anche per un'eventuale confidenza.

6° posto Cancro: hobby. La monotonia che, spesso e volentieri, contraddistingue l'ambiente professionale potrebbe divenire meno sopportabile per i nati Cancro in queste 24 ore. Per ovviare al problema, basterà dedicare parte del proprio tempo libero ad un nuovo e rigenerante hobby.

7° posto Scorpione: pensierosi.

Venerdì in cui i nativi rimugineranno, c'è da scommetterci, su vecchie questioni sentimentali senza ovviamente venirne a capo, a causa del sestile tra Nettuno e Plutone in decima casa.

8° posto Bilancia: routine. La giornata parrà scorrere via in un batter d'occhi per i nati Bilancia, che si cimenteranno in attività routinarie, svolte quasi meccanicamente. Fortunatamente, verso sera, potranno farsi coccolare dall'amato bene e movimentare il venerdì.

9° posto Acquario: a testa bassa. Ciò che, in questa giornata, non funzionerà in ambito professionale, specialmente per la seconda e terza decade, spingerà i nativi ad impegnarsi di più. Sarà così facile vedere il terzo segno d'Aria spingere sul pedale dell'acceleratore durante le mansioni lavorative, evitando di credere ai pettegolezzi dei maldicenti.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: attriti professionali. Le scorse giornate alcuni nati Capricorno hanno, a causa Sole di Fuoco opposto ai Pianeti nella loro orbita, commesso qualche passo falso con un parigrado. Il collega, a fronte di ciò, potrebbe chiedere un confronto proprio nella giornata odierna.

11° posto Gemelli: umore flop. Il tono umorale odierno avrà buone possibilità di essere sotto i livelli abituali per i nativi, a causa di Venere sui loro gradi che formerà una doppia quadratura con la Luna e Nettuno. Anziché rispondere a tono preferiranno, però, chiudersi a riccio mostrando il broncio alle persone con cui si rapporteranno.

12° posto Pesci: pigri. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare quest'oggi per il dodicesimo segno dello Zodiaco, difatti molti tra loro preferiranno ciondolare per casa immersi nel dolce far niente.