Per la giornata di mercoledì 1° luglio 2020 qualche piccola divergenza con amici oppure con colleghi sarà purtroppo preponderante per i segni della Bilancia, dei Pesci ma anche per il segno dei Gemelli. Quest'ultimo avrà una situazione simile anche con il partner.

L'umore sarà una vera e propria tortura per il segno dello Scorpione, mentre ci sarà molta più determinazione lavorativa per il segno dell'Ariete e per tutti quelli di fuoco in generale.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Cancro al 'top' sul lavoro

Ariete: avrete una maggiore consapevolezza delle vostre capacità sul fronte professionale ed economico, quindi concretamente si vedranno anche una spinta più forte sul lato pratico e una grande capacità di organizzazione.

La stanchezza non sarà un problema rilevante.

Toro: per voi staccare la spina non è sempre sinonimo di divertimento, preferendo un riposo più accomodante. Stavolta però ci saranno eccezioni dettate da qualche amico che vorrà farvi svagare. Fate del vostro meglio per divertirvi.

Gemelli: qualche piccolo accordo fra voi ed il partner potrebbe 'rompersi' portandovi a separarvi per un po' di tempo. Evitarvi però potrebbe non sortire l'effetto della mancanza, dunque agite come più sarà consono fare.

Cancro:i primi frutti del vostro lavoro saranno esclusivamente nelle vostre mani, e in questa giornata potreste decidere di tentare un approccio più romantico con il partner, stavolta senza fare eventuali 'pasticci'.

Leone: anche se avrete molto successo ed ultimamente state collezionando degli affari conclusi più che bene, dovrete cercare di frenare questo entusiasmo perché potreste subire uno 'scivolone' molto importante.

Vergine: allontanarvi dal partner o da un amico sincero per alcuni dubbi al momento vi sembrerà la cosa giusta da fare, ma potreste rendervi conto che non ci sarà un errore più delicato di questo.

Riflettete sulle decisioni da prendere.

Pausa per Sagittario

Bilancia: purtroppo ci sarà un calo molto forte della vostra forza di volontà, e sarà così soprattutto sul lavoro, ma anche per quanto riguarderà le faccende e le relazioni prettamente private. Preferirete isolarvi.

Scorpione: l'umore basso di queste giornate potrebbe compromettere il vostro rendimento lavorativo, quindi dovrete cercare di dare il massimo anche per quei progetti o quelle mansioni più semplici.

Sagittario: vi fermerete un attimo sul lavoro, ma la vostra mente sarà comunque produttiva e potrebbe tirare fuori delle idee più che positive anche per qualche progetto da fare in famiglia.

Capricorno: avrete molta più positività grazie non soltanto a quei dettagli significativi della vostra vita privata, ma anche per quelle situazioni sul lavoro che vi faranno incrementare le collaborazioni fra colleghi.

Acquario: se avete molta passione da condividere con il partner, lo stesso entusiasmo non si riscontrerà in campo familiare. Potreste assumere un atteggiamento autoritario che però non funzionerà con la maggior parte dei membri.

Pesci: dei momenti di tensione nella cerchia delle amicizie potrebbero sembrarvi più 'pesanti' di quelli che realmente saranno.

Purtroppo però, potreste prendere questa situazione non tanto alla leggera.