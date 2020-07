L'Oroscopo di agosto del Leone garantirà tante novità interessanti, sia in campo sentimentale che nel settore lavorativo. Ci saranno tante opportunità da prendere al volo prima della pausa estiva e i Leone sicuramente saranno in grado di approfittarne. Avranno dalla loro parte l'influenza di Venere, di Mercurio e del Sole che li proteggeranno con il loro benevolo influsso per tutto il mese.

I Leone in coppia vivranno dei meravigliosi momenti di relax con il proprio partner. I single potranno avere delle avventure, ma probabilmente in questo mese non incontreranno ancora la loro anima gemella. Di seguito le previsioni astrali.

Il lavoro indagato nell'oroscopo di agosto del Leone

Il mese di agosto sorprenderà i nativi del Leone dal punto di vista lavorativo. L'influenza di Marte in trigono dal 6 al 21 e del Sole fino al 22, caricheranno di una potente energia che stimolerà a buttarvi a capofitto nel lavoro per raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati. Nella prima settimana di agosto avrete dalla vostra anche la splendida influenza di Venere che vi renderà irresistibili. Dall'8 poi ci sarà Mercurio a rendervi empatici e molto comunicativi. In questo mese chi di voi dovrà lavorare, nonostante la pausa estiva, potrà comunque preparare tutti quei progetti che più stanno a cuore per poi portarli a compimento subito dopo le ferie estive.

Urano spingerà al cambiamento, quindi voi che siete alla ricerca di un lavoro o che dovrete affrontare un colloquio di lavoro importante oppure fare un concorso, proprio in questo mese di agosto dovrete studiare e prepararvi al meglio, per poi partire alla grande a settembre e osare con successo.

Potreste accusare la stanchezza del mese precedente che vi ha messo alla prova, anche stressandovi parecchio a causa degli ostacoli che avete dovuto superare con fatica e determinazione.

Questo sarà il mese giusto quindi per ricaricarvi, ritagliandovi dei momenti per voi stessi e se possibile fare una vacanza, solo così potrete ricominciare alla grande dopo la pausa estiva.

Previsioni astrali amorose sul Leone di agosto

Vivrete un mese di agosto all'insegna del relax e dell'avventura.

Fino all'8 agosto avrete la benevola protezione di Venere, il pianeta dell'amore, che renderà ogni vostro sogno possibile. Dopo l'8 sarete in sinergia con il Sole e grazie anche al benevolo influsso di Mercurio, apparirete carismatici e ricchi di una potente energia spontanea che ammalierà tutti.

Voi Leone che state vivendo una storia d'amore seria e nei mesi scorsi avete dovuto affrontare qualche tensione, in questo mese potrete rifarvi alla grande. Sarà questo il momento di trascorrere una bella vacanza con il proprio partner all'insegna del relax e della tranquillità. Voi amici del Leone avrete Marte in trigono che vi renderà iperattivi, ma attenzione a non strafare altrimenti soccomberete al nervosismo e questo potrebbe portare a delle incomprensioni e delle piccole discussioni con il vostro partner.

Invece voi single, vivrete un mese di agosto esplosivo grazie alla benevola energia donatavi da tanti potenti pianeti. Sarete carichi di entusiasmo, comunicativi, carismatici e molto affascinanti. Marte in Ariete vi farà vivere dei momenti molto energizzanti e vivaci. Tanti incontri saranno alle porte, preparatevi perché avrete tante nuove amicizie da approfondire. Vivrete un mese di agosto all'insegna del divertimento e dello svago, ma i nuovi incontri potranno essere solo delle avventure estive, poiché in questo mese sarà difficile trovare l'anima gemella oppure incominciare una storia seria.