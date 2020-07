L'Oroscopo di domenica 26 luglio presenterà molte sorprese per tutti i segni zodiacali. I transiti planetari avranno un peso importante sulle vicende amorose e personali. Nella volta celeste di domani, tra i movimenti principali, sarà possibile notare la congiunzione fra Giove e Plutone e fra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Saturno, la Luna in quadratura a Mercurio e Venere in quadratura a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 26 luglio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 26 luglio: introspezione per Ariete e solitudine per Toro

Ariete: sarà una domenica diversa rispetto alle altre perché cercherete di entrare in contatto con il lato più profondo di voi. Non vi accontenterete di frequentare persone superficiali o di praticare attività che non vi coinvolgano emotivamente. Vorrete qualcosa di più intenso e produttivo. Forse, avrete modo di conoscere qualcuno che vi lascerà a bocca aperta. Farete fatica a fidarvi della vostra prima impressione e per questo attenderete che i fatti confermino le vostre percezioni.

Toro: avrete bisogno di staccare la spina e di trascorrere un po' di tempo con voi stessi. Sceglierete un luogo all'aperto che sappia comunicarvi qualcosa di importante.

Crederete molto nei messaggi provenienti dall'esterno e non noterete ogni singola coincidenza. Gli amici, forse, organizzeranno qualcosa di divertente da fare insieme. Tenderete a rifiutare, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di farlo con garbo in modo da non ferirli.

Gemelli: dovrete combattere contro un forte sentimento di gelosia.

Questo potrebbe mettervi in una situazione difficile nei confronti della persona amata. Potreste, infatti, averete un atteggiamento poco piacevole che gli farà sorgere dei dubbi. L'oroscopo consiglia di provare a mitigare il vostro carattere. Sarà importante rimanere con i piedi per terra, senza fantasticare su cose che, effettivamente, non esistono.

Una musica rilassante e l'odore dell'incenso vi aiuteranno a riflettere.

Cancro: farete fatica a mettere a tacere il vostro intuito. Vi abbandonerete ad esso e vi mettere alla ricerca di qualcosa di nuovo. Vi si apriranno numerose opportunità, ma dovrete scegliere quella più giusta per voi. Non sarà facile rinunciare ad alcune cose a favore di altre, ma alla fine ce la farete. Il partner potrebbe non concordare con il vostro pensiero e cercare di farvi cambiare idea. Sarà importante rimanere fermi sulla vostra posizione, se è davvero ciò che desiderate.

Previsioni zodiacali di domenica 26 luglio: Leone grintoso e nostalgia per Bilancia

Leone: vi sentirete energici e desiderosi di portare a termine tutti gli impegni della giornata.

Deciderete di apportare dei cambiamenti duraturi alla vostra vita e per questo selezionerete alcune abitudini che riterrete utili. Però, ci sarà spazio anche per il divertimento e per la spensieratezza. Amerete trascorrere del tempo in compagnia e ridere con i vostri amici. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi rovinare la giornata da piccole discussioni in famiglia.

Vergine: verrete travolti dal desiderio di renderete il vostro rapporto di coppia più forte. Impronterete il cambiamento sul dialogo e farete di tutto per dimostrare al partner tutto il vostro amore. Non compierete gesti eclatanti, ma la persona amata resterà ammaliata da ogni vostra parola. Per cena, potreste cucinare qualche manicaretto appetitoso.

Rilasserà gli animi e contribuirà a creare un'atmosfera gioiosa e allegra. Potreste concludere la serata con la visione di un film romantico.

Bilancia: ogni singolo oggetto avrà un potere particolare su di voi perché vi metterà in collegamento con il passato. Tenderete a essere nostalgici e a ripensare alle cose che avete lasciato indietro. Alcuni ricordi vi riempiranno il cuore di gioia, mentre altri saranno causa di sofferenza. La cosa migliore sarà concentrarvi sugli elementi positivi in modo da aumentare la vostra forza e determinazione. Condividere queste emozioni con una persona speciale vi aiuterà moltissimo.

Scorpione: sentirete il bisogno di staccarvi da una persona che vi ha fatto del male.

Non sarà facile prendere questa decisione, ma anteporrete il benessere personale a tutto il resto. Per fortuna, il partner saprà darvi tutto il suo supporto. Vi consolerà e cercherà di farvi tornare il sorriso. Le previsioni di domani consigliano di distrarvi praticando le vostre attività preferite. Avrete bisogno di qualcosa che vi aiuti a sfogare la rabbia e la delusione. Attenzione a non chiedere troppo al vostro corpo.

Previsioni astrologiche di domani 26 luglio: autostima per Capricorno e Acquario distratto

Sagittario: avrete voglia di trascorrere la giornata in famiglia. Sentirete il bisogno di confrontarvi con persone che saranno sempre pronti a donarvi un sorriso. L'amore nei vostri confronti vi consentirà di vivere la giornata con serenità e gioia.

Avvertirete la necessità di ricambiare tutto questo affetto e di essere buoni con gli altri. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di godere al massimo di queste sensazioni e di pensare solo al presente.

Capricorno: sarà una giornata all'insegna dell'autostima. Non avrete alcun dubbio riguardo al vostro valore e non perdere occasione per dimostrarlo agli altri. Forse, questo atteggiamento si tradurrà in un eccessivo egocentrismo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di lasciare in un angolo la vanità e di sfruttare questa nuova consapevolezza per dare vita a qualcosa di produttivo. Gli amici di sempre vi resteranno accanto, ma non avranno timore di affrontarvi.

Acquario: il vostro partner potrebbe chiedervi una maggiore partecipazione alla vita di coppia.

Voi, però, sarete talmente presi dai vostri pensieri da non riuscire a soddisfare il suo desiderio. Preferirete rimanere soli e dedicare tempo solo a voi stessi. Ciò potrebbe causare qualche discussione tra le mura domestiche. La soluzione potrebbe essere quella di rimandare la conversazione in un momento in cui vi sentirete più tranquilli e collaborativi.

Pesci: sarete in attesa di nuove entrate economiche. Avvertirete la necessità di sfogare la vostra ansia con un po' di sano shopping, ma sarete costretti a rimandare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non prestare troppa attenzione alle vostre tensioni interiori. Per migliorare il rapporto con voi stessi potreste concedervi qualche piccola coccola: un bagno caldo, una nuova acconciatura, una telefonata con un amico.

Sarà fondamentale arrivare a fine giornata con l'umore alto e sereno.