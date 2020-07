Inizia una nuova settimana e l'oroscopo è pronto a rivelare quali novità e sorprese aspettano i vari segni zodiacali, relativamente all'ambito lavorativo, da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2020.

Le previsioni settimanali annunciano che i lavoratori del Toro avranno la possibilità di realizzare qualsiasi cosa. I nativi del Cancro che hanno un lavoro potrebbero ricevere qualche soddisfazione.

Di seguito, l'astrologia di questa nuova settimana e le predizioni delle stelle sul lavoro per tutti i simboli dello zodiaco.

Oroscopo fino al 2 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Questo sarà un periodo di contrasti, scompigli e dissidi nelle attività di qualsiasi genere.

Se lavorate alle dipendenze dovrete portare avanti il vostro compito, mettervi in mostra e dimostrare di che pasta siete fatti. Con un pizzico di buona volontà e la giusta dose di stimoli riuscirete a far lavorare la vostra creatività. Il campo degli affari sarà baciato dalla fortuna.

Toro – Sarà la settimana giusta per realizzare ogni cosa che avete in mente. Nelle giornate di giovedì e venerdì una novità potrebbe far riavviare un progetto che credevate perso. Il prossimo weekend sarà importante per la vita pratica. Ottimi progressi per le attività indipendenti e buone sorprese anche per i lavoratori dipendenti. Chissà cosa troverete nella busta paga!

Gemelli – Concentratevi di più e fate del vostro meglio sul lavoro, questa settimana potreste avere riscontri positivi in qualche vostro progetto.

Nuove opportunità a partire da lunedì per coloro che hanno intenzione di progredire, migliorare nell'ambito lavorativo e affaristico. Favoriti i viaggi in località di mare.

Cancro – Belle soddisfazioni e piccolo successo in campo professionale. Dopo tanti blocchi e sacrifici per ricominciare, finalmente le attività indipendenti registreranno un significativo miglioramento, soprattutto sul fronte guadagno.

Riposatevi di più in ambienti piacevoli e freschi, infiammazioni e tensioni muscolari saranno in agguato.

Le previsioni settimanali su lavoro: da Leone a Scorpione

Leone – All'inizio della settimana dovrete fare un po' di attenzione, non tutto potrebbe andare secondo i vostri piani. Un intoppo burocratico potrebbe addirittura farvi rimandare le vacanze e questo metterà in pericolo la vostra relazione d’amore.

Questa sarà anche una settimana favorevole per concludere gli affari rimasti in sospeso per troppo tempo. La fortuna comunque vi assisterà, sempre se prenderete con ottimismo ed entusiasmo quello che verrà.

Vergine – La settimana partirà alla grande. Troverete forza e grinta che vi spingeranno a rischiare qualcosa di più per ottenere maggiori entrate. Qualcuno potrebbe mettere lo zampino nelle questioni che riguardano gli accordi o i contratti. L'Oroscopo consiglia di tenere sempre gli occhi ben aperti e di andare con i piedi di piombo, nonostante le garanzie promesse. Se avete investito in qualche progetto, questa settimana vi darà buoni frutti.

Bilancia – Questa sarà una settimana buona per coloro che stanno aspettando i risultati di un progetto svolto nelle settimane scorse, soprattutto dal punto di vista economico.

A coloro che ancora non hanno avuto modo o tempo di riorganizzarsi, l’oroscopo consiglia di non lasciarsi sfuggire un’occasione che si presenterà in questi giorni. Programmate tutto nella prima parte della settimana e concentratevi solo sul lavoro.

Scorpione – Sarete molto combattivi e nessuno riuscirà a piegarvi. Chi nei giorni scorsi vi ha fatto saltare un affare, questa settimana dovrà rendere pan per focaccia. Approfittate di questa carica di energia che avete dentro, anche se vi troverete a ridosso delle vacanze. Coloro che svolgono un’attività prettamente estiva, saranno avvantaggiati e anche fortunati.

Astrologia dal 27 luglio al 2 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In campo professionale le cose procederanno bene, anche se l’ansia spesso non vi lascerà vivere in maniera serena.

Le vostre tipiche manie di persecuzione vi faranno pensare che tutti siano arrabbiati con voi. Evitate di esplicare alcuni pensieri su colleghi o superiori. Nel fine settimana avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Capricorno – Qualsiasi cosa sia successa nelle settimane scorse e che vi ha creato qualche problema o rallentamento, in questa settimana si risolverà. Potrete dare libero sfogo alle vostre idee per ampliare l’attività. Se avete iniziato da poco a lavorare e i superiori vi chiederanno di fare qualche straordinario prima delle vacanze settembrine, sfruttate la situazione, qualche soldino in più farà sempre comodo.

Acquario – Le scelte che farete in questa settimana potrebbero avere delle conseguenze sul vostro futuro.

Se non avete ancora avuto un’occasione da cogliere al volo, adesso l’avrete e dovrete sfruttarla al meglio. Già da lunedì potreste avere qualche proposta lavorativa. Nonostante il periodo poco propizio, l'oroscopo ci tiene a ricordarvi che il lavoro nobilita l’uomo. La fortuna girerà anche dalla vostra parte e potreste essere assunti anche a tempo indeterminato.

Pesci – In questa settimana farete bene ad affrontare alcune trattative, i vostri concorrenti potrebbero fare un’offerta migliore. Coloro che qualche tempo fa hanno fatto una domanda lavorativa, finalmente in questa settimana potrebbero ricevere una risposta. La vostra situazione finanziaria avrà bisogno di una sistemata. Se avete qualcosa da recuperare, un credito o qualcosa del genere, non fatevi scrupolo e andate a chiedere quanto vi è dovuto.