L'Oroscopo di agosto per la Vergine si aprirà all'insegna dei grandi cambiamenti, sia per quanto riguarderà il lavoro che l'amore. Sarà un mese molto intenso con il transito benevolo di tanti pianeti che favoriranno i nati del segno in ogni campo. Tante occasioni fortunate in ambito lavorativo costelleranno questo mese, grazie all'influsso di Giove e Saturno in trigono. In campo sentimentale Venere in sestile spanderà la sua influenza favorendo tutte le storie d'amore, mentre relazioni già in crisi, potrebbero chiudersi definitivamente. I single vivranno tanti bei momenti e faranno tante conoscenze interessanti riassunte nelle previsioni astrali fortunate.

Il lavoro indagato nell'oroscopo mensile della Vergine

Voi amici della Vergine vivrete un mese di agosto molto intenso, anche se in campo professionale molti di voi saranno in ferie. Infatti questo mese sarà molto fortunato, grazie al benevolo transito di tanti pianeti. Giove a voi favorevole, farà raccogliere i tanti frutti che avrete seminato con grande passione e fatica nei mesi precedenti. Tanti pianeti saranno dalla vostra parte, dall'8 agosto ci sarà un bellissimo sestile di Venere che spanderà i suoi influssi benevoli nella vita di voi Vergine. Giove e Saturno in trigono in Capricorno spingeranno a osare e tanti saranno i progetti che potranno essere portati a termine in questo mese o preparati per il mese di settembre.

Voi alla ricerca di un lavoro dovrete mandare curriculum e fare colloqui, preparando il terreno per ripartire alla grande a settembre. Dovrete osare poiché questo mese sarà veramente fortunato. Nettuno regalerà una grande energia positiva che vi spingerà ad agire, il Sole nel vostro segno caricherà di una determinazione e una forza così grande che vi farà essere irresistibili.

Marte in Ariete vi darà una carica vitale enorme che unita a un'energia esplosiva, vi spingerà a preparare grandi cambiamenti per il mese di settembre. Voi alla ricerca di un nuovo lavoro o un avanzamento di carriera, dovrete agire anche se questo è il mese delle ferie per antonomasia. Non dovrete fermarvi dunque ma dovrete essere pronti e preparati per il ritorno al lavoro, agendo con grande velocità e determinazione poiché questo sarà il momento giusto per realizzare i vostri sogni.

Previsioni astrali amorose mensili dedicate alla Vergine di agosto

Il mese di agosto per voi amici della Vergine sarà ricco di novità. Sarete protetti dal benevolo influsso di Venere in sestile dall'8 agosto che farà vivere dei bellissimi momenti in amore. Nettuno garantirà una grande energia e sarete ricchi di fascino. Giove e Saturno in trigono spingeranno ad osare e ad attuare con fermezza un progetto amoroso che sta a cuore da tempo. Tutto potrà succedere in un mese così bello e fortunato. Voi in coppia potrete vivere momenti bellissimi con il proprio partner, ci penseranno il Sole e Mercurio in Vergine che vi renderanno simpatici, carismatici e accattivanti. Le storie finite da tempo, in questo mese di agosto, si risolveranno spontaneamente, lasciando finalmente liberi di agire e di aprirsi alla vita e bandendo così ogni tristezza.

Voi amici della Vergine potrete tornare a rinascere grazie all'influenza benevola di Marte e di Urano nel Toro che spingeranno al cambiamento, lasciandovi alle spalle le storie negative che vi hanno segnato in quest'anno un po' difficile per tutti ma soprattutto per voi in particolare. Tante novità anche per i single della Vergine che grazie al transito benevolo di tanti pianeti fortunati, avranno un grande carisma e una grande energia. Farete infatti tante conoscenze interessanti, grazie a Venere e Mercurio dalla vostra parte sarete affascinanti e carismatici e nessuno potrà resistervi. Via libera all'amore quindi e ai nuovi incontri poiché tra di loro potrebbe esserci la vostra anima gemella.