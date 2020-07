L'oroscopo di domani, martedì 28 luglio indica una giornata carica di sorprese in campo sentimentale, economico e lavorativo per la maggior parte dei segni dello zodiaco.

La Luna è entrata in Sagittario e porta una ventata di energia positiva, facilitando gli approcci a livello amoroso o riscaldando i rapporti interpersonali di ciascun segno zodiacale. il Sole e Mercurio stazionano rispettivamente nel segno del Leone e del Cancro. Venere ed il Nodo Lunare restano fermi sui gradi dei Gemelli. Invece Giove, assieme a Plutone e Saturno, continueranno a orbitare nel segno del Capricorno. Immutata la situazione astrale di Nettuno che prosegue la sosta in Pesci, con Marte stabile nel domicilio dell'Ariete.

Scopriamo, nel dettaglio, quali saranno le novità portate dall'Oroscopo di martedì 28 luglio per ognuno dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del giorno 28 luglio: idee geniali per l'Ariete, Cancro dolce

Ariete - Questo martedì, forse nel primo pomeriggio di domani, un imprevisto sarà di intralcio: potrebbe saltare un progetto per stare un po' insieme al partner. Con un po' di impegno sarà risolvibile e potrete dedicarvi all'amore come meglio vorrete. In serata potrebbe scoppiare l'eros e potreste avere una notte molto movimentata. Ultimamente avete un irrefrenabile desiderio di agire, pianificate le mosse giuste per riuscire nel lavoro: avrete idee geniali da mettere in pratica.

In amore, sentirete il bisogno di essere indipendenti ed è per questo che siete un po' troppo agitati. Le stelle consigliano di ascoltare di più il partner.

Toro - Un regalo di stampo sentimentale cambierà notevolmente la vostra prospettiva, negativa nei confronti di questa giornata. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di essere meno coinvolti nelle solite cose, perché non c'è giorno più propizio di questo per dedicarsi all'amore, grazie a Venere e alla Luna.

Invece sarà una giornata positiva per quanto riguarda il denaro, potrete stare sereni e smettere di preoccuparvi eccessivamente. Un salto di qualità nel mondo del lavoro vi farà sentire a vostro agio e potenti, ma gestite questa nuova situazione in modo tale da non intaccare l'equilibrio appena ristabilito con il partner.

Gemelli - Nel corso della giornata di domani, martedì 28 luglio, per i nati del segno si respirerà un clima più sereno in amore rispetto ai giorni precedenti, e anche le ansietà dell'ultimo periodo potrebbero lasciare spazio a una maggiore simbiosi di coppia. Sul posto di lavoro i colleghi potrebbero essere eccessivamente critici nei vostri confronti, non dategli peso e continuate per la vostra strada: avete tante idee, dovete solo trovare il coraggio per svilupparle. Intanto, non date nulla per scontato, specialmente il partner lasciato solo durante i vostri impegni lavorativi che in questo periodo sono alle stelle. Fate sentire una atmosfera unica all'interno della coppia, ne varrà sicuramente la pena.

Cancro - L'oroscopo di martedì preannuncia una giornata meravigliosa per questo vostro bel segno di Acqua, con gli astri pronti a portare fortuna. Vi sentirete romantici e molto dolci, avrete voglia di dare e di ricevere coccole ma, non rinuncerete alla vostra sensualità e il partner non potrà che apprezzare questo vostro aspetto. In amore periodo favorevole per i nuovi incontri, si vivranno belle emozioni. Per chi invece ha una storia che non funziona, è il caso di mettere un punto definitivo. Nell'ambiente professionale i nativi dovranno, con tutta probabilità, lavorare con un nuovo team. Questo martedì si rivelerà una giornata ideale per stringere nuove collaborazioni.

Previsioni zodiacali del 28 luglio: nuovi progetti per Vergine

Leone - In amore è sempre più vicino un momento di svolta, e chi è solo da tempo in questo periodo farà degli incontri interessanti. L'amore risentirà di una certa stanchezza, affanno anche nell'amicizia: attraverserete un periodo di instabilità. Cercate di stringere rapporti con le persone giuste. Nel lavoro ancora un po' di nervosismo da superare, per questo motivo meglio mantenere la calma. Le previsioni zodiacali del momento invitano a non chiudersi in casa in questa giornata. Per i cuori solitari farsi vedere in giro non può che fare bene. Potreste fare nuove amicizie, molto importanti: approfittate delle buone opportunità che vi si potrebbero presentare.

Vergine - E' il momento giusto per intraprendere nuovi progetti perché gli influssi dei pianeti agiranno a vostro favore. Se non riuscirete a fare le cose in tempo, non preoccupatevi, perché potrete sempre rimandare a mercoledì e poi prendervi una meritatissima pausa. Non fate infuriare il vostro partner con la vostra testardaggine. Ultimamente vi state muovendo nella giusta direzione ma attenzione a non perdervi. Sarete alle prese con dei parenti che vi presseranno con delle domande piuttosto personali. Siate furbi cercando di non fidarvi troppo: le stelle consigliano di adottare la massima precauzione. Buona la salute, continuate a fare del sano movimento.

Bilancia - L'oroscopo per la giornata di domani, martedì 28 luglio prevede al top l'amore e la fortuna.

Riceverete un regalo o una bella notizia dal vostro partner. Se siete single, le stelle consigliano di uscire in serata perché potreste incontrare l'anima gemella. In tanti avrete voglia di fare moltissime cose: non trascurate le questioni personali per quelle professionali, sono entrambe importanti. Le stelle consigliano di intraprendere un nuovo svago per rilassarvi maggiormente. Per qualche nativo il desiderio di gettarsi a capofitto nelle nuove esperienze sarà difficilmente contenibile, spianando la strada ad interessanti opportunità. Fortunatamente la famiglia supporterà senza batter ciglio.

Scorpione - In amore è già da un pezzo che vi state scrollando di dosso paure e condizionamenti che minacciano il rapporto di coppia.

Il consiglio però è quello di concentrarsi di più sulle proprie responsabilità, senza abbandonarsi ad illusorie quanto inutili distrazioni: potrebbero produrre effetti negativi difficili da riportare a buon fine. In ambito lavorativo, l'energia sarà il vostro punto di forza, avrete voglia di dare il massimo nel vostro ambiente in cui operate. Potrebbe essere il momento giusto per parlare al capo di un'idea a cui stavate pensando da tanto ma che, fino ad ora, non avevate mai ritenuto il caso di mettere in pratica.

Previsioni astrologiche del 28 luglio: discussioni per il Capricorno

Sagittario - La Luna in Scorpione e Giove in Sagittario questo martedì vi riempiranno di energie come non mai. Questo è il momento ideale per fare un po' di sano esercizio fisico in vista delle festività di Ferragosto: essere in forma e scattanti sarà un punto a vostro favore da spendere in campo sentimentale.

I nuovi incontri saranno interessanti, ma forse non porteranno tutto quello che si desidera da una storia d'amore. Chi è stato tradito poi, dovrà darsi da fare per rimettersi in pista: dovete dimenticare il passato ed andare avanti! In campo lavorativo finalmente riuscirete a recuperare e sarà merito di un vostro amico/collega. In serata avrete molto sonno e andrete a dormire prima del solito.

Capricorno - La situazione in famiglia nel periodo sarà un tantino tesa, ci saranno delle discussioni e dei litigi, lo stress potrebbe diventare un problema per questa giornata che, purtroppo, non sorride troppo a questo vostro bel segno infuocato. In coppia sarete sospettosi, e nei confronti del vostro partner potrebbe scappare una parola di troppo: cercate di essere pachi e ragionevoli.

In generale comunque avrete le idee confuse durante questo martedì 28 luglio. Vi sentirete particolarmente stanchi e non avrete voglia di andare nemmeno a lavorare: colpa del caldo eccessivo o del richiamo del mare? Cercate per quanto possibile di risolvere questa vostra improvvisa apatia, il prima possibile. .

Acquario - Questo prossimo martedì risulta molto buono per l'amore, soprattutto quello di coppia basato sui rapporti sentimentali veri. Evitate fraintendimenti e polemiche, anche se vi doveste sentire nostalgici per un vecchio amore che avete lasciato andare per il vostro orgoglio. Fatevi capaci: ormai ogni cosa appartiene al passato, sia bella che brutta. Le stelle del giorno suggeriscono di sfogare questa tristezza d'animo intraprendendo qualcosa di nuovo da fare insieme a chi amate.

Il lavoro non va male, ma le finanze risultano un po' in rosso. Occorre che vi diate da fare per potenziare i guadagni, perché come sapete le spese sono in aumento e la fine del mese è sempre più lontana.

Pesci - Il fine settimana è ancora lontano, malgrado ciò domani avrete proprio tanta voglia di rilassarvi e prendervi una pausa, a causa di alcuni lavori rimasti indietro. Cercate di non vedere male la situazione. Le previsioni zodiacali del giorno, per quanto concerne l'oroscopo di questo martedì 28 luglio, consigliano di essere pienamente voi stessi: non provate ad impressionare chi avete di fronte ma siate più cauti e soprattutto sinceri e spontanei. In amore, cercate di vivere le emozioni con sensibilità e feeling.

I single in giornata potranno trovare nuovi amori: potete decidere di fare un passo decisivo e definitivo nei confronti di una persona. Per quanto riguarda le relazioni di coppia, vivrete dei bei momenti.