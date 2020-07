L'Oroscopo dei giorni 1 e 2 agosto è pronto a rivelare dettagliatamente come sarà questo weekend per ciascun segno dello zodiaco. Sabato e domenica la Luna sarà nella casa del Capricorno. L'ottavo mese dell'anno inizierà nel fine settimana e si prevede a dir poco divertente per la maggior parte dei segni. C'è chi uscirà, chi farà dello shopping e chi invece dovrà ancora lavorare. Andiamo a scoprire cosa riservano gli astri e le previsioni per questo promettente fine settimana.

Previsioni astrologiche del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Che il divertimento abbia inizio! L'energia cosmica di questo weekend risulterà piuttosto elevata.

Mare o montagna, quello che conta sarà riuscire a staccare la spina per permettere a mente e corpo di rigenerasi. Cercate di partire con il piede giusto e questo mese potrà rivelarsi stratosferico. Incontri passionali o conoscenze amichevoli, caratterizzeranno queste 48 ore.

Toro - Tenere d'occhio gli obiettivi professionali e finanziari, spesso è spossante, ma per fortuna questo primo fine settimana d'agosto regalerà riposo e divertimento. Potrete staccare la spina dal solito tran-tran e partire per una meta esotica. Chi non potrà permettersi una vacanza, riuscirà comunque a svagarsi frequentando locali e allacciando amicizie con dei turisti. Se ne avete bisogno, effettuate delle migliorie all'interno della vostra quotidianità.

Gemelli - Finalmente il weekend d'agosto! Una festa, un evento o un'uscita, vi renderanno molto entusiasti. Focalizzatevi sul vostro benessere, vi siete messi da parte abbastanza. Troverete gratificazione. Una persona cara vi dimostrerà quanto ci tiene a voi. Divertirsi non significa solamente uscire, ma rallegrarsi anche con un bel film o un libro.

L'amore richiede impegno, soprattutto in estate.

Cancro - 'Chi dorme d'agosto, dorme a suo costo' recita un antico proverbio italiano che invita a darsi da fare anche in questo mese che, tradizionalmente, annuncia l'arrivo della stagione fredda. Approfittate di questo fine settimana per chiudere dei conti in sospeso e per compiere un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Agosto sarà il mese ideale per premere il piede sull'acceleratore, ma occhio a non strafare! L'oroscopo prevede anche pizza e divertimento.

Leone - La Luna in Capricorno potrebbe causare un po' di confusione a livello mentale. La voglia di non pensare più ai problemi quotidiani sarà elevata. I più fortunati di questo ruggente segno, troveranno un po' di quiete e tranquillità. Torneranno alla ribalta i sentimenti, faranno i salti di gioia quelle relazioni più compatte che il tempo non è riuscito a scalfire. Chi ha dei figli, dovrà prestare attenzione ai loro movimenti. Possibili arrivi o partenze.

Vergine - Trascorrerete un buon fine settimana, ma la maggior parte della fortuna si concentrerà nella giornata di domenica.

Sabato, infatti, avrete delle questioni da risolvere, forse una disputa o un certo lavoro. Qualche famiglia potrebbe ricevere delle visite, se possibile cercate di darvi appuntamento altrove. I più giovani e i cuori solitari, potranno divertirsi trascorrendo delle ore in allegra compagnia.

Oroscopo fine settimana, dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche del weekend si presentano molto normali. Non siete un segno festaiolo, anzi. Preferite la calma e il silenzio piuttosto che la cosiddetta 'movida'. La vostra stagione estiva non sta riservando granché, ma a voi va bene così. Avrete molto da fare in queste due giornate, non amate starvene con le mani in mano. Avrete modo di dedicarvi all'orto, al giardino oppure di rinnovare il mobilio o il guardaroba: saranno 48 ore di cambiamenti.

Possibili partenze nel prossimo futuro.

Scorpione - Piano piano il vostro futuro comincia a prendere forma e tutto quello che avete sempre sognato potrebbe diventare realtà. Dopo una faticosa settimana, avete tutto il diritto di staccare la spina e riposare. Avrete la tentazione di mandare a monte un appuntamento, ma cercate di non farlo. Ci sarà una certa situazione da sbloccare. Chi dovrà partire per le vacanze, dovrà evitare di farlo nelle ore di punta.

Sagittario - Weekend interessante per fare tutto quello che desiderate fare da sempre. Avrete meno pressioni e sarete di gran lunga più liberi. Potrete mettere da parte ogni problema o eventuali incomprensioni sorte in quest'ultimo difficile periodo.

Chi si ritroverà a partire per le tanto agognate vacanze, dovrà evitare di incamminarsi nelle ore di punta. Le vostre emozioni faranno le capriole e tutti i nodi verranno al pettine.

Capricorno - Fine settimana perfetto per mettere i puntini sulle 'i'. La Luna nel vostro audace segno, vi spingerà a superare i vostri limiti. Via libera agli appuntamenti e alle uscite dell'ultimo secondo. Direte basta alla noia e finalmente conoscerete il vero divertimento estivo. Sabato sera da trascorrere in compagnia di buone amicizie e di una squisita pizza. Sfruttate queste due giornate per fare cose insolite. Vi divertirete un mondo.

Acquario - Nessuno può sapere con assoluta esattezza quale sia la cosa più giusta da fare.

Nella vita bisogna saper prendere delle decisioni tempestive e non guardarsi mai indietro. Aspettatevi un fine settimana in crescendo. Potrete svagarvi e divertirvi, sia da soli che in compagnia. Forse, di recente, la vostra situazione sociale o finanziaria è cambiata. Amore a gonfie vele per le coppie innamorate, ma i single avranno difficoltà a lasciarsi andare alle nuove conoscenze.

Pesci - L’oroscopo di questo weekend parla di amore, salute, soldi e amicizie. Se siete in vacanza, avrete modo di allacciare dei nuovi contatti che potranno tornarvi di grande utilità anche nel prossimo inverno. Agosto porterà con se una ventata di movimento e novità da non trascurare. Qualcuno avrà modo di recarsi dal parrucchiere o al mare, altri si concederanno dello shopping, mentre altri ancora rivedranno un vecchio amore.

Prendete queste 48 ore così come vengono.