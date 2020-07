L'Oroscopo di domani, lunedì 13 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna, dopo la breve permanenza in Ariete, transiterà nel Toro (verso le ore 17.34). Nel primo mattino potrebbero esserci dei rallentamenti o degli ostacoli lungo il percorso. Nel pomeriggio, le cose cominceranno a girare vorticosamente e buona parte dei segni zodiacali riusciranno a chiudere la giornata nel miglior modo possibile. Non mancheranno rivelazioni, commissioni, faccende di vario tipo, ecc. I nati dei Pesci torneranno a ristabilirsi, soprattutto se i giorni precedenti sono stati difficili. I Leone dovranno concludere delle questioni mentre i Sagittario si godranno una lieta giornata.

Non mancheranno novità e risvolti emozionanti. Approfondiamo le previsioni astrali della giornata, dando anche un'occhiata alla classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° posto - Dopo un weekend al cardiopalma, in cui forse avete esagerato un po', avrete non poche difficoltà ad affrontare questo lunedì. Dovrete attingere a tutte le vostre forze per cercare di stare al passo con i tempi e arrivare a fine giornata. Ultimamente non avete voglia di fare nulla, desiderate solamente starvene sotto al sole ad abbronzarvi o a visitare nuovi luoghi in giro per l'Italia o per il mondo. Una sana alimentazione e un'adeguata idratazione, vi aiuteranno a reggere lo stress.

Bilancia - 11° in classifica - Le previsioni astrologiche del 13 luglio vi vedranno coinvolti in un litigio o in una certa questione spinosa. Occhio alle multe e ai luoghi sovraffollati, sarà meglio farsi furbi e non abbassare la guardia prima di ottobre. L'autunno porterà dei risvolti importanti all'interno della vostra vita, quindi se ci dovessero essere delle situazioni o dei progetti in atto, allora dovrete assolutamente sfruttare questa calda stagione per portarvi avanti.

Venere vi renderà molto sensuali e ammalianti, Cupido potrebbe scagliare la sua freccia entro il prossimo weekend!

Capricorno - 10° posto - Anche se questo lunedì potrebbe non partire in ottima maniera, la vostra tenacia vi sarà di grande stimolo e vi aiuterà a concludere la giornata il prima possibile.

Avrete dalla vostra parte, la straordinaria capacità comunicativa, inoltre, potrete appoggiarvi all'influenza di Saturno. Se possibile, organizzate un viaggio, una festa oppure un'uscita, avete un gran bisogno di svagarvi. Imparate ad apprezzare i difetti degli altri poiché nessuno è perfetto, nemmeno voi.

Ariete - 9° in classifica - Dovrete dare il tutto per tutto nella prima parte della giornata che si rivelerà estremamente impegnativa. Sarà meglio cercare di evitare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, poiché le insidie saranno in agguato. Questa stagione estiva non sarà affatto come le altre, perciò tenetevi alla larga dai luoghi affollati ed evitate di attaccare briga con gente lamentosa.

Puntate su di voi e sulla vostra famiglia, rafforzate le buone abitudini.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Leone - 8° posto - A partire da questo lunedì, fino alla fine di luglio, avrete delle questioni da chiudere. La voglia di trasgredire sarà talmente elevata, ma cercate di tenere sotto controllo gli impulsi folli soprattutto se gestite un'attività in proprio. L'atmosfera giornaliera potrebbe risultare leggermente irrequieta e la vostra concentrazione potrebbe vacillare. In tal caso, chiedete una mano e delegate qualche mansione: non potete continuare a reggere tutte le responsabilità sulle vostre spalle. Agosto vi regalerà una pausa e il vostro compleanno sarà scintillante.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del 13 luglio dice che ultimamente siete molto sensibili e sofferenti verso tutto e tutti, ma in questa giornata sarete anche vulnerabili! Forse ancora non vi fidate a mescolarvi tra la folla, perché siete soliti assumere atteggiamenti difensivi e soprattutto preventivi. In queste 24 ore, alcuni nativi dei Cancro avranno molto lavoro da sbrigare, in tal caso sarà bene concentrarsi maggiormente al fine di chiudere ogni incombenza il prima possibile. Siete introversi e una buona forchetta, non a caso trascorrerete la serata a casa, in compagnia di un bel film e dell'ottimo cibo.

Toro - 6° posto - Le stelle prevedono distrazione per coloro che lavorano. La scarsa concentrazione sarà in parte dovuta dal transito lunare che avverrà in queste 24 ore di inizio settimana.

Se al mattino le cose potrebbero non ingranare, nel tardo pomeriggio la strada sarà libera dagli ostacoli. Cercate sempre di avanzare e non di indietreggiare. Qualcuno si ritroverà a trascorrere una serata piacevole e profumata di buone amicizie, nuove conoscenze e giri per i locali.

Pesci - 5° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà in netta ripresa fisica e mentale. Il pessimismo sarà un lontano ricordo, così come un certo dolorino fisico che vi ha tormentato di recente. Non dovrete fare degli sforzi eccessivi, soprattutto se avete superato i 30 e siete poco allenati. Imparate a prendervi cura di voi stessi partendo da una sana alimentazione e un regolare ed equilibrato movimento. Fino a fine agosto, dovrete assolutamente staccare la spina dal lavoro e fare meno cose possibili, solo così potrete essere più performanti in vista del prossimo autunno/inverno.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Gemelli - 4° posto - Se c'è qualcosa in cui non eccellete, correte ai ripari. C'è sempre tempo per imparare e per migliorarsi, l'apprendimento non ha età o limiti. Sfruttate il fatto che sia lunedì per partire con un nuovo programma. In giornata le vostre abilità comunicative risulteranno accentuate, quindi uscite e allacciate nuove amicizie o contatti lavorativi. Avrete modo di trascorrere una settimana decisamente importante e soprattutto emozionante, ma non trascurate il vostro fisico.

Scorpione - 3° in classifica - I buoni risultati arrivano con il duro lavoro e la buona volontà. In questa calda giornata, sentirete un'incredibile esigenza di essere altrove, magari al mare o in una qualsiasi meta esotica.

Concedetevi una piccola follia per allentare lo stress e partite, anche se per poche ore! L'amore sarà presente, specialmente per le coppie di vecchia data. Il partner potrebbe comportarsi in maniera molto romantica nei vostri confronti. Prendete in considerazione anche i punti di vista alternativi.

Acquario - 2° posto - Non è sempre facile stare al passo con i tempi, non a caso finite spesso per rivangare il passato, quando tutto era più semplice e roseo. Questo lunedì scardinerà ogni vostro timore e insicurezza. Sarete più scaltri, preparati e vitali. Emanerete un fascino irresistibile e potrete stringere delle nuove conoscenze, alcune di esse potrebbero evolversi in qualcosa di speciale prossimamente.

La fortuna vi spalleggerà per tutte le 24 ore, quindi dovrete assolutamente dare il massimo in qualsiasi attività. Bene l'amore di coppia.

Sagittario - 1° in classifica - Giornata super, sarete pieni di sprint. Nessun ostacolo sulla strada che state percorrendo per raggiungere l'ambito traguardo. La settimana incomincerà con il piglio giusto e potrete scommettere su voi stessi, perché farete centro! La fiducia nel prossimo, attualmente scarseggia, ma potete fare affidamento sulla famiglia e su voi stessi. State cercando un modo per godervi l'estate, perché avete voglia di fare cose diverse e appaganti.