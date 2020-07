Martedì 14 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Urano sostare in Toro, mentre il Nodo Lunare con Venere stazioneranno nel segno dei Gemelli. Giove, Saturno e Plutone rimarranno stabili in Capricorno, così come il Sole insieme a Mercurio che permarranno in Cancro. In ultimo, Nettuno proseguirà il domicilio in Pesci come Marte che continuerà il moto in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Bilancia ed Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: poliedrici. La Luna nel segno per l'intera giornata si congiungerà a Urano in ottava casa, spingendo probabilmente i nativi ad orientarsi verso qualche attività diversa dal solito.

Con il passare delle ore, avranno buone chance di rendersi conto che qualsiasi nuova faccenda intraprenderanno li gratificherà non poco.

2° posto Capricorno: loquaci. Mercurio diretto e in felice sestile con il Luminare femminile andrà, con ogni probabilità, a stimolare le doti comunicative native, specialmente nel settore professionale, dove faranno un'eccellente prima impressione coi nuovi colleghi.

3° posto Cancro: chiarimenti. Il comportamento dei nati Cancro nell'ambiente lavorativo ha probabilmente fatto storcere il naso a qualche componente del team durante i giorni scorsi. Grazie alla posizione non più ostica dei Luminari potranno finalmente chiarirsi con gli interessati.

I mezzani

4° posto Vergine: stacanovisti.

Martedì in cui i nati del segno potrebbero dare prova di stacanovismo, soprattutto chi tra loro opera alle dipendenze altrui. La dedizione che metteranno in campo non passerà inosservata tra i vertici aziendali. Amore in stand-by.

5° posto Leone: diffidenti. Sia che si tratti di nuove che di vecchie conoscenze, i nativi non riusciranno a fidarsi completamente dei loro interlocutori.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Ciò sarà presumibilmente più evidente nella cerchia delle amicizie, come sottolinea l'opposizione del Sole col munifico Giove in decima casa, la dimora che, in questo caso, rappresenta l'individualismo.

6° posto Sagittario: revisioni amorose. L'atteggiamento ambiguo della dolce metà farà divenire perplessi i nati Sagittario che, di conseguenza, indagheranno sulla vicenda.

Vestire i panni da detective in questa giornata però non darà i frutti sperati ma bisognerà attendere per la soluzione all'enigma amoroso.

7° posto Scorpione: pensierosi. La triade di Terra formata da Giove, Plutone e Saturno formerà un'opposizione al Luminare maschile rendendo, con tutta probabilità, i nativi oltremodo pensierosi. Tali rimugini mentali, malgrado non avranno reali motivazioni di fondo, potrebbero accompagnarli per l'intero martedì. Solo le braccia del partner potranno distrarli.

8° posto Ariete: questioni pratiche. Le molteplici faccende odierne che i nati Ariete si troveranno a dover ultimare diverranno probabilmente un peso, considerando il fatto che la loro voglia sarà indirizzata verso il divertimento.

Meglio rimandare quell'uscita con le amiche, in modo da essere più libere già da mercoledì per dedicarsi alla frizzante mondanità.

9° posto Gemelli: cambio di look. Il corroborante sestile che Venere nel loro domicilio continuerà a intrattenere con Marte avrà buone possibilità di far optare i nativi per un cambio di look. Tale scelta sarà inaspettata per la dolce metà, che rimarrà, in un primo momento, attonita per poi farle i complimenti.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: arrendevoli. Sarà probabilmente il fronte professionale ad essere maggiormente bersagliato in queste 24 ore per i nativi. Sul banco degli imputati potrebbero esserci la mancanza di comunicazione coi parigrado e il deficit energetico.

11° posto Acquario: umore flop. L'insoddisfazione che colpirà i nativi in questa giornata sarà frutto di un parterre planetario particolarmente ostico, che parrà spingerli verso scelte particolarmente complicate.

12° posto Pesci: pungenti. Chi oserà provocare i nativi, in qualsiasi modo, potrebbe subire la loro battuta al vetriolo moltiplicata per cento. Il partner, capendo l'antifona giornaliera, preferirà lasciarli cuocere nel loro brodo dedicando le proprie attenzioni verso le attività predilette.