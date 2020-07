L'Oroscopo di domani, domenica 12 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna soggiornerà ancora nel domicilio dell'Ariete, quindi si prospetta una domenica interessante e che coinvolgerà buona parte dei segni zodiacali. Saturno in Capricorno e Mercurio in Cancro, costituiranno due aspetti astrali abbastanza rilevanti. In queste 24 ore, c'è chi si lascerà andare e chi invece dovrà guardarsi alle spalle. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Sagittario - 12° posto - Quei sentimenti rimasti sopiti per lungo tempo, rischieranno di implodere. La voglia di fare incontri e di innamorarvi sarà altissima, del resto l'estate riaccende il vostro cuore! In queste 24 ore non ve ne starete rintanati nell'angolino, perché siete l'anima della festa. In famiglia ci potrebbero essere dei discorsi da affrontare, forse dei progetti da mettere in atto prossimamente o delle vacanze da programmare. Qualcosa comincerà a muoversi anche all'interno della carriera. Presto qualche nativo del Sagittario potrebbe dover traslocare o magari cambiare mestiere. Comunque sia, la serata del 12 luglio sarà stellare, ma sarà meglio non lasciarsi prendere dalla malinconia dei tempi andati.

Guardatevi alle spalle.

Acquario - 11° in classifica - Domenica in vecchio stile, esattamente come piace a voi. Dei pensieri pessimisti potrebbero tormentarvi la mente, ma date più peso al cuore. I vostri livelli di empatia risulteranno maggiori del consueto, mentre la comunicazione sarà scarsa. In tal caso sarà meglio parlare il meno possibile e ascoltare di più.

Un gesto vale più di mille parole! Se avete lasciato andare alcune abitudini salutari, cercate di riprenderle e di essere più persistenti nei vostri obiettivi finali. All'orizzonte si intravede l'avvicinarsi di un certo movimento economico.

Toro - 10° posto - Avete represso molto in quest'ultimi tempi, quindi il rischio di implodere sarà abbastanza elevato in queste 24 ore domenicali!

Cercate di sfogare quelle sensazioni negative che avete accumulato, dedicandovi appieno a qualche attività svagante. Lo stress prolungato nel tempo, non fa bene alla salute, non a caso spesso avete problemi alla pressione. Per fortuna in queste 24 ore avrete modo di staccare la spina e di concedervi una bella nuotata a mare oppure una passeggiata serale sotto le stelle estive.

Capricorno - 9° in classifica - Questo sarebbe dovuto essere il vostro anno, ma ad un certo punto qualcosa è andato storto. Tuttavia, non è detta l'ultima parola poiché in quest'ultimi sei mesi la fortuna vi accompagnerà. Saturno nel vostro domicilio promette focalizzazione nella carriera, nel lavoro e negli affetti. Anche se forse avete perso qualcuno, è importante non distogliere l'attenzione da chi è ancora accanto a voi.

Concentratevi sul presente, solo così potrete costruire un futuro meraviglioso e felice. Non vergognatevi delle vostre passioni, qualunque esse siano. Qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per un parere o un aiuto.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 8° posto - Trascorrerete buona parte della giornata con i familiari o con qualche amicizia. Tra un pettegolezzo ed un altro, la vostra estate sta procedendo leggermente, nonostante qualche piccola turbolenza. Prossimamente resterete coinvolti in una situazione memorabile. Il vostro budget risulta essere piuttosto limitato, forse avete speso tantissimo tra giugno e luglio. A volte avete la netta sensazione di lavorare per nulla, poiché la busta paga non fa in tempo a giungere nel vostro conto che già viene scialacquata.

Comunque sia, le stelle invitano alla prudenza e alla pazienza: presto o tardi vi toglierete delle soddisfazioni.

Vergine - 7° in classifica - Ogni cosa ha i suoi aspetti positivi e negativi, tutto dipende dalla prospettiva personale di vedere le cose. Sarà una domenica in cui la voglia di trasgredire risulterà elevata, ma non dovrete sottovalutare i pericoli nascosti lungo il percorso. Problemi di comprensione con il partner o con un familiare, in tal caso cercate di fare uno sforzo maggiore e di mettervi nei suoi panni. Prossimamente vi ritroverete nel bel mezzo di un evento sensazionale ed emozionante.

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 12 luglio dice che avrete una domenica riposante, anche se il vostro è un segno che non stacca mai la spina.

In genere vi occupate di ogni minuscola cosa: dalla casa alla famiglia e dal lavoro alle finanze. Sognare in grande non è mai sbagliato, purché al pensiero segua l'azione. Non appena avrete un briciolo di tempo in queste 24 ore, cercate di fare una revisione di ogni aspetto della vostra vita. Avere sotto controllo il quadro generale vi sarà di grande aiuto per chiudere in positivo questo 2020. Accettate un invito, sgarrate, fate qualche piccola follia e lasciatevi andare!

Scorpione - 5° posto - Spesso fate molti viaggi mentali analizzando ogni minuscolo dettaglio. Basta una singola parola fuori posto per farvi arrabbiare. Questa domenica, però, vi vedrà molto sereni e quieti, nulla riuscirà a turbarvi.

La vostra creatività sarà elevata e riuscirete ad ottenere degli elogi. Avrete modo di assaggiare dei cibi diversi, di frequentare nuovi locali, di vedere degli amici o conoscenti per un aperitivo, di scappare al mare, di abbandonarvi alla passione, insomma saranno 24 ore esplosive. Cercate solamente di fare attenzione ai colpi di sole e alle scottature.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani 12 luglio vi vedrà sulla cresta dell'onda. La vostra estate sta assumendo dei toni sempre più vividi. Le belle giornate vi mettono di buon umore, ma non tollerate il caldo e le zanzare. Cercate di non precludervi nulla e imparate a equilibrate ogni cosa. Giocate, correte, nuotate, rispolverate il vostro fanciullo/a interiore.

La risata allunga la vita, perciò, prima prima di chiudere gli occhi la sera, fate un pensiero felice.

Leone - 3° in classifica - Domenica rigogliosa e da trascorrere come pare e piace. Da un po' di tempo state riflettendo su cosa fare per allargare i vostri orizzonti, ma avete paura di farvi del male o di pentirvene. In giornata, cercate di ritagliarvi un momento per pensare in modo razionale alle cose che ancora vi incutono timore. Potreste rivedere una persona che conoscete da molti anni, in tal caso noterete con stupore quanto sia cambiata. A quanto pare, risulteranno favorite le interazioni e le conquiste, quindi i cuori solitari non dovranno lasciarsi frenare dalla paura di un rifiuto.

Le coppie, invece, potranno abbandonarsi alla passione. Chi sta vivendo un periodo brutto, presto rivedrà la luce in fondo al tunnel.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche vi applaudono in quanto vi comporterete in modo molto diplomatico e saggio. Questo 2020 vi ha spinto a maturare delle nuove consapevolezze, adesso siete maggiormente capaci rispetto agli anni precedenti. Avete avuto una settimana particolare, probabilmente sono arrivati quei riscontri che attendevate da molto tempo. Cercate di conciliare le vostre passioni con la professione, ma non sconfinate mai nell'eccesso: 'Il troppo stroppia'. I cuori solitari preferiscono di gran lunga conoscere gente attraverso i social.

Ebbene, un rapporto giungerà a buon punto, ma prima o poi sarà necessario incontrarsi dal vivo per permettere alla relazione di evolversi.

Ariete - 1° in classifica - Domenica carica di ottimismo e vitalità. Vi sentirete molto bene, sia per quanto concerne l'aspetto mentale che per quanto riguarda quello fisico. Potrete tentare un nuovo approccio e avanzare richieste o proposte, ma se possibile lasciate da parte ogni impegno e dedicatevi al pieno recupero del vostro organismo. Il vostro intuito si rivelerà azzeccato, quindi ricordatevi di affidarvi ad esso. In famiglia si registrerà molta sintonia mentre sul piano finanziario ci sarà ancora un po' di scompiglio. Il traguardo sarà sempre più vicino, continuate ad avanzare!