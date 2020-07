Nell'oroscopo della giornata di lunedì 13 luglio, i nativi Vergine avranno piani ambiziosi in ambito lavorativo e saranno particolarmente motivati, mentre Toro potrebbe presto provare affetto per una persona conosciuta da poco. Capricorno vivrà momenti splendidi con le persone che ama quando queste dimostreranno tutto il loro affetto, mentre Mercurio in quadratura dal segno del Cancro potrebbe portare un po’ di problemi sul posto di lavoro ai nativi Bilancia. Di seguito, nel dettaglio, l'Oroscopo per la giornata di lunedì 13 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni e oroscopo di lunedì 13 luglio 2020

Ariete: settimana che inizierà in maniera abbastanza convincente secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in congiunzione ancora per un po’, oltre a Marte già nel vostro cielo. In amore sembra sia arrivato il momento di prendere alcune decisioni importanti che possano portare qualcosa di nuovo nella vostra vita di coppia. Se siete single accettate eventuali inviti dai vostri amici, anche solo per il gusto di stare insieme. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo forse non sarà una giornata molto produttiva, ma almeno questa volta non sarà per colpa vostra. Voto - 7,5

Toro: se siete single e avete intrapreso una nuova conoscenza di recente, potreste iniziare ad affezionarvi a quest'ultima.

Tuttavia, starà a voi scegliere che tipo di relazione intraprendere. Se avete una relazione fissa il desiderio d'amore non sarà particolarmente alto, ma almeno non ci saranno continui litigi. Per quanto riguarda il settore professionale, con Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno non mancheranno momenti interessanti in questa giornata.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Voto - 7,5

Gemelli: lasciate scorrere questa giornata di lunedì così come verrà secondo l'oroscopo di lunedì. Avrete una configurazione astrale più che discreta in questa giornata, che vi metterà nelle condizioni adatte per trascorrere al meglio il periodo con chi volete. I cuori solitari sfrutteranno al meglio la loro fantasia per compiacere i loro amici.

Sul fronte lavorativo la necessità di alcuni cambiamenti potrebbe farsi sentire, soprattutto per cercare di portare maggiori entrare. Voto - 8

Cancro: oroscopo di lunedì discreto per voi nativi del segno, con il Sole e Mercurio in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale soprattutto voi single sarete pronti a rimettervi in gioco e trovare qualcuno in grado di amarvi davvero. Se avete una relazione fissa cercate di mettere in chiaro le vostre intenzioni fin da subito prima di creare incomprensioni con il partner. Sul posto di lavoro dovreste cercare di esprimere le vostre intenzioni con più enfasi se volete che queste vengano prese in considerazione. Voto - 8-

Leone: inizio settimana positivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Potrete contare sulla Luna e su Marte in trigono dal segno dell'Ariete, utili per trascorrere una giornata soddisfacente. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà il momento adatto per sbarazzarsi di tutto che è superfluo, concentrandovi solamente su ciò che conta veramente. Se siete single e avete qualche difficoltà a gestire bene un rapporto, forse dovreste spiegare fin da subito le vostre intenzioni. Sul posto di lavoro se vi sentite sotto pressione, probabilmente a causa dei colleghi, trovate un metodo che possa rimettervi in gioco. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo di lunedì soddisfacente per quanto riguarda il settore professionale. Inizierete la settimana con tante idee per la testa, e progetti ambiziosi.

Tutte queste novità vi motiveranno molto in questo periodo e inoltre potrete contare su un cielo favorevole da tale punto di vista. In amore invece l'opposizione di Venere continua a darvi filo da torcere, ma non in maniera così marcata come nel precedente periodo. Se siete single avrete bisogno di alcune certezze in questo periodo. Voto - 7+

Bilancia: periodo tra alti e bassi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. L'influenza negativa del Sole e di Mercurio in quadratura dal segno del Cancro non portano belle notizie per quanto riguarda il settore professionale. Dovrete cercare una nuova strategia che possa rivelarsi in qualche modo adatta alle vostre esigenze. Nulla da dire invece per quanto riguarda i sentimenti, considerato che la vostra relazione procede abbastanza bene grazie a Venere.

Se siete single sta entrando una nuova energia nei vostri rapporti sociali, soprattutto per i nati nella terza decade. Voto - 7

Scorpione: un clima piuttosto allegro per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Con il Sole e Mercurio in trigono dal segno del Cancro, ma anche Giove e Saturno in sestile dal segno del Capricorno, in questa giornata non potrete chiedere di meglio. In amore godrete di una sana relazione di coppia, che vi metterà voglia di stare insieme al partner e fare ciò che più vi piace, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single una serata movimentata con gli amici ogni tanto non fa male. Nel lavoro state facendo del vostro meglio e di questo i vostri colleghi ne sono felici.

Voto - 8,5

Sagittario: fidarsi delle persone che incontrate quotidianamente sarà una scelta abbastanza importante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, questo vi permetterà di costruire dei buoni rapporti, soprattutto se siete alla ricerca del partner ideale. Se avete una relazione fissa se sentite la necessitò di prendervi una vacanza insieme al partner, fate pure. Sul posto di lavoro state svolgendo bene le vostre mansioni e nessuno si lamenta del vostro operato, ciò nonostante se i guadagni non arrivano non è di sicuro una vostra mancanza. Voto - 7,5

Capricorno: buon inizio di settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Potrete contare su una buona configurazione astrale che vi permetterà soprattutto al lavoro di dare il meglio di voi stessi, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale il rapporto con i vostri cari sarà molto buono, soprattutto quando queste persone vi dimostreranno che ci tengono a voi. Se siete single sarete particolarmente felici di alcune azioni da parte dei vostri amici. Voto - 8

Acquario: giornata da prendere con le pinze per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Potrebbero insorgere alcuni imprevisti che potrebbero solamente innervosirvi e che di conseguenza vi spingeranno a commettere degli errori. Cercate inoltre di non farvi mettere in difficoltà dagli altri. Buona invece la sfera sentimentale, dove potrete contare su una relazione di coppia sana e ricca di cose da fare che aumentano l'intesa tra voi e il partner.

Se siete single sarete ben accetti dagli altri, dunque non fatevi tanti pensieri. Voto - 7+

Pesci: la splendida posizione astrologica di Nettuno, con i pianeti in trigono dal segno del Cancro come il Sole e Mercurio, completano una configurazione astrale abbastanza soddisfacente. In amore la vostra relazione di coppia naviga in buone acque, che vi consentiranno di sbilanciarvi e tentare qualcosa di nuovo che possa solamente rafforzare il vostro legame. Se siete single è il caso di non mettere in secondo piano il rapporto con i vostri amici se non volete che vi voltino le spalle. Sul posto di lavoro non ci saranno novità degne di nota, ma in generale sarete soddisfatti. Voto - 8