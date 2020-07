L'oroscopo del 14 luglio è pronto a rendere noto tutto ciò che potrebbe accadere nel secondo giorno della settimana. Per i nativi dell'Ariete si prevede una giornata esplosiva, invece, per le persone nate sotto il segno dell'Acquario sarà un momento un po' problematico. Di seguito, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni astrali relative ai 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Giornata esplosiva. Nonostante la stanchezza accumulata nei giorni scorsi, in questo secondo giorno della settimana corrente ritrovate uno slancio affettivo che riempie di gioia il cuore della persona amata.

Secondo l’Oroscopo, il vostro fascino magnetico torna a mietere vittime, anche se siete sposati potreste far perdere la testa a uno dei vostri corteggiatori. Attenzione, potreste ritrovarvi a litigare a causa della gelosia del vostro attuale partner.

Toro – Non prendetevela se il vostro partner ha la testa altrove e presta poco ascolto alle vostre esigenze. Le vacanze si stanno avvicinando e forse per questo vi sentite più liberi di vuotare il sacco, ma il partner potrebbe non apprezzare questa vostra euforia. In campo lavorativo evitate di parlare apertamente dei vostri futuri progetti, rischiate di dare un’impressione sbagliata ai vostri collaboratori.

Gemelli – Giornata all'insegna della passione ma anche del nervosismo.

C’è il rischio che vi arrabbiate anche per le cose sciocche o per la sbadataggine del vostro partner. Voi fate, in effetti, troppo caso a certi particolari che altri invece sopporterebbero senza problemi. Cercate di non portare problemi di coppia nel lavoro perché i vostri colleghi potrebbero avere bisogno di una mano che solo voi potreste dare.

Cancro – Dopo giornate impegnative e faticose, questo martedì spera di regalarvi ore di relax. Evitate di riversare la vostra frustrazione nei rapporti familiari e amorosi, sforzatevi di trascorrere almeno 24 ore senza pensieri. La famiglia e il vostro amore sono delle ottime medicine contro lo stress lavorativo.

Se non ci sono i presupposti per iniziare un nuovo progetto lavorativo insieme ad altre persone, lasciate perdere!

Previsioni di martedì 14 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – L’amore sboccia e fiorisce in questo periodo e per i single nulla sarà più lieto che poter condividere i sentimenti con la persona interessata. La vostra felicità è contagiosa. Il vostro carattere allegro e poco rancoroso agevola anche quelle relazioni un pochino difficoltose. Anche in campo professionale siete imbattibili. Non siete voi a cercare gli affari ma sono loro a venire da voi, perciò non dovete fare altro che fare la vostra scelta.

Vergine – Ottima giornata per la vostra autostima, soprattutto per color che non hanno ancora trovato l’anima gemella e che non vogliono impegnarsi a causa di un passato scomodo.

Secondo le previsioni dell’oroscopo presto avrete tante occasioni per sorridere alla vita e provare qualcosa di più per una persona che ha fatto breccia nel vostro cuore innamorato. Anche se a volte siete avventati, ora avete poco tempo per concludere quei progetti in corso o per avviare nuove iniziative. Supererete gli ostacoli scavalcandoli con grande impegno, poiché per voi la parola impossibile non esiste.

Bilancia – Giornata favorevole per i sentimenti. Dovete armarvi di coraggio e mettervi in gioco. Cercate di avere qualche appuntamento con la persona che davvero vi interessa e non con quella che considerate un ripiego. Presto vi renderete conto che non è tutto oro ciò che luccica, quindi la cosa migliore da fare è quella di dare un’opportunità anche a coloro che non la meritano.

Nonostante il periodo fatto di alti e bassi, riuscirete a concludere ciò che avete avviato già da qualche tempo e farlo nel migliore dei modi.

Scorpione – Le vacanze estive si stanno avvicinando, ecco perché vi sentite dei fuoriclasse in ambito sentimentale. Vi tornano le energie, qualsiasi sia il vostro lavoro o sforzo fisico poiché l’unica cosa che desiderate è amare ed essere amati. Anche i single più incalliti e orgogliosi sono pronti a vivere una relazione che lascia poco spazio alla vecchia vita.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In campo lavorativo, solo con l’onestà potete cavarvela egregiamente. Le idee non vi mancano e, quindi, non avete bisogno di sotterfugi per dimostrare le vostre capacità.

Qualche appuntamento per un caffè potete anche accettarlo, nonostante siate pieni di impegni. Questa azione vi aiuta a capire che non c’è niente da temere quando si prova affetto per qualcuno. Se il vostro partner non approva questa vostra voglia di fare nuove conoscenze o trascorrere un po’ di tempo con gli amici di vecchia data, allora è arrivato il momento di chiudere la vostra relazione. La positività lavorativa durerà fino all'autunno, sempre se prendete tutto con entusiasmo.

Capricorno – Questa giornata porta qualcosa di nuovo, soprattutto in campo sentimentale. Anche se state vivendo già una storia semplice e piena d’amore, questo non significa che non possiate provare sensazioni nuove, fare nuovi progetti di vita comune.

Qualche nuvola potrebbe ingrigire la vostra relazione, ma non riuscirà a indebolirla. Avete la giusta forza anche nell'affrontare qualche collega indisponente e poco disponibile nei vostri confronti.

Acquario – Le persone con scarsa autostima potrebbero trovare difficoltà a relazionarsi con gli altri. Questo diventa un problema serio quando vi trovate davanti a una persona ancora più insicura di voi. L'oroscopo consiglia portare avanti questa frequentazione. Nel frattempo, rilassatevi e godetevi tutto ciò che offre questo periodo. Continuate a instaurare un rapporto di fiducia con una persona che lavora nel vostro stesso ambiente professionale.

Pesci – Le relazioni solide e durature non dovrebbero avere problemi in questo periodo.

La giornata potrebbe trascorrere tranquilla, ma qualche difficoltà legata alla scelta delle vacanze potrebbe rendervi ansiosi e un pochino nervosi. Se siete single, è molto probabile che dobbiate affrontare un ritorno di fiamma. Il fronte lavorativo sembra essere calmo, avete modo di studiare e di valutare alcuni progetti con enorme serenità.