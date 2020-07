Nell'oroscopo della giornata di martedì 14 luglio, potrebbe esserci un lieve calo per quanto riguarda la sfera sentimentale per i nativi Leone, probabilmente a causa della Luna in quadratura dal segno del Toro che darà un po’ fastidio, mentre Bilancia sarà particolarmente soddisfatta della propria relazione di coppia in questo periodo. Sagittario avrà modo di vivere momenti positivi sul posto di lavoro, in una giornata piena di soddisfazioni, mentre Acquario con un po’ di sfrontatezza potrebbe raggiungere i propri obiettivi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 14 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 14 luglio 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di martedì non male per voi nativi del segno, nonostante la Luna abbia lasciato il vostro cielo.

Ci saranno comunque Marte e Venere favorevoli che vi faranno vivere un ben periodo. In amore vi piacerà strafare, stupire il partner e farla sentire veramente speciale. I cuori solitari tenderanno a godersi queste vacanze estive, sfruttando al massimo il loro tempo libero. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo alcuni cambiamenti saranno imminenti e non potrete rimandarli, dunque dovrete cercare di essere pronti. Voto - 8-

Toro: la Luna si troverà in congiunzione al vostro cielo in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. In amore questo significa che ci sarà spazio per alcune certezze e romanticismo nella vostra relazione di coppia, sentendovi perfettamente a vostro agio con il partner.

Se siete single sarà una giornata movimentata, ma nel complesso divertente. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo cercherete di affrontare con efficacia le vostre mansioni, merito anche dei pianeti Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno. Voto - 8+

Gemelli: una splendida Venere stabile in congiunzione al vostro cielo completa un oroscopo degno di nota per questa giornata di martedì.

La sfera sentimentale si rivelerà più che soddisfacente, in quanto sarete in grado di esprimere il vostro affetto con più energia del solito. Per quanto riguarda i single potrebbe essere arrivato il momento di manifestare i vostri sentimenti. Sul posto di lavoro avrete voglia di sbrigare il più in fretta possibile le vostre mansioni, ciò nonostante fate attenzione in quanto potrebbe rivelarsi controproducente.

Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di martedì discreto per quanto riguarda la sfera sentimentale, con il Sole in congiunzione al vostro cielo. Sarete in grado di mantenere sempre vivo il vostro rapporto con il partner, dimostrando sempre quanto sia importante per voi. Se siete single essere socievoli vi permetterà di stringere con nuove persone. Sul posto di lavoro potrebbe insorgere qualche piccola difficoltà, data da Marte in quadratura dal segno del Cancro e Giove in opposizione. Un po’ di stress infatti potrebbe impedirvi di lavorare adeguatamente, quindi fate attenzione. Voto - 7

Leone: la Luna in quadratura dal segno del Toro potrebbe portare qualche piccola difficoltà per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Non sarà facile dunque rimanere in armonia con i vostri cari, soprattutto quando qualcosa non va come volete. Per quanto riguarda i cuori solitari se avete dei dubbi nei confronti di una persona in particolare, forse sarebbe il caso di non essere precipitosi. Sul posto di lavoro siete delusi quando non ottenete risultati, e avete ragione, ma dovrete chiedervi se è anche colpa vostra. Voto - 6

Vergine: la presenza di una nuova persona nella vostra vita quotidiana potrebbe mettervi a vostro agio in questa giornata di martedì, soprattutto voi single, che sarete felici di fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda le relazioni stabili qualche grattacapo può succedere a tutti, semplicemente dovrete evitare di dare la colpa al partner.

Sul posto di lavoro non mancherà la creatività da parte vostra, ma per quanto riguarda i mezzi dovrete spingervi un po’ più oltre. Voto - 6,5

Bilancia: relazione di coppia più che soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì. Il pianeta Venere sta portando tanti piacevoli momenti tra di voi e la vostra dolce metà e sarete particolarmente felici per questo. I cuori solitari cercheranno di portare avanti le loro battaglie con tenacia senza arrendersi. Sul posto di lavoro non sarà facile mantenere la concentrazione a causa di Marte in opposizione, che porterà qualche piccolo imprevisto nell'arco della giornata. Voto - 7+

Scorpione: in questa giornata soprattutto sul posto di lavoro avrete intenzione di correre dei rischi, con un atteggiamento quasi adrenalinico, che però potrebbero farvi fare quel salto che vi permetterà di raggiungere posizioni più agevolate, ma servirà tutto il vostro impegno per riuscirci.

In amore sarete felici così al momento, considerato che la vostra relazione di coppia procede tranquillamente. Se siete single prendersi qualche impegno in più con gli amici per avere la scusa per poter uscire non sarebbe una cattiva idea. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di martedì tutto sommato buono per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grazie a Marte che si troverà in trigono dal segno dell'Ariete. Prenderete piuttosto bene alcuni cambiamenti, e sarete in grado di sfruttarli a vostro vantaggio, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda la sfera sentimentale forse qualche piccolo problema tra voi e il partner potrebbe mettervi in crisi, per cui non esitate a chiedere spiegazioni e risolvere la situazione, ovviamente senza imprecare.

Se siete single gli amici saranno la vostra prima priorità in questa giornata. Voto - 7+

Capricorno: cercherete di dare maggiore spazio alla vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Gli influssi positivi della Luna in trigono dal segno del Toro promettono bei momenti insieme al partner che non vi lascerete sfuggire per nulla al mondo. Se siete single penserete di più a come uscire fuori da una situazione un po’ spinosa. Sul posto di lavoro Giove e Saturno favorevoli vi permetteranno di raggiungere il successo senza faticare troppo. Voto - 8-

Acquario: un atteggiamento un po’ più aggressivo sul posto di lavoro vi aiuterà a raggiungere un po’ più in fretta i vostri obiettivi in questa giornata.

Dovrete però fare attenzione a non ostacolare i vostri colleghi. Sul fronte sentimentale Venere in trigono dal segno dei Gemelli vi darà una mano a stabilire una forte e stabile relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single dovrete dare un po’ meno importanza al vostro ego e concentrarvi di più su cosa vogliono gli altri. Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con la Luna che vi guarda in sestile dal segno del Toro, e il Sole e Mercurio in trigono dal segno del Cancro. Con questo cielo, per quanto riguarda la sfera sentimentale non avrete nulla di cui preoccuparvi, perché potrete contare su un buon affiatamento di coppia.

Se siete single potrebbe essere qualcun altro a rompere il ghiaccio per voi. Sul posto di lavoro vi sentirete indispensabili e quest'atteggiamento sarà ottimale per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8-