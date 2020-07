L'Oroscopo di domani, giovedì 16 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La Luna farà le valigie e lascerà il domicilio del Toro per spostarsi nella casa dei Gemelli. Questa giornata potrebbe riservare sorprese e accenni di miglioramenti psicofisici. Molti segni zodiacali si sentiranno meglio rispetto all'inizio della settimana. C'è chi si riscoprirà più ispirato che mai e chi invece riceverà una notizia particolare. Approfondiamo le previsioni delle stelle scoprendo anche la classifica di ciascun segno dello zodiaco.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° posto - La giornata potrebbe rivelarsi un filino pesante e difficile.

Da un po' di tempo a questa parte, i vostri livelli di produttività risultano minori del consueto. Non a caso non avete alcuna voglia di lavorare/studiare, di pulire la casa, di uscire o di chiacchierare. Siete incappati in un momento apatico e questo per colpa dello stress che avete raccolto in questa prima fetta del 2020. Tutto quello che dovrete per ripristinare il vostro umore, è ricercare un giusto equilibrio in ogni cosa: fare troppo e non fare niente, sono entrambi deleteri!

Toro - 11° in classifica - Sarà un giovedì abbastanza nervoso dato che comincerete ad avvertire le conseguenze dell'uscita della Luna nel vostro domicilio. Da alcuni giorni, forse vi sentite smarriti o affaccendati, soprattutto se svolgete un lavoro estivo basato sul turismo.

Tutto questo umore negativo, però, potrebbe rischiare di ripercuotersi all'interno della sfera familiare o sentimentale! Sarà il caso, in queste 24 ore, di tenere alta la guardia. Apritevi a confidenze, una persona cara vi saprà ascoltare e consigliare.

Vergine - 10° posto - State vivendo un'estate così così.

Magari ci sono delle giornate in cui vi sentite meravigliosamente bene e altre giornate in cui scivolate nell'apatia. La prima parte dell'anno non è stata facile da affrontare, perciò è del tutto normale sentirsi in questo modo. Tutto quello che dovrete fare in queste 24 ore è vivere la giornata così come viene.

Le esperienze accumulate, in futuro vi toglieranno da un grosso impiccio.

Acquario - 9° in classifica - Non aspettatevi una giornata identica alle altre, perché qualcosa accadrà. La cosa migliore da fare, sarà guardarsi bene alle spalle. Detestate ea fila e il traffico, ma in queste 24 ore il rischio di restare intrappolati nel caos sarà alquanto elevato. I problemi non mancheranno, ma riuscirete a risolverli perché siete un segno forte e carismatico. Dovrete fare attenzione a non esporvi troppo al sole.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Sagittario - 8° posto - Questa giornata potrebbe risultarvi strana e incerta. Da un po' di mesi siete cambiati e diffidate di gran parte delle persone.

Ci sono dei giorni in cui non avete alcuna voglia di uscire o di vedere gente, e altri in cui desiderate mescolarvi tra la folla e divertirvi a più non posso. Presto o tardi, passerà questo caos che provate, intanto, la cosa migliore da fare durante l'estate, sarà non strafare e non cullarsi nell'ozio assoluto. Una via di mezzo vi saprà condurre sulla giusta strada.

Leone - 7° in classifica - Per vedere la luce in fondo al tunnel è necessario cambiare atteggiamento mentale, perché tutto parte dalla mente. I giorni precedenti sono stati pesanti e confusionari, ma già da questo giovedì potrete svoltare. Non dovete andare contro i vostri principi, qualunque essi siano: se imparate a seguire la vostra volontà, non avrete alcun rimpianto in futuro.

Il divertimento vi tenderà la mano, ma tutto dipenderà dalla vostra reazione.

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche del 16 luglio si presentano carichi di agitazione fisica e/o mentale, forse per via dello stress. Da tempo siete in attesa di alcuni risvolti interessanti che riguardano la vostra vita in generale. Magari auspicate ad un certo cambiamento e state riflettendo sui passi da compiere. Comunque sia, in giornata, la sintonia con il partner risulterà maggiore del solito, potrete tornare a parlare di un vecchio progetto o considerarne uno nuovo e migliore.

Scorpione - 5° in classifica - Siete un segno pieno di sfumature e spesso non vi sentite compresi dalla famiglia o dal partner.

Quando una certa cosa non vi sta bene, la dite senza troppi giri di parola: non avete peli sulla lingua! Aspettatevi un giovedì intenso e riflessivo. Apprenderete una certa notizia! Cercate di tenervi alla larga dalle situazioni caotiche e non prendete sottogamba delle determinate eventualità. La lettura vi sarà di grande sostegno morale, ma prediligete dei romanzi leggeri.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà sorridere e/o emozionarvi. Sarete al centro di un evento o di un episodio curioso che vi alleggerirà quel peso che vi portare addosso da tempo. Una persona fidata vi saprà ascoltare e guidarvi per la strada giusta. Il trucco per sentirsi bene con la propria persona è quello di non esagerare.

Dunque, sfruttate questa lieta giornata per stare con le persone a voi care e per fare ciò che vi piace profondamente. L'ispirazione risulterà accentuata!

Capricorno - 3° in classifica - Delle opportunità vi si paleseranno davanti agli occhi in questo giovedì carico di entusiasmo e di vitalità. Sarete pieni di energia e di sprint, potrete premere il piede sull'acceleratore e puntare dritti al traguardo. Ogni dubbio o ostilità che avete provato precedentemente, scemerà via. Eventuali litigi potranno essere chiariti e lasciati alle spalle. Finalmente tornerete a sorridere e a gustarvi l'estate con l'atteggiamento giusto.

Cancro - 2° posto - L’oroscopo del 16 luglio dice che avrete modo di godervi il resto di questa settimana, che è cominciata con qualche penalizzazione fisica o mentale.

Ogni turbamento sarà spazzato definitivamente via grazie all'ingresso della Luna nel domicilio dei Gemelli. Dovete imparare ad essere più equilibrati nelle varie attività: il troppo stroppia. Non potete gestire tutto voi, quindi delegate e prendete la vita con più leggerezza.

Gemelli - 1° in classifica - La Luna abbraccerà il vostro segno dal primo mattino. Vi alzerete di buon umore e vi sentirete dei guerrieri. Nulla turberà il vostro stato d'animo e risulterete una gradita compagnia. Finalmente avrete modo di spegnere quei pensieri negativi e devastanti che vi hanno travolto di recente. Nel lavoro o nello studio sarete molto energici, ma cercate di non strafare, perché in tutte le cose ci vuole una giusta moderazione.