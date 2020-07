Nell'oroscopo della giornata di giovedì 16 luglio, la Luna entrerà nel segno zodiacale dei Gemelli, che fornirà un valido aiuto ai nativi del segno non solo in amore, mentre Toro non lascerà nulla al caso e cercherà di instaurare una relazione di coppia perfetta sotto ogni punto di vista. Per la Bilancia ci saranno alcuni miglioramenti nella propria routine quotidiana, mentre un buon Nettuno in Pesci permetterà ai nativi del segno di dedicare più tempo alle persone che ama. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 16 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 16 luglio 2020 segno per segno

Ariete: in questa giornata i sentimenti potrebbero venire meno, colpa un po’ anche della vostra pigrizia.

In ogni caso, qualsiasi sia il motivo, va bene ogni tanto prendersi qualche momento per sé, ma trascurare il partner non sarà certamente una scelta felice. Se siete single il dialogo potrebbe essere un'arma vincente per voi nativi del segno. Sul fronte lavorativo secondo gli influssi di Marte in congiunzione porteranno buone notizie, e sarà più facile per voi darvi da fare e raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7+

Toro: oroscopo della giornata di giovedì nel complesso stabile, ma non per questo assente da bei momenti. Soprattutto sul posto di lavoro, grazie agli influssi di Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno, non darete nulla per scontato, portando avanti le vostre mansioni con una notevole concentrazione.

In amore la vostra capacità di percepire qualcosa che non va nella vostra relazione vi permetterà di evitare eventuali litigi con il partner o con un familiare. Se siete single una bella giornata rilassante farà al caso vostro. Voto - 8-

Gemelli: ottima configurazione astrale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie alla Luna e a Venere in congiunzione al vostro cielo.

Sul fronte amoroso vi sentirete al centro dell'attenzione e sarete in grado di dimostrarvi dei validi partner o dei bravi padri agli occhi dei vostri figli. Se siete single il peggio è passato, e potrete godervi una bella pausa, lontani da eventuali impegni. Sul posto di lavoro Marte favorevole vi permetterà di essere ottimisti e fiduciosi delle vostre capacità, ma in ogni caso dovrete dimostrare di essere dei validi lavoratori.

Voto - 8+

Cancro: periodo discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Avrete il Sole e Mercurio in congiunzione, ciò nonostante, l'influenza di Marte e di Giove in posizione sfavorevole si faranno sentire maggiormente. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dovrete valutare attentamente la vostra vita familiare in questa giornata, e cercare di non essere inquieti nei confronti degli altri, fornendo un'impronta positiva nei confronti degli altri. Se siete single mostratevi aperti e gentili con gli altri, attirando dunque l'attenzione di qualcuno in particolare. Nel lavoro invece la situazione potrebbe peggiorare, proprio a causa di Marte e Giove, portando a qualche battibecco con i colleghi.

Voto - 7+

Leone: oroscopo di giovedì nel complesso buono per voi nativi del segno, con una discreta configurazione astrale che vi accompagna. Sul fronte sentimentale Venere e la Luna in sestile portando stabilità nella vostra relazione di coppia, guardando con fiducia al futuro, soprattutto considerato che il partner non vi mollerà. Se siete single l'esperienza potrebbe aiutarvi a fare breccia nel cuore della persona che amate. La vostra carriera professionale piano piano sta migliorando e presto sarete in grado di prendere delle decisioni di spessore. Voto - 8-

Vergine: potreste essere un po’ critici in questa giornata secondo l'oroscopo per quanto riguarda la sfera sentimentale, forse per colpa della Luna e di Venere in quadratura dal segno dei Gemelli.

Attenzione quindi al vostro temperamento che potrebbe non piacere a tutti. Per i cuori solitari le emozioni vanno su e giù in questo periodo, impedendo di prendere delle decisioni concrete. Sul posto di lavoro non esprimete le vostre opinioni con forza, perché potrebbero non essere prese in considerazione. Voto - 6

Bilancia: oroscopo di giovedì in rialzo per voi nativi del segno, con la Luna e Venere in trigono dal segno dei Gemelli, ma ancora con il Sole e Mercurio in quadratura dal segno del Cancro. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe essere il momento adatto per risolvere alcuni dissapori tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single avrete voglia di divertirvi e la compagnia dei vostri amici sarà dunque indispensabile.

Per quanto riguarda il lavoro qualora ci siano delle occasioni da cogliere al volo, non lasciatevele scappare, non in questo momento. Voto - 7,5

Scorpione: se siete single sappiate che avere sempre il dente avvelenato con gli altri non è una buona soluzione, nonostante qualcuno spesso tende ad infastidirvi. In questo modo, non riuscirete mai ad uscire da questo periodo. Se avete una relazione fissa l'oroscopo consiglia di concedere un po’ più di spazio alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul posto di lavoro essere pigri non vi aiuterà di certo a trovare nuove mansioni da portare a termine con più efficacia. Voto - 6

Sagittario: sul fronte sentimentale non chiedete troppo alla vostra anima gemella, altrimenti rischierete di risultare ossessivi nei suoi confronti.

I cuori solitari tenderanno a darsi da fare per superare un determinato esame, evitando dunque ogni tipo di divertimento. Sul posto di lavoro potrete contare su Marte in trigono dal segno dell'Ariete che vi darà tutto il sostegno necessario per svolgere efficacemente le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7

Capricorno: aspettatevi grandi soddisfazioni sul posto di lavoro in questa giornata secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Avrete dalla vostra parte pianeti come Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo, che vi forniranno tanta tenacia e determinazione per svolgere al meglio le vostre mansioni. In amore fareste meglio a non trascurare troppo la vostra anima gemella, soprattutto se il periodo che state attraversando non è dei migliori.

Se siete single sentirsi dire dagli altri quello che dovete fare non vi piacerà molto, e forse sarebbe una buona idea anticipare le mosse altrui e farle prima che ve le impongono. Voto - 7+

Acquario: un cielo più che soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì. La Luna e Venere in trigono dal segno dei Gemelli, promettono bellissimi momenti sul fronte sentimentale, che vi permetteranno di amplificare al meglio l'amore che provate nei confronti della vostra anima gemella. Se siete single questo potrebbe essere un buon momento per provare a fare qualcosa di diverso nella vostra vita quotidiana. In ambito lavorativo la vostra buona volontà vi spinge ad innovare, a portare delle novità nel vostro modo di fare, e questa potrebbe essere la giornata adatta.

Voto - 8,5

Pesci: Nettuno in congiunzione al vostro cielo, assieme al Sole e a Mercurio favorevoli dal segno del Cancro, preparano una giornata affascinante per voi nativi del segno. In amore sarete in grado di dedicare più tempo alla vostra anima gemella, recuperando quei momenti in cui avreste voluto manifestare tutto il vostro affetto, ma che per qualche motivo non vi è stato concesso. Se siete single i vostri rapporti con gli altri procedono bene, e sarà un bel momento per rafforzare tali legami. Nel lavoro svolgete al meglio le vostre mansioni per ricevere le lodi che meritate. Voto - 8-