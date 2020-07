L'oroscopo del 16 luglio è pronto a rivelare agli amanti dell'astrologia giornaliera quali novità e sorprese sono presenti in questa giornata di metà settimana. Per scoprire se siete favoriti dalle stelle, analizzate accuratamente le seguenti previsioni astrologiche su amore e lavoro di questa giornata di giovedì per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa giornata di giovedì risulta essere poco piacevole. Siete presi dai momenti di apatia emotiva, non avete voglia di socializzare e non gradite particolari compagnie. Cercate di non prendervela almeno con le persone che vi stanno sempre attorno.

Anche le finanze a vostra disposizione sono piuttosto scarse e questo vi infastidisce ancora di più. Avreste voluto fare un po' di shopping e togliervi qualche sfizio, ma dovete fare economia.

Toro – Anche se non è una delle migliori giornate della settimana corrente, provate un po' di brio quando qualcuno vi fa dei complimenti. Le discussioni evitatele come la peste. Anche quando credete di aver ragione, lasciate perdere! Potreste dire cose che non pensate seriamente. Se qualcuno vi offre un lavoro extra, siete dei pazzi a rifiutare. Non affannatevi alla ricerca di un nuovo obiettivo, sarà meglio aspettare tempi migliori. Nel frattempo prendete in considerazione le idee che gli altri vi propongono.

Gemelli – Se state vivendo una relazione consolidata, di sicuro non avete problemi a lasciare in pace il partner nei momenti più opportuni. Momenti no capitano a tutti, anche durante le vacanze, quindi moderate il linguaggio e armatevi di tanta pazienza. Se ci sono ombre nella vostra relazione, non avete motivo di entrare nel panico perché sono passeggere.

In campo lavorativo avete pane per i vostri denti, quindi assicuratevi di essere all'altezza, come dite di essere.

Cancro – In questa giornata siete molti attivi, qualche sorpresa potrebbe sorprendervi. Anche se di solito non fate mai il primo passo, ma la persona che vi piace potrebbe non aspettare in eterno la vostra dichiarazione d’amore.

Una volta che il treno è partito, lo avete perso per sempre. Dal punto professionale avete tanta voglia di fare e di reagire, soprattutto se di recente avete attraversato un periodo di crisi. Evitate di fare altre spese, meglio sfruttare ciò che avete già a disposizione.

Previsioni di giovedì 16 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Le relazioni stabili sembrano andare alla grande, tra momenti affettuosi e quelli carichi di passione. Le coppie raffreddate presto torneranno a scaldarsi. Favoriti progetti e idee di vita comune, segno di una coppia che ci tiene a vivere in maniera armoniosa la propria storia d’amore. Se di recente avete abbandonato qualche progetto per dare priorità ad altre cose importanti, ora potete metterlo all'opera.

Vergine – Nei giorni scorsi avete avuto un gran da fare e non vi siete lasciati scappare neppure un’occasione. In questa giornata potete dedicarvi completamente alla vostra vita sentimentale. Avete voglia di condividere con il partner ogni cosa, e questo accade non solo alle coppie giovani ma anche a quelle di lunga data. In campo professionale vi fidate subito di qualcuno quando vi propone un affare. L'oroscopo raccomanda di non farvi influenzare facilmente dalle belle parole: potrebbero trattarsi di, appunto, parole dettate al vento.

Bilancia – All'orizzonte s’intravede un’entusiasmante opportunità, ma un familiare potrebbe mettervi il bastone tra le ruote. Anche una persona gentile come voi ha un limite di sopportazione, quindi fate capire bene a questo parente che i vostri obiettivi professionali sono solo vostri e che nessuno deve permettersi di decidere al posto vostro.

Avete un dono creativo e intellettuale, quindi potete avere successo in qualsiasi settore voi scegliate. Continuate a lodarvi e a incoraggiarvi, indipendentemente da ciò che pensano gli altri. Siate positivi.

Scorpione – Per voi l’amore è molto importante perché vi aiuta ad andare avanti. Il partner rappresenta la vostra forza. Le giovani coppie avranno modo di scoprirsi meglio, quindi, no alle vacanze separate. Ancora non siete pronti per essere completamente fedeli, quindi sfruttate l’estate per conoscervi meglio. Lasciatevi alle spalle tutti i pensieri negativi e dedicate questa giornata al riposo.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La gelosia non alberga nel vostro cuore, per ora, quindi sfruttate questa giornata di giovedì per vivere liberi dai turbamenti causati da qualche nuova conoscenza fatta dal vostro partner, che vuole soltanto fare nuove amicizie.

Prendete nel modo giusto tutte le intrusioni, anche quelle della famiglia, e cercate di vivere in maniera serena la vostra relazione.

Capricorno – Siate buoni con voi stessi. Questa giornata di giovedì potrebbe sembrare che nulla di ciò che dite o fate siano abbastanza buoni per i vostri congiunti. Invece di cercare di ottenere la loro approvazione, rivolgete la vostra attenzione a un’attività che vi dà gioia. Siete delle persone creative, sfruttate questo dono per creare qualcosa di bello e utile. Questo porta soddisfazione sia a livello emotivo che razionale.

Acquario – Un grande segreto potrebbe pesare sul vostro cuore, ed è arrivato il momento di decidere se continuare per questa strada o cambiare rotta.

Siete circondati da persone sempre pronte a sostenervi e a guidarvi fuori dall'oscurità e nella luce. Grazie al loro incoraggiamento, potete creare uno stile di vita autentico che vi permette di prosperare. Siate aperti ai cambiamenti, trasferirsi in un’altra zona potrebbe essere un nuovo inizio.

Pesci – Tentate il tutto per tutto con la persona che vi piace e che vi ha rubato il cuore, anche se fino ad adesso non ha mostrato un minimo di interesse nei vostri confronti. In fondo, la fortuna aiuta gli audaci e visto che questo periodo respirate un’aria frizzante è possibile che tale brio vi aiuta a essere più intraprendenti del solito. Grazie alle vacanze o alle ferie forzate, riuscirete a interrompere tutti quei rapporti logori e che vi hanno procurato solo ansie e agitazioni.