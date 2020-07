L'oroscopo di domani, domenica 19 luglio, è pronto a svelare come sarà la giornata finale di questa settimana. Sul piano astrologico troveremo ancora la Luna in Cancro, in congiunzione a Mercurio e, sul fine pomeriggio, in congiunzione al Sole. Venere si troverà ancora in Gemelli, al momento in sestile a Marte: quest'ultimo in diretta quadratura da Luna e Mercurio. Stabili le presenze di Urano in Toro, Nettuno in Pesci e del trio Giove-Plutone-Saturno in Capricorno.

A fare ottima impressione, sul piano della fortuna, il segno dei Pesci, favorito dal trigono Sole-Nettuno. Novità molto positive e tanta generosità da parte delle stelle, per questa domenica, anche per altri quattro simboli astrali tra cui il Cancro, "voto 9+".

Prevista una giornata "no" per il Leone.

Scopriamo come è stata valutata la giornata ai restanti simboli astrali analizzando la classifica e poi l'Oroscopo di domenica 19 luglio segno per segno.

La classifica di domenica 19 luglio

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità della prossima domenica: pronti a scoprire la classifica del 19 luglio? Come annunciato in anteprima a essere presi in considerazione, in questo contesto, i segni interessanti l'intero arco dello zodiaco, ossia dall'Ariete sino a Pesci. Visto che abbiamo già dato un preavviso sui migliori del periodo, non resta che andare al dunque.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno sul periodo in analisi:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Ariete, Cancro, Bilancia, Acquario;

★★★★: Toro, Gemelli, Vergine, Scorpione, Capricorno;

★★★: Nessuno;

★★: Leone, Sagittario.

Previsioni astrologiche di domani 19 luglio: Luna in Cancro, buone notizie per l'Ariete

Ariete: ★★★★★.

L'oroscopo di domani, domenica 19 luglio, vede una giornata positiva. Il periodo porterà sicuramente buone notizie, consegnando all'ultimo giorno della settimana chance e fortuna su cui puntare. In amore una sensualità esuberante colorerà la serata in compagnia della persona amata. Sappiate giocare bene le vostre carte, evitando se possibile di sperare in cose impossibili.

Parlando invece di stato mentale, molti di voi si sentiranno energici e rilassati. Il periodo, visto l'ottimo stato in cui versate, si annuncia splendido per iniziare a movimentare qualche buon progetto, soprattutto da mettere in gioco la settimana prossima. Riguardo i nativi in stato singolo, qualcuno potrebbe avvertire il desiderio di fare il primo passo verso la persona a cui vorrebbe legare il proprio cuore. Stufi di rimanere soli? Datevi da fare, le stelle tifano per voi! Voto 9-.

Toro: ★★★★. In arrivo una domenica a due velocità: la prima parte non troppo entusiasmante, la seconda (al contrario) poggerà su un frangente bello e performante in ogni settore. In questo caso l'oroscopo di domani, per quelli di voi con una recente delusione sentimentale alle spalle, prevede una piccola occasione per rimettersi in gioco.

Per gli altri il periodo scorrerà nella solita normalità, specialmente in amore. Se avete una vita di coppia soddisfacente, e quindi ci tenete alla continuità del rapporto, evitate di farvi sopraffare dall'insicurezza. Single, qualcuno non bene identificato potrebbe intralciare i vostri piani. Attenti a tutti coloro che manifestano comportamenti fuori dall'ordinario, certamente in grado di creare tensioni e fraintendimenti. Voto 8-.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo di domenica invoglia a puntare sul buon dialogo. In amore conoscete bene le problematiche a cui dovete tener testa ogni santo giorno, per questo vi diciamo di non illudervi troppo in questo periodo. In coppia il momento invita alla calma e alla riflessione: sappiate dribblare con intelligenza eventuali scontri dialettici, vedrete che la giornata non mancherà di regalare, se non soddisfazioni, almeno abbastanza tranquillità.

Per qualche nativo stanno per arrivare discrete novità: siate pazienti. Single, non perdetevi d'animo: reagite, sempre se siete ancora disposti ad accettare una dolce compagnia. In questo momento tutto procede in modo lento, questo si sa, comunque procede. Non fatevi cogliere impreparati da certe situazioni, ma scavate a fondo, alla fine potreste avere qualche ottima soddisfazione. Voto 7++.

Cancro: ★★★★★. Si preannuncia molto buona questa domenica, garantita dalla presenza di Luna in Cancro. Gli astri in questo caso dicono effettivamente di sì, soprattutto in amore: vivrete un periodo ottimo sia per chi è già stabilmente in vacanza e anche per coloro alle prese con i preparativi della partenza.

In coppia cercate di affrontare con maggior dedizione eventuali problemi che potrebbero sorgere nei confronti del partner. Per chi invece resta a casa, far parte di una "combriccola" di amici affiatati non potrà altro che far bene al rapporto. Riguardo a voi single, molti dei recenti cambiamenti non sono stati messi in preventivo, per questo avete cercato di adattarvi alla meno peggio: adesso è ora di dire "stop": pronti a tagliare eventuali rami secchi? Fatelo! Voto 9+.

Oroscopo del giorno 19 luglio: Vergine sotto stress, un po' di fortuna per Bilancia

Leone: ★★. Le previsioni zodiacali di domani, domenica 19 luglio, indicano un periodo difficile, e questo lo sapete, quindi vediamo come affrontare questo frangente giudicato da "ko".

In amore la vita di molti voi Leone potrebbe subire dei drastici, quanto inevitabili cambiamenti, specialmente nelle circostanze attinenti con situazioni già di loro complicate: le scelte, se necessarie, dovranno essere fatte a qualsiasi costo. Parlando a coloro ancora single, un avvertimento: occhio che questo fine settimana potrebbero esserci persone pronte a fare dietrofront oppure a cambiare opinione riguardo alcune situazioni che a voi stanno particolarmente a cuore. In questo caso potreste rimanerci davvero male. Se invece state rimuginando di agire "con forza" in merito a quella questione che sapete, le attuali stelle decisamente lo sconsigliano. Voto 6-.

Vergine: ★★★★. Si profila una normalissima domenica di fine settimana, senza troppe difficoltà, ma nemmeno con tante soddisfazioni da portare a casa.

In amore ricordatevi di non sopravvalutare le vostre reali possibilità: sappiamo tutti che certi traguardi sentimentali sono stati sempre abbastanza difficili da centrare, quindi non abbattetevi se doveste incontrare qualche intoppo. Lo stato di confusione vissuto poco tempo fa, quasi certamente sta per concludersi, comunque servirà ancora stare attenti. Voi single invece, in questa parte conclusiva della settimana, potreste avere a che fare con situazioni stressanti. Sarebbe auspicabile una certa concentrazione, specialmente in alcuni momenti della giornata giudicati impegnativi. Forse converrebbe ritagliarsi un po' di sano e rilassante spazio, lontano da tutti e da tutto, da dedicare solo a se stessi.

Voto 8.

Bilancia: ★★★★★. Si prevede una domenica davvero ottima. In questo caso l'oroscopo di domani indica in amore tanta voglia di serenità, specialmente a livello psicologico. Dopo aver vissuto sulla propria pelle qualche giornata abbastanza pesante, adesso sta per arrivare il momento della riscossa. Il periodo porterà un po' di fortuna e la possibilità di far pace, soprattutto a coloro che hanno vissuto piccole o grandi sofferenze in amore. In coppia tutto ciò che potrebbe sembrare poco utile molto presto si trasformerà, risultando adatto per essere sfruttato. Se siete ancora single il consiglio e di non sottovalutare certe situazioni particolari. Amori nuovi di zecca potrebbero nascere tra la fine di questa e la metà della prossima settimana: a dare una mano, il virtuale, attraverso i soliti Facebook o Twitter.

Voto 9-.

Scorpione: ★★★★. Secondo le previsioni del 19 luglio, in alcune situazioni concernenti l'amore, il cuore avrà bisogno di "respirare" qualcosa di nuovo. In coppia sarebbe utile prendere l'iniziativa, magari puntando su qualcosa di mai fatto fino a ora, anche se dovesse sembrarvi un po’ folle. Per tanti non è certo un periodo gratificante quello che state vivendo da un po' di tempo a questa parte: la Luna vi guarda con sospetto e voi vi sentite incapaci, distratti o confusi. Fate qualcosa che vi faccia stare bene. Single, gli ostacoli da superare questa domenica non saranno impegnativi, l'importante è che non siate voi stessi a far lievitare eventuali difficoltà. Chi avesse già trovato la persona ideale potrà rafforzare l’intesa.

Per gli altri, invece, un’amicizia di vecchia data potrebbe tramutarsi in qualcosa di più importante. Voto 8-.

Oroscopo 19 luglio: routine per Capricorno, Acquario soddisfatto

Sagittario: ★★. Domenica abbastanza stressante: in vista una giornata segnata dal "ko"? Sembrerebbe di si, ma state calmi, una soluzione si trova sempre. In campo sentimentale potreste andare incontro ad attimi di vera e propria confusione: tagliate la testa al toro e agite secondo quanto dettato dal vostro buon intuito. L'oroscopo del 19 luglio, in merito all'amore, preannuncia un po' di tensione, in primis con il partner. Un malumore portato dalla Luna (specularità negativa), vi costringerà a dosare con attenzione le vostre energie: non cercate spiegazioni a certi atteggiamenti del partner.

Single, se la persona che vi fa battere il cuore non volesse saperne di voi, allora state via per po': scommettiamo che da inseguitori diverrete inseguiti? Voto 6-.

Capricorno: ★★★★. La giornata del 19 luglio sarà poco reattiva ai vostri bisogni principali, pur non mostrandosi troppo negativa se presa con dovuto impegno. Le previsioni giornaliere vedono l'amore immerso nella solita routine: se siete reduci da un battibecco con il partner, cercate di chiarire subito evitando che eventuali incomprensioni possano lievitare generando nuove incomprensioni. L'oroscopo giornaliero invita voi single a non lasciarvi sopraffare dal solito tran tran quotidiano. Quella che a primo acchito potrebbe sembrare una giornata come tante, alla fine riserverà delle piccole sorprese: dimostratevi sensibili e ricettivi. Una decisione abbastanza importante andrà valutata e poi ponderata con una certa attenzione: non lasciatevi ingannare dalle apparenze, ok? Voto 8-.

Acquario: ★★★★★. L'Astrologia sulla giornata di domenica preannuncia ottime soddisfazioni. Per quanto riguarda l'amore ancora una volta dovrete disimpegnarvi, cercando di capire chi ascoltare: ragione o sentimento? Dare ascolto alla testa un domani potrebbe creare tristezza oppure farvi esclamare: "L'avessi fatto!". Dare ascolto al cuore vi potrebbe rendervi subito felici, appagati e pienamente soddisfatti poi, però, "dopo", potrebbe farvi sentire decisamente in colpa. Per dirla con un'espressione scherzosa: fate vobis! Il periodo per voi single marcerà sulla strada dell'euforia e della vitalità. In aumento il desiderio di muoversi, magari viaggiare anche da soli, giusto per staccare un po' la spina dalla solita routine. Voto 9.

Pesci: "Top del giorno". L'oroscopo di domani, domenica 19 luglio, indica una giornata di notevole portata: l'ottimo trigono offerto da Sole e Luna verso il vostro Nettuno porterà belle novità in campo sentimentale. Dare forma a sogni o desideri d'amore non sarà certo un'utopia: protetti da un manto di stelle recupererete voglia di fare, smalto e intraprendenza. Sarete più sensibili del solito verso certe problematiche legate al partner o alla sfera familiare. Qualcuno risulterà abbastanza attivo anche nel sociale: potreste ottenere buoni risultati, per questo invogliati ad aprire nuovi progetti. Single, le ultime esperienze in campo sentimentale vi hanno resi più scettici e abbastanza inquieti: calma, se seguirete l’istinto andrà tutto bene. Siate più aperti alle novità. Voto 10+.