L'Oroscopo di domani, sabato 4 luglio, annuncia l'arrivo di un nuovo giorno. A incuriosire sono le previsioni zodiacali del giorno, in questo caso generate sulla giornata relativa a questo inizio di weekend. In primo piano sono le analisi astrologiche imperniate su amore, lavoro e salute, messe in chiaro relativamente ai segni facenti parte della prima sestina zodiacale. Pronti a scoprire chi avrà una buona giornata tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Nella sestina appena citata, Toro e Cancro risultano essere i più fortunati in assoluto per questo sabato di fine settimana. Invece, secondo gli ultimi studi rilevati sulle effemeridi giornaliere e trascritti nelle.

Secondo quanto rilevato nell'oroscopo del 4 luglio a tentare di tenere testa ai migliori del momento saranno di certo Ariete e Gemelli, segni valutati in questo frangente con le quattro stelle relative ai periodi routinari.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni astrologiche segno per segno.

Classifica stelline 4 luglio

La nuova classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata di sabato 4 luglio 2020 mostra in primo piano il segno del Toro e del Cancro, super favoriti dall'Astrologia del momento. A seguire a breve passo i simboli appena nominati, altri due favoriti dalle stelle del giorno: Ariete e Gemelli, coppia classificata in seconda posizione e indicata nel periodo con le quattro stelle della normale quotidianità.

Poco positivo il frangente sotto analisi purtroppo per Leone e Vergine, rispettivamente posizionati al penultimo e ultimo posto in scaletta.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute, in questa sede interessante la prima sestina da Ariete a Vergine:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Leone;

★★: Vergine.

Previsioni di domani, sabato 4 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

Giornata abbastanza buona, valutata nelle predizioni di venerdì con le quattro stelline della scontata quotidianità. In amore, l'oroscopo di domani al segno dell'Ariete annuncia un cielo limpido e azzurro. Avrete una gran voglia di esprimervi e di manifestare a chi vi sta intorno la gioia di vivere che da sempre vi pervade.

Quindi non trascurate la componente romantica nella relazione ma provate a conquistare la vostra dolce metà con una dose in più di tenerezza. Single, avrete un'improvvisa pigrizia e in alcuni casi non vorrà saperne di lasciarvi nemmeno per un istante. Tranquilli, anche se quanto appena svelato dovesse essere ciò che vi spetta, sarà comunque l'unica e sola nota stonata del periodo. Per il resto il momento sarà piuttosto positivo, ricco di novità in amore e favorevole ai nuovi incontri. Nel lavoro tutto si trasforma e le vostre azioni diventano più incisive che mai. Mettendo molta più grinta in tutto quello che andrete a fare i risultati si vedranno, eccome se si vedranno! Riguardo la salute con la forma fisica e, di pari passo, quella mentale, tutto in miglioramento di giorno in giorno.

Frase del giorno : "Tutto scorre, niente sta fermo." (Eraclito).

: "Tutto scorre, niente sta fermo." (Eraclito). Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. In arrivo un giorno speciale, a tutto tondo con la parte conclusiva dell'attuale settimana. In amore, sarà una bella giornata coronata da un'altrettanto piacevole serata estiva. Se impegni e circostanze lo consentiranno, regalatevi pure una lunga passeggiata in centro e perché no, una cenetta nel ristorante preferito, naturalmente con la persona amata. Se poi avete la fortuna di soggiornare in una zona di mare, allora il top sarà passeggiare mano nella mano al suono della risacca: melodia impagabile! Single, niente male il fronte amoroso: sarete capaci di alchimie delicatissime riuscendo a trasformare un'amicizia in vera passione.

Oppure trasformare un'attrazione quasi spenta in un nuovo rapporto, romantico e molto vivace. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero predice un momento favorevole. Se saprete essere accorti giocando bene le vostre carte le stelle vi affineranno la mente amplificando l'ambizione e la voglia di vincere. Per la salute, l'ottimismo, che è il sale della vita, sarà la vostra arma vincente con la quale ritroverete la voglia di agire, creare e progettare.

Frase del giorno : "Amor, ch'a nullo amato amar perdona." (Dante Alighieri).

: "Amor, ch'a nullo amato amar perdona." (Dante Alighieri). Voto: 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani presume possa essere una giornata mediamente buona, anche se in determinati frangenti risulterà un po' pesante.

Le previsioni di domani prevedono perciò in amore momenti con lievi tensioni. Forse avrete dalla vostra parte qualcuno pronto a farvi sorridere con complicità e impagabile maliziosità. Se avete in mente una sorpresa per la persona amata organizzatela in questa giornata, perché senz'altro si rivelerà un vero successo. Single, in campo la presenza della Luna in Capricorno pronta ad aiutare per farvi sentire a vostro agio in tutte le situazioni, anche le più imbarazzanti. La vostra calma e la vostra tranquillità lasceranno molte persone a bocca aperta, quindi fate solo ciò che vi sentirete di fare. Il resto cercate di lasciarvelo alle spalle, compresi i consigli di chi crede di sapere tutto della vita.

Nel lavoro, la presenza della Luna vi conferirà slancio e carisma. Un tocco di grinta in più vi permetterà di raggiungere tutti i vostri obiettivi e ci riuscirete faticando pochissimo e sfruttando alcune strategie studiate nel corso del tempo. Parlando di salute intanto, sarete particolarmente attivi e pieni di vitalità. Utilizzate al meglio la vostra energia senza sprecarla in attività inutili.

Frase del giorno : "Se non sei capace di prendere decisioni per te stesso gli altri le prenderanno per te, e vivrai una vita in catene." (Stephen Littleword).

: "Se non sei capace di prendere decisioni per te stesso gli altri le prenderanno per te, e vivrai una vita in catene." (Stephen Littleword). Voto: 8+.

L'oroscopo di sabato 4 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. La giornata, sotto analisi si prevede molto positiva, in primis nel comparto legato ai sentimenti.

Le previsioni di sabato prevedono quindi, in amore, tanta serenità da vivere rigorosamente in due. La vita di coppia sarà in ripresa ed il rapporto darà certamente grandi soddisfazioni. In qualche caso riuscirete a essere più aperti e dolci, cosa non da poco che senz'altro verrà apprezzata moltissimo dalla persona amata: ottimo così. Single, avete di fronte un giorno molto piacevole. Se state cercando l'anima gemella, potreste avere fortuna; se avete nel cassetto un vecchio progetto, è giunta l'ora di tirarlo fuori: togliete la polvere e riprendetelo in considerazione. Nel lavoro, splendido sabato per molti nativi. La creatività in questo periodo è all'ennesima potenza, come una forza d'urto esplosiva che dovete lasciare fuoriuscire ed esprimere attraverso tutti i canali possibili.

In merito alla salute, gli astri vi vedono propensi a concedere al vostro fisico ed al vostro aspetto in generale le giuste attenzioni. Vi prenderete cura di voi stessi come (forse) non avete mai fatto in passato.

Frase del giorno : "Si sa che il lavoro ha sempre addolcito la vita: il fatto è che non a tutti piacciono i dolciumi." (Victor Hugo).

: "Si sa che il lavoro ha sempre addolcito la vita: il fatto è che non a tutti piacciono i dolciumi." (Victor Hugo). Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani annuncia una giornata lenta, a tratti farraginosa, valutata dalle stelle con il poco piacevole "sottotono". In campo sentimentale, il partner sarà la persona che più risentirà del vostro umore ballerino e questo rovinerà un po' il vostro rapporto: siate comprensivi e pazienti. Visto che in amore siete molto possessivi, fate attenzione a non farne pagare le conseguenze al vostro partner.

Dovrete impegnarvi di più e prendere delle decisioni comuni. Cercate di essere più complici anche nel momento in cui le cose si dovessero complicare un pochino di più. Single, il cielo del periodo non sarà di vostro gradimento. Anche se navigate nell'incertezza, ci saranno decisioni che non potrete più rinviare. C'è molta confusione intorno a voi, ma per fortuna avete persone care pronte a tirarvi fuori dai problemi. Nel lavoro, non tirate troppo la corda. Non irrigiditevi sulle questioni di principio o di prestigio, non è il momento migliore. Potreste prendere decisioni intempestive e sbagliate, sicché lasciate che il tempo decanti le situazioni più complesse. La salute, la tensione porterà un po' di malumore ed un senso di malessere fisico.

Tutto sparirà in serata o molto presto.

Frase del giorno : "È sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili." (Marcello Marchesi).

: "È sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili." (Marcello Marchesi). Voto: 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, sabato 4 luglio, prevede che la giornata sotto analisi possa avere i connotati dei periodi poco affabili. Insomma, si preannuncia un "ko" da parte delle stelle davvero inaspettato: cosa fare allora? Le previsioni consigliano di osservare uno stop sia in amore che nelle attività lavorative. In ambito familiare il cielo vi innervosisce, vi sentirete incerti e pieni di dubbi soprattutto per quanto riguarda la coppia. Reagite e non sprofondate nella malinconia.

Perché una eventuale situazione critica risulterà essere solo momentanea e potrà sbloccarsi in qualsiasi momento, basta che voi lo vogliate veramente. Single, bene e male, giusto e sbagliato in questo periodo si mescolano, fino a confondersi. Fermatevi un momento, non fate né dite nulla, aspettate che ogni cosa riacquisti i giusti confini. Così facendo, riuscirete a risolvere argutamente questioni che vi assillavano da tempo; serviranno, però calma, fiducia e pazienza. Nel lavoro, sabato smorto, forse dagli altri vi aspettavate più partecipazione ed entusiasmo, soprattutto idee e progetti vari. Invece navigherà tutto nella nebbia affiancati da confusioni varie che vi faranno perdere tempo e in qualche caso anche denaro. Per la salute, cercate di curare maggiormente la forma fisica. Un po' di allenamento non guasterebbe.

Frase del giorno : "Il lavoro rende i giorni prosperi, il vino le domeniche felici." (Charles Baudelaire).

: "Il lavoro rende i giorni prosperi, il vino le domeniche felici." (Charles Baudelaire). Voto: 6.

