L'oroscopo di domani, 18 luglio, mette sotto esame la giornata di sabato, periodo importante in quanto coincidente con l'inizio del weekend. Iniziamo subito ad evidenziare i segni migliori e peggiori tra gli appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Domani, a rendere appetibili le cronache astrali sarà l'ingresso della Luna in Cancro, pronta a congiungersi a Mercurio. A fronte di tale transito, a poter contare su un finale di settimana fortunato in amore e sul lavoro saranno tre segni su sei. In questo caso a gongolare secondo le previsioni zodiacali di sabato, oltre ovviamente al Cancro, favorito dall'arrivo dell'Astro d'Argento nel settore, saranno senz'altro Gemelli e Vergine.

Tra i cosiddetti segni in giornata "no" intanto, ad essere penalizzato da un cielo astrale decisamente contrario sarà il Leone, a cui viene pronosticata una giornata valutata con la spunta del "sottotono".

Approfondiamo qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di sabato 18 luglio segno per segno.

Classifica stelline 18 luglio

A essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In questo caso come sempre, a dare le giuste indicazioni sono le effemeridi giornaliere, ovviamente messe in evidenza nella nuova classifica stelline quotidiana. La scaletta è stata impostata sulla giornata di sabato 18 luglio 2020.

Curiosi di sapere quante stelline sono sono state attribuite dall'Astrologia al proprio segno? A voi scoprirlo.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno

: Cancro - Luna nel segno ★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Leone.

★★: nessuno

Previsioni di domani, sabato 18 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

Giornata non male, anche se a dirla tutta nemmeno da urlo, ma va bene anche così visto che in giro c'è chi sta peggio. In amore, l'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che potrete contate su una Luna abbastanza favorevole. Questo fatto potrebbe aiutare a farvi sentire più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento.

Il periodo porterà di certo serenità nella sfera affettiva, soprattutto a quanti di voi vivono o hanno vissuto una storia d'amore poco soddisfacente. In coppia arriveranno una marea di emozioni da scoprire e poi da sfruttare: lo scopo, vivere positivamente la giornata insieme al partner. Single, la calda e luminosa Luna vi manderà segnali di sensualità che potrete decifrare facilmente,a patto di riuscire a lasciarsi andare. Consentitevi di esplorare altri aspetti della vostra vita, magari concedendovi qualche piccola trasgressione innocente: non potrà di certo nuocere. Nel lavoro, il giorno promette ottime cose, sarete intuitivi, vogliosi di novità e di risultati concreti, che non mancheranno di certo.

Voto: 8-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Si preannuncia un sabato interamente o quasi destinato ad estinguersi nella bolla solita rappresentata dalla routine più normale. In amore, soprattutto in coppia, starete benone con gli amici ed in famiglia. Con il partner vivrete una bellissimi momenti di appartenenza reciproca, come un filo dorato che avvicina e collega speranze, umori e gioia di vivere. La chicca di questa giornata è quella di comunicare piacevolmente, intrecciando discorsi intelligenti con la persona amata. E poi sapete che c'è? Qualcuno tra voi, forse, potrebbe anche cambiare opinione su qualcosa o su una persona, fatto straordinario per un Toro cocciuto come voi! Single, avrete diverse frecce nel vostro arco ed una di queste sarà rappresentata dalla presenza di Mercurio in sestile al vostro Urano, il che vi renderà molto più affascinanti del solito.

Non passerete infatti inosservati ed ovunque andrete verrete notati ed apprezzati, anche da persone di ambienti diversi. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica nuove energie in arrivo: vi verranno elargite dalla Luna e da Urano. Intraprendere una qualsiasi attività questo sabato sarà facile, anzi, quasi suggerito dagli astri. Imprimerete un nuovo corso alla vostra esistenza, vi verrà facile e spontaneo. Voto: 7+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani, sabato 18 luglio, indica una giornata ottima, propizia per mettere in gioco qualcosa di importante a cui da tempo stavate pensando. In campo sentimentale, romanticismo e tenerezza saranno le linee guida della giornata.

In coppia sarete sereni, ma lo sareste di certo ancora di più assecondando le emozioni ed i desideri dell’altra metà del cielo. in famiglia avrete dei momenti magici con i vostri figli: godeteveli finché ne avete opportunità, perché bastano pochi anni per vederli uscire via dalle vostre braccia iperprotettive. Single, la Luna in Cancro porterà il sorriso sulle vostre labbra e le vostre aspirazioni diventeranno sempre più realizzabili. Fate leva sulla vostra immaginazione per trasformare ogni obbligo in un piacevole diversivo. Volendo, riempite la vostra giornata di momenti divertenti, magari insieme agli amici di sempre. Nel lavoro, il vento spirerà tutto a vostro favore. Anche se avrete poche o nessuna novità su cui far conto, sappiate che presto potrebbero cambiare alcune cose: state in campana!

Per chi lavora in proprio, buone occasioni, svolte o conferme miglioreranno la posizione generale, anche a livello economico. Voto: 9.

L'oroscopo di sabato 18 luglio: Luna in Cancro, giornata 'pessima' per il Leone

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di sabato annuncia un evento di spicco interessante il vostro comparto: l'ingresso della Luna in Cancro. Pronti a gongolare in amore? Siamo certi della risposta affermativa. Potrete fare qualunque cosa atta a migliorare la qualità del rapporto, ovviamente senza esagerare! D'accordo, le stelle saranno favorevoli, ma da qua a rischiare ingenuamente ce ne passa... In coppia sarà un sabato da favola, dall'intesa con la persona amata, al dialogo fitto fitto e al desiderio di divertirsi.

Dopo uno splendido pomeriggio, seguirà una serata di grande trasporto emotivo e fisico, dove vivrete dei momenti magici con la persona del cuore. Single, in questo primo giorno di weekend sarete pronti a far divertire e divertirvi, sfoggerete uno charme irresistibile capace di affascinare chiunque vi avvicini. Chi avesse voglia di di dare al cuore un nuovo amore, si prepari a soccombere ad un'attrazione improvvisa. Comunque, è consigliato non affrettare le prevedibili conclusioni. Nel lavoro, tanti messaggi positivi arriveranno dalle stelle. La vostra vitalità vincerà sul negativo, provocato sempre da Marte in quadratura: quindi andate avanti con fiducia! Arriveranno buone notizie, se lavorate in squadra con altri o avete un'attività che richieda frequenti contatti interpersonali.

Voto: 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani, sabato, non si prevede troppo positivo per voi del Leone. Una pessima giornata potrebbe dare filo da torcere in ambito sentimentale, peggiorando alcune questioni attualmente sotto tensione. In amore quindi, sarà una giornata di attesa, di riflessione: importante per affrontare dubbi affettivi e problematiche di vario tipo. Probabili musi lunghi specialmente nella coppia, poi però voi ed il partner riscoprirete quanto sia facile superare le incomprensioni semplicemente parlandosi, tenendosi per mano (anche mentre si litiga). In caso di problemi, puntate tutto sulla carta dell'ironia e magari anche quella dei sensi. Single, meglio optare per una giornata casalinga, cancellando se possibile qualche appuntamento, specie se di lavoro: via all'aperitivo preserale con gli amici.

Controllate la salute, perché c'è sempre qualche noia quando siete nervosi. Pazientate fino a domattina, momento in cui la Luna vi osserverà con maggior interesse e vi porterà sicuramente dei momenti migliori. Nel lavoro, Luna lontana sarà nell'altra parte del cielo, quindi cercate equilibrio in tutto quello che fate, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Concedete la vostra fiducia solo a chi lo merita davvero! Se state lavorando ad un progetto dovrete aspettare ancora un po' per vedere i risultati: date retta al vostro intuito e riuscirete a superare le difficoltà del momento in modo positivo. Voto: 7-.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 18 luglio, indica che partirà e chiuderà alla grande questo vostro avvio di weekend, questo è poco ma quasi certo.

In alcuni casi a fare da scenario gioie e sorprese: queste ultime illumineranno senz'altro la vostra vita quotidiana. In amore, sia che siate single oppure in coppia, il periodo sarà felice e soprattutto sincero. Se una crisi c’è stata, magari un allontanamento di cui non siete convinti, questo è il momento per rilanciare: complice la magia dell’estate, l’intesa potrebbe rifiorire. Ultimamente l’atmosfera nel rapporto non è stata all'altezza delle vostre speranze. Diciamo che spesso non siete presenti, vuoi per lavoro o per altri motivi. Purtroppo, anche nei momenti in cui "ci siete" la vostra testa vaga beatamente altrove. Questo non va bene: regolatevi! Single, questo è un momento ottimo per vivere nuove sensazioni o per lasciarsi andare completamente in amore.

La posizione benevola della Luna sarà un ottimo trampolino di lancio che vi permetterà di tuffarvi nel mare delle emozioni. Nel lavoro, carriera e denaro andranno bene, perché avrete momenti e situazioni ai vostri piedi. Quindi se avete un'attività autonoma, inizierete a vedere gli effetti positivi del vostro impegno, della vostra lungimiranza. Voto: 9+.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.