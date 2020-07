L'oroscopo di domani 21 luglio, è pronto a mettere in chiaro le previsioni zodiacali di martedì. Sotto diretta analisi da parte dell'Astrologia del momento i simboli dello zodiaco rientranti nella prima sestina. In questo caso quindi andremo a valutare in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In esame i comparti interessanti non solo i sentimenti e gli affetti, ma anche il settore dedicato al lavoro e all'attività quotidiana in generale. Come da copione, iniziamo subito a mettere sul piedistallo più alto i segni con massima positività, scelti ovviamente tra i sei in oggetto.

Massimo appoggio dalle stelle, domani, per Ariete e Leone, favoriti alla pari ed entrambi degni di portare le cinque stelline previste dalle odierne analisi astrologiche. Invece, sono messe in conto decisamente poche le chance per i nati in Toro e Vergine, purtroppo valutati quest'oggi con le due stelline del "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 21 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 21 luglio

Particolarmente attesa, soprattutto per il valore in termini di positività che andrà ad attribuire a questo secondo giorno della settimana, è senz'altro la nuova classifica stelline quotidiana, al momento impostata sulla giornata di martedì 21 luglio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In base a quanto espresso dalle effemeridi, si prevede che possa essere vincente sia per quanto concerne i sentimenti in generale che nelle attività quotidiane, per i due segni di Fuoco presenti nella sestina analizzata, ossia Ariete e Leone.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: NESSUNO

★★: Toro, Vergine.

Previsioni di domani, martedì 21 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. Questa parte della settimana, vi vedrà detentori dell'ambita corona riservata ai segni più fortunato del periodo, ossia le cinque stelle della buona fortuna.

In generale, semplicemente tutto bene: chi vi vuole bene si mostrerà più accondiscendente del solito, probabilmente capirà i suoi sbagli e vorrà senz'altro venirvi incontro. Diciamo che dovete essere più diretti con le persone che avete attorno: mettete in chiaro quello che non va bene o vi fa soffrire. In amore, parlando più in generale, l'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che sarete pappa e ciccia con i familiari e sereni con gli amici; se poi avete figli, godetevi la loro crescita da attenti e buoni genitori. Single, giorno interessante, grazie a un cielo vario e movimentato. Due i fattori di maggior rilievo per quanto vi riguarda: una vivace Luna che spalancherà le porte ai viaggi ed alle vacanze e Venere nello stesso tempo che garantirà il massimo in fatto di amore e seduzione.

Nel lavoro, martedì tutto dedito agli impegni, ma con grandissime soddisfazioni. La presenza di astri positivi indicano che avrete dalla vostra parte ottimi riflessi mentali ed uno spiccato senso degli affari. Dimostrerete intelligenza ed avvedutezza. Voto: 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Giornata poco affidabile, registrata nell'oroscopo di martedì con la sigla del "ko". Tenete a bada eventuali tensioni, convincetevi che c’è tempo per raggiungere gli agognati risultati e siate sereni. In amore, col partner sarete come cani e gatti. È complicato ignorare i continui scatti di nervi di chi avete a fianco: da molto fastidio ribattere a tono a tal punto che, spesso, perfino la vostra pazienza arriva al capolinea.

Forse ci sono troppi nodi irrisolti nel vostro rapporto di coppia: gli astri vi invitano ad affrontarli e risolverli anche usando maniere forti ed in modo deciso. Single, con Mercurio in aspetto positivo cominciate a delineare i vostri obiettivi in modo chiaro e rigoroso. La voglia di impegnarvi non vi manca ma la distrazione sarà sempre in agguato. Non perdete il vostro tempo frequentando persone superficiali, ma fate dei progetti per la vostra vita a due. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che la solita fretta nel valutare le persone è sempre cattiva consigliera. In questo momento voi non avete in mano gli indizi sufficienti per prendere una decisione importante: meditate. I consigli di alcune amicizie, in parte dettate dalla (loro) gelosia tenderanno a confondervi ulteriormente le idee.

Prendetevi del tempo per riflettere. Voto: 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani preannuncia un martedì giudicato normale e del tutto tranquillo. Cimentatevi pure in imprese ambiziose, purché piacevoli, oppure in avventure del cuore e dello spirito: la forza ora non vi manca davvero. Il campo sentimentale infatti sarà un settore privilegiato. Perfino nei rapporti di coppia, specie quelli con qualche problemino sulle spalle, non ci sarà bisogno di sotterfugi o piccole bugie a fin di bene per andare d'accordo. In generale, se avrete modo di lasciarvi un poco andare, decisi a farvi trasportare dalla corrente, non sbaglierete di certo: visto il periodo un po' così, le decisioni importanti lasciatele momentaneamente da parte.

Single, grazie agli influssi positivi della Luna in sestile a Venere, sarete in gran forma ed allo stesso tempo avrete voglia di cambiamenti, anche se non sapete ancora in quale direzione muovervi. Tuttavia sarete insolitamente disponibili alle novità ed anche a qualche piccolo impegno a livello di amicizia. Nel lavoro, ancora Luna e Venere garantiranno una giornata positiva, sia per le faccende pratiche che per eventuali progetti in cantiere. Le vostre ambizioni voleranno più alte che mai, tuttavia non crediate che il successo venga da sé e che basti stendere la mano per vedervi consegnare risultati ottimali. Dovete impegnarvi! Voto: 8.

L'oroscopo di martedì 21 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. La giornata del 21 luglio si prospetta calma e fattibile sotto molti punti di vista. Diciamo che si prospetta un periodo all'insegna della scontata routine, tuttavia non affatto negativo. In amore, l'oroscopo sulla giornata di martedì invita alla calma e al buon confronto: quando i sentimenti sono molto forti, anche le piccole incomprensioni si superano velocemente. La presenza di Mercurio in sestile a Urano vi consentirà di raggiungere un grande equilibrio mentale ed una perfetta armonia con il vostro partner. Single, avrete voglia di sperimentare situazioni nuove e soprattutto di scambiare opinioni con tutte le persone che incontrerete.

Approfittate dei favori dei vostri astri per instaurare nuovi rapporti di amicizia che potranno col tempo diventare sempre più profondi. Nel lavoro, il vostro valore verrà decisamente riconosciuto. Grazie agli ottimi influssi astrali del momento, tutti gli sforzi profusi per ottenere dei buoni risultati verranno ripagati e con gli interessi. Non vi resterà quindi che aspettare i tanto sospirati e meritati complimenti. Voto: 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani preannuncia un martedì sfizioso e, a tratti, anche fortunato quanto basta. Potrebbe iniziare un periodo di grande recupero per voi del Leone: probabilmente state operando già in tal senso, tagliando eventuali "rami secchi" oppure, cercando di portare avanti nuove interessanti idee.

In amore, approfittate dei benefici influssi della Luna nel segno per spargere un pizzico di pepe e di brio nella vostra vita sentimentale. Questo è il momento adatto per mettere su famiglia e per costruire qualcosa di importante. Ma è anche il momento adatto per sperimentare e fare qualcosa di nuovo insieme. Single, festeggiate come si deve la presenza di Mercurio amico del segno: questo pianeta con i suoi influssi positivi e frizzanti vi permetterà di avere maggiore sicurezza nell'esprimervi ed un rinnovato dinamismo fisico e mentale. Potreste anche riceverete un allettante invito per la serata. Nel lavoro, Marte in trigono e Venere in sestile ben si adattano ad ogni situazione, favorendo novità capaci di attrarre perfino quelle imposte da situazioni difficili.

Il periodo ci vedrà golosi di ambizioni e di conferme. Alleggerita la quotidianità, non dovreste avere preoccupazioni. Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, martedì 21 luglio, presume che questa parte della settimana per voi nativi potrebbe iniziare molto al ribasso, quasi fosse uno di quei "periodacci" segnati con il "ko". Calma, risalirete eventualmente la china verso metà pomeriggio, attestandovi su una sufficiente positività. In amore, i riflettori saranno puntati sulla coppia: sentirete serpeggiare dentro di voi una sorta di insofferenza per tutto ciò che sarà scontato ed avrete l'esigenza di rinnovare le attuali condizioni affettive. Aria di cambiamento si potrebbe respirare soprattutto se avete una vita a due adagiata sulla consuetudine di un lungo legame.

Single, una fila di astri contrari riporterà a galla ricordi dolorosi: in questo momento il passato diventerà una zavorra più che una risorsa. Mettete al bando la malinconia, le insicurezze e preparatevi a conoscere facce e luoghi nuovi, senz'altro renderanno sereno l'umore dando nuovamente voglia di vivere. Nel lavoro, la fase risulterà essere stagnante e non si prevedono per adesso grandi novità. Evitate di amareggiarvi, anche perché molto presto uscirete da questo tunnel: andrà tutto a gonfie vele. Voto: 6-.

