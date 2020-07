L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2020 è pronto a valutare la quarta settimana dell'attuale mese. In primo piano i dodici segni dello zodiaco, valutati sulla qualità dei prossimi sette giorni. Ansiosi di togliere il velo dal segno "top della settimana"? Bene, per dovere di cronaca diciamo subito che a questo giro gli astri sorridono al Leone (voto 10), favorito dal Sole e dalla Luna in entrata nel segno. I sette giorni a venire porteranno fortuna nel lavoro, nonché tanta serenità in ambito sentimentale, anche a coloro nativi in Bilancia (voto 9), in Gemelli (voto 8) e in Acquario (voto 8).

Invece, le previsioni zodiacali della settimana annunciano un periodo abbastanza difficile da "digerire" per tutti quelli nati sotto al segno del Sagittario (voto 5), sottoposti a turbolenze astrali abbastanza ostiche da contrastare.

Andiamo a mettere in evidenza il calendario dei nuovi transiti lunari per poi passare alla previsione astrologica settimanale espressa dall'Oroscopo da lunedì 20 a domenica 26 luglio.

Luna nel segno: il calendario settimanale

Il periodo osservato ha in programma tre cambi di settore in altrettanti segni. Il primo transito in calendario riguarderà l'ingresso della Luna in Leone, presente nel segno di Fuoco già da questo lunedì 20 luglio alle ore 22:16. La dolce "musa dei poeti" osserverà un nuovo stop giovedì 23 luglio alle ore 01:40, dove formerà la bella figura astrologica della Luna in Vergine.

La settimana chiuderà il giro dei transiti con l'arrivo della Luna in Bilancia previsto per sabato 25 luglio.

Oroscopo settimanale: previsioni, voti e stelline da Ariete a Vergine

♈ Ariete: voto 7. Le giornate in arrivo prossimamente osserveranno un corso ad andamento lento, in primis quelle di sabato e domenica, catalogate come "sottotono" e da "ko".

Le restanti saranno buone: sfruttabili al meglio soprattutto mercoledì valutato al "top" e quelle a cinque stelle di martedì e giovedì. Negli ultimi tempi avete comunicato poco con i vostri familiari: recuperate, cominciando proprio da questa settimana. In campo lavorativo riuscirete a ottenere buoni risultati.

In amore, il confronto con una persona fidata vi darà quelle risposte che cercate.

Le stelle di vostra competenza:

Top del giorno mercoledì 22 luglio;

mercoledì 22 luglio; ★★★★★ martedì 21 e giovedì 23;

★★★★ lunedì 20 e venerdì 24;

★★★ sabato 25 luglio;

★★ domenica 26 luglio.

♉ Toro: voto 7. In arrivo una settimana valutata "normale", evidenziata da periodi altalenanti. Prendete spunto dai prossimi oroscopo per cercare di alleviare i giorni valutati sotto la media. Nel frattempo puntate il grosso delle speranze su venerdì la vostra "top", poi su sabato e infine su domenica, giornate da cinque stelle. Visto che sono successe diverse cose negli ultimi tempi, per certi versi anche inaspettate, avete bisogno di mettere in ordine, di riflettere.

La cosa ideale per voi sarebbe regalarsi qualche momento di solitudine. Ogni scelta andrà comunque fatta tenendo conto del pronostico giorno per giorno.

La scala dei valori quotidiani:

Top del giorno venerdì 24 luglio;

venerdì 24 luglio; ★★★★★ sabato 25 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20 e giovedì 23;

★★★ mercoledì 22 luglio;

★★ martedì 21 luglio.

♊ Gemelli: voto 8. Molto bene il periodo in amore per voi dei Gemelli, ovviamente in base alle previsioni della settimana. In arrivo dunque quattro giornate su sette davvero positive ed alcune di queste davvero impeccabili. A dare soddisfazioni sarà senz'altro domenica, con lunedì, venerdì e sabato a fare da cornice. Questa settimana sarete abili nel coltivare i rapporti sociali e anche nel trarne il meglio per una vostra crescita personale.

Il consiglio è però quello di procedere con ordine, senza star dietro a mille cose contemporaneamente.

Le stelle dei prossimi sette giorni:

Top del giorno domenica 26 luglio;

domenica 26 luglio; ★★★★★ lunedì 20, venerdì 24 e sabato 25;

★★★★ martedì 21 luglio;

★★★ giovedì 23 luglio;

★★ mercoledì 22 luglio.

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana indica che la priorità deve andare alla famiglia: c’è bisogno di voi, tutto il resto passa in secondo piano. Avete una certa insofferenza per la routine quotidiana, ma purtroppo a certe cose non ci si può sottrarre. Cercate di prenderle con animo più sereno e non perdere la pazienza. Le giornate vedranno l'alternarsi di fasi alterne, negative e positive: a quest'ultime dovete adeguare le vostre necessità più importanti.

Se avete urgenze o qualsiasi altra impellenza, ottima da sfruttare sarà la giornata di lunedì, senz'altro pronta a regalare frangenti favorevoli in amore e nel lavoro. Discorso a parte per venerdì e sabato.

La classifica segno per segno.

★★★★★ lunedì 20 luglio;

★★★★ martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 e domenica 26;

★★★ venerdì 24 luglio;

★★ sabato 25 luglio.

♌ Leone: voto 10. Secondo quanto evidenziato dalle previsioni astrologiche settimanali, a tantissimi di voi Toro si prospetta un periodo veramente rilassante, basato sulla prosperità fisica e, in parte, anche su quella economica. A portare fiducia nelle relazioni sentimentali, favorendo cambiamenti strutturali altamente a favore di entrambi i partner, sarà l'arrivo di Sole e Luna nel segno.

Altrettanto buone le giornate che andremo a svelare. Al centro dei vostri pensieri, ci saranno il lavoro e gli "equilibri economici": dovete sistemare alcune cose ma non temete, l’impresa si rivelerà meno ardua del previsto. E vi resterà pure del tempo libero da trascorrere con amici e familiari.

Adesso preparatevi pure a gongolare:

Top del giorno lunedì 20 luglio - Luna nel segno;

lunedì 20 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 21, mercoledì 22 (Sole nel segno) e giovedì 23;

★★★★ venerdì 24, sabato 25 e domenica 26.

♍ Vergine: voto 7. Sette giornate mediamente discrete ma con alcune a tono medio-basso. Ottima sia la parte centrale che quella finale del periodo, purtroppo con un pessimo lunedì (sottotono) e un peggior martedì (ko), sicuramente da mettere in conto come decisamente poco positivi.

Consolatevi invece con la splendida giornata di giovedì, la vostra "top del giorno" con Luna nel segno. Il lavoro va bene, anche se forse avete fatto un errore di valutazione al quale comunque rimedierete con facilità. Il rapporto di coppia intanto procede all'insegna della rassicurante routine.

A voi la scaletta con le giornate buone e quelle "no":

Top del giorno giovedì 23 luglio - Luna nel segno;

giovedì 23 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 24 e domenica 26;

★★★★ mercoledì 22 e sabato 25;

★★★ lunedì 20 luglio;

★★ martedì 21 luglio.

Astrologia della settimana: previsioni, pagelle e stelle da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: voto 9. In arrivo una settimana valutata più che positiva soprattutto in amore. Infatti, quasi certamente il periodo vedrà l'arrivo di buone notizie, soprattutto nei rapporti sentimentali, in famiglia e nell'amicizia in generale, grazie all'ingresso della Luna nel segno.

L'unica giornata in cui dovreste stare un pochino allerta, lunedì, portatrice di qualche disguido a livello gestionale/organizzativo o con qualche intoppo a livello interpersonale. Badate a gestire nel modo giusto e anche più proficuo, non perdete tempo dietro cose che tutto sommato sono inutili e comunque non portano a nulla. Arriverà un’occasione da prendere al volo.

La classifica:

Top del giorno sabato 25 luglio - Luna nel segno;

sabato 25 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 22, venerdì 24, domenica 26;

★★★★ martedì 21 e giovedì 23;

★★★ lunedì 20 luglio 2020.

♏ Scorpione: voto 6. Settimana poco interessante, valutata con due giornate abbastanza pesanti (mercoledì e giovedì), tre discrete (martedì, giovedì e domenica) e due ottime (lunedì e sabato).

In questo caso l'Astrologia applicata al vostro segno consiglia di giocare le carte migliori proprio in quei due unici giorni "super-fortunati". Intanto sappiate che non sarete esenti da fastidi e contrattempi. Evitate, però, di lagnarvi molto o di sentirvi vittima dell’universo perché la vita è fatta anche di questo. Piuttosto rimboccatevi le maniche e non fate a meno di esprimere idee se dovesse arrivare qualcuna valida.

La scaletta settimanale:

★★★★★ lunedì 20, sabato 25;

★★★★ martedì 21, venerdì 24, domenica 26;

★★★ mercoledì 22 luglio;

★★ giovedì 23 luglio 2020.

♐ Sagittario: voto 5. Arriverà e terminerà sotto modesti auspici il periodo esaminato. Sarà davvero pesante la prossima settimana per voi dei Sagittario?

In parte è così, anche se non è detto che debba essere per forza demonizzata: tutto dipenderà dall'approccio riservato da voi nativi al periodo in oggetto. Perciò, l'Astrologia non nega assolutamente la possibilità di portare a casa situazioni vincenti anche con previsioni non positive. Il lavoro e la famiglia prendono gran parte dei vostri pensieri in questo periodo. Anche perché dovrete mettere in campo tutto l’impegno e tutta la disciplina di cui siete capaci. È faticoso, ma state crescendo.

Il resoconto astrologico:

★★★★★ giovedì 23 luglio;

★★★★ lunedì 20, mercoledì 22, venerdì 24;

★★★ martedì 21, sabato 25;

★★ domenica 26 luglio.

♑ Capricorno: voto 6. Settimana al limite della sufficienza, tuttavia non senza periodi altamente efficienti su cui poter contare.

Per quanto riguarda l'inizio e la fine del periodo nessun problema. A dare preoccupazione invece il centro settimana: occhio giovedì e venerdì. Queste due giornate porteranno fatiche e fastidi e tante cose da fare! Con l’arrivare del week-end, però, grazie al passaggio della Luna in Bilancia, la situazione migliorerà nettamente e quindi anche il vostro umore sarà più alto. Possibile qualche discussione con la persona amata.

La scaletta riepilogativa:

★★★★★ martedì 21, domenica 26;

★★★★ lunedì 20, mercoledì 22, sabato 25;

★★★ giovedì 23 giugno;

★★ venerdì 24 luglio 2020.

♒ Acquario: voto 8. Si preannuncia un periodo sicuramente positivo per voi Acquario. Le stelle brilleranno per tantissimi nativi già dai primi tre giorni del periodo, con uno splendido martedì all'insegna della buona sorte. Dunque non preoccupatevi ma iniziate pure a sorridere fin da adesso. Si consiglia tanto relax, soprattutto insieme a chi amate di più, cercando di cogliere le giornate migliori che il periodo intenderà offrire. E in più il vostro spirito positivo sarà decisamente contagioso. Per quanto riguarda il lavoro, il consiglio di una persona che ha esperienza si rivelerà fondamentale: non fatevelo sfuggire!

Vediamo la scaletta:

Top del giorno martedì 21 luglio;

martedì 21 luglio; ★★★★★ lunedì 20, mercoledì 22, domenica 26;

★★★★ giovedì 23 luglio;

★★★ venerdì 24 luglio;

★★ sabato 25 luglio.

♓ Pesci: voto 6. Un oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio valutato con il "minimo sindacale" per tanti di voi Pesci. Si prevede quindi un periodo abbastanza complesso. Sfruttate a fondo le uniche due giornate sicuramente ottime, considerate pertanto al top: lunedì e martedì; arriveranno cinque stelle per due giorni da sfruttare al meglio. Invece si presume possa essere un periodo stabile ma decisamente un po' al rallentatore mercoledì, giovedì e sabato, valutati a quattro stelle. A questo punto andiamo pure a mettere in luce il pensiero dell'Astrologia.

La classifica giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 20 e martedì 21;

★★★★ mercoledì 22, giovedì 23 e sabato 25;

★★★ domenica 26 luglio;

★★ venerdì 24 luglio 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo appuntamento con la classifica stelline della settimana da lunedì 20 a domenica 26 luglio, come da titolo interessante tutti i dodici segni dello zodiaco. Prima di andare al dunque, d'obbligo confermare il segno al "top" della nuova settimana: il Leone.

A seguire il responso completo espresso dalla scaletta relativa:

1° Leone , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Bilancia, voto 9;

3° Gemelli e Acquario, voto 8;

4° Ariete, Toro e Vergine, voto 7;

5° Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci, voto 6;

6° Sagittario, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 20 al 26 luglio è giunto alla fine. Il prossimo incontro con le previsioni, la classifica e le pagelle riguarderà il periodo compreso tra il 27 luglio e il 2 di agosto.