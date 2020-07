L'oroscopo di domani, lunedì 20 luglio, è pronto a svelare come sarà la giornata. In analisi il primo giorno della settimana, messo a nudo nelle previsioni zodiacali di lunedì e relazionate ai primi sei segni dello zodiaco. Pertanto a essere valutati saranno i soli segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Il cielo astrale del periodo mostra una splendida Luna in ingresso nel segno del Leone, alla quale fa eco positivo la presenza di Venere in Gemelli, in questo caso in sestile a Marte in Ariete. Ad avere massimo supporto dagli astri, come facile intuire, sarà il Leone, forte della splendida Luna in ingresso nel settore.

Faranno compagnia al positivo segno di Fuoco, secondo le ultime indicazioni provenienti dall'Astrologia, gli amici Gemelli e Cancro, classificati nel periodo a cinque stelle. Buona la posizione dell'Ariete, sostenuto da Venere, valutato a quattro stelle e con otto in pagella.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di lunedì 20 luglio segno per segno.

Classifica stelline 20 luglio

Pronta per essere valutata una nuova classifica stelline quotidiana, al momento impostata sulla giornata di lunedì 20 luglio 2020. Come annunciato in apertura saranno valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in tale sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

A fare la differenza tra i vari segni, la disposizione degli astri. In questo primo giorno dell nuova settimana vedremo il Sole continuare a risplendere ancora per un po' nel settore del Cancro, in procinto di entrare in Leone il prossimo 22 luglio. Nettuno irremovibile spazia in Pesci, nel frangente sotto il trigono restituito da Sole e Luna.

Plutone, Saturno e Giove riposano sui gradi del Capricorno, come del resto anche Urano in quelli del Toro.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Leone - Luna nel segno;

: Leone - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Vergine

★★: Nessuno.

Previsioni di domani, lunedì 20 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica una giornata discreta e alla lunga abbastanza positiva. In amore, riuscirete a coordinare al meglio le vostre intenzioni: in coppia, potreste notare senz'altro un piccolo aumento nella capacità di venire incontro al partner, oltre che un buon aspetto fisico pronto a rispondere a ogni esigenza. La famiglia sarà al centro dei vostri interessi. In coppia capirete ciò che vi rende felice: seguendo i vostri sogni, realizzerete anche quelli del partner. Quindi non lasciatevi spaventare da influenze negative, perché le stelle provvederanno senz'altro sin da subito a neutralizzarle ed a rendere il momento piacevole e sereno nei confronti del rapporto.

Single, Venere si trova in una buona posizione per il vostro segno in quanto in ottimo sestile a Marte. Dal punto di vista intellettuale e sociale non vi potete proprio lamentare. Sarete infatti vivaci e pieni di energia, ma soprattutto dotati di un grande entusiasmo che permetterà alle persone di apprezzarvi sempre di più. Nel lavoro non ci sono molte novità che vi riguardano. Potreste comunque iniziare a pensare al futuro, magari a un nuovo progetto: ciò che sapete potrebbe essere alle porte e dunque basterà soltanto un vostro deciso intervento affinché si realizzi. Voto: 8+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Lunedì tranquillo per voi Toro? Quasi certo! Lasciatevi trasportare dalle sensazioni: giocare d'anticipo sul destino varrà sicuramente la pena.

Parlando in generale, farsi da parte nelle vicissitudini quotidiane questo lunedì non sarà proprio la cosa giusta da fare. In amore, un filo di possessività compiacerà il partner che si sentirà importante, insostituibile e, paradossalmente, vi si attaccherà ancora di più al cuore. Diciamo che un filo di gelosia nel rapporto non guasta: è un gioco divertente che solletica e unisce, ovviamente se fatto entro limiti accettabili. Single, tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo. Potrete fermarvi un attimo a raccogliere le idee se necessario, magari recuperare le forze ricaricare eventuali energie perse. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero presume possa essere un giorno sorridente e a tratti anche molto generoso con la maggior parte di voi (l'ascendente farà la differenza!).

Intanto, intuito, fantasia e voglia di fare incoraggeranno la libere professioni. In arrivo un impulso fresco capace di imprimere alle attività un ritmo e una produttività appaganti. Voto: 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani non ha nulla di negativo da ridire in merito a questo lunedì di prossimo arrivo. Gli astri saranno quasi completamente al vostro servizio, quindi preparatevi a qualcosa di interessante. In molti casi scaverete con successo dentro di voi, alla ricerca di soluzioni o risposte che nessuno attualmente è in grado di dare: analizzate bene i vostri problemi cercando di cogliere ogni minima sfumatura in grado di suggerire buone soluzioni. In campo sentimentale, in serata avrete modo di lasciarvi alle spalle le incombenze del giorno e vi rilasserete insieme alla persona che amate.

Riuscirete così a passare un po' di tempo piacevole con la dolce metà, oppure con le persone alle quali volete bene. Facendolo, certamente dimenticherete qualsiasi preoccupazione. Single, con quella bravura di cui siete dotati, la diplomazia sarà un vostro fiore all'occhiello. Ricomporrete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l'armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti. In tutte le situazioni saprete suscitare grande ammirazione e simpatia. Nel lavoro invece, non si presenteranno troppe difficoltà o situazioni di fronte alle quali non abbiate l'idea giusta o la mossa migliore per superarle. Voto: 9.

L'oroscopo di lunedì 20 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★.

Un lunedì "spettacolare", almeno secondo quanto specificato dalle nostre previsioni zodiacali di domani. Le ultime novità in arrivo direttamente dall'Astrologia indicano quindi un periodo altamente a favore. In amore, l'oroscopo sulla giornata di lunedì invita alla fiducia e al buon dialogo. La vostra relazione di coppia sta maturando velocemente, anche grazie agli ottimi influssi della Luna e di Venere: parlate di tutto e scambiatevi opinioni, sarà fondamentale ai fini del rapporto. Molte volte non sempre viene privilegiato il confronto costruttivo, anzi, spesso a dominare è il nervosismo e la voglia di rivalsa: sbagliato! Single, in questo giorno avrete voglia più che mai di lasciarvi andare e di vivere a un ritmo esagerato.

Molte nuove amicizie si affacciano all'orizzonte e tra queste potrebbe nascondersi una persona molto speciale per il vostro futuro, sappiatelo. Nel lavoro, invece, certamente il destino sarà dalla vostra. Le cose iniziano gradualmente a girare a favore lasciandovi un senso di serenità e un briciolo di soddisfazione. Non pretendete di più ma datevi veramente da fare, solo così sarete protagonisti di cambiamenti importanti e successi inattesi. Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani indica che partirà di gran carriera questo vostro lunedì di avvio settimanale. A favorire incontri e complicità affettive sarà certamente la Luna in Leone, presente nel settore dalle ore 10 e 16 di sera ma i cui effetti inizieranno a farsi sentire dalla tarda mattinata di lunedì.

In amore sarete dei privilegiati: le stelle regaleranno magici momenti, facili da gestire e pronti a farvi realizzare progetti in ballo da settimane. In coppia vi sentirete brillanti ed esigenti, spesso dando anche un bel filo da torcere al partner che, in questo caso, potrebbe farsi in quattro per accontentarvi su tutti i fronti rendendovi felici e sereni. Single, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo e fascino saranno le vostre armi vincenti, quelle che vi permetteranno di avvicinare e conquistare chi più vi interessa: ottimo così! Nel lavoro, si intravvede una giornata dinamica e un pizzico fortunata, specie se svolgete un'attività alle dipendenze altrui.

Sarete capaci di gestire al meglio i vari problemi, le varie situazioni e questo spirito di adattabilità vi sarà di grande in tutti i settori. Voto: 10.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 20 luglio preannuncia una giornata giudicata "sottotono", non solo in campo sentimentale ma anche nelle normali attività quotidiane. Le negatività astrali potrebbero riflettersi soprattutto nella vostra sfera familiare: qualcuno sarà costretto a rivedere al ribasso un giudizio dato frettolosamente. In amore, parlando in generale, una questione irrisolta potrebbe tornare a turbare il vostro animo. Non fatene una questione di stato ma allo stesso tempo non minimizzate nemmeno troppo.

Alcune situazioni in questo periodo vi rendono abbastanza permalosi quindi sarà molto difficile questo lunedì avere a che fare con il vostro umore ballerino. In coppia si consiglia di evitate di ingigantire screzi o piccole incomprensioni passeggere, messe in atto tra voi ed il partner. Potrebbero manifestarsi, senza preavviso alcuno, scontentezza o malumore affettivo. Single, di alcune persone (che sapete) non vi potete fidare tanto perché, cogliendovi di sorpresa, potrebbero mettere in circolo ricordi dolorosi o errori da dimenticare. Mettete in conto malintesi, incomprensioni, incontri con persone del passato, ma fate attenzione a non ferire chi non ha colpe! Nel lavoro, per chiudere, cercate di non rischiare troppo in questo periodo, specie in queste giornate nelle quali c'è bisogno di grande sostegno da parte di tutti quelli che operano con voi. Voto: 7.

