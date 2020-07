L'oroscopo di domani 23 luglio, è pronto a mettere sul piatto l'andamento riservato dall'Astrologia alla giornata di centro settimana. In rilievo le previsioni zodiacali di giovedì impostate sui simboli astrali compresi nella prima tranche dello zodiaco. Curiosi di sapere chi la spunterà tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? In questo caso a fare la differenza sarà l'arrivo di una conturbante Luna in Vergine. L'Astro d'Argento sarà prezioso in ambito sentimentale per il suddetto segno di Terra ma garantirà anche ottime chance e tanta felicità al Leone. Per concludere con le anticipazioni di rito, da segnalare anche la splendida giornata riservata dagli astri al segno dell'Ariete.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di giovedì 23 luglio su amore e lavoro, segno per segno.

Classifica stelline 23 luglio

L'Astrologia, applicata alla giornata dedicata in calendario alla quarta di questa settimana, è pronta a dire la sua in merito alla sestina sotto analisi in questo contesto. Di certo, in lista d'attesa come in ogni giornata che si rispetti vi sono desideri, ansie e problemi da mettere in sicurezza, quindi cosa fare per risolvere? Semplice, dare un'occhiata a come si presenta la nuova classifica stelline quotidiana, in questo frangente impostata sulla giornata di giovedì 23 luglio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

In primo piano l'ambito riconoscimento relativo al segno migliore del giorno riservato a Vergine, favorito da un'ottima Luna nel comparto. Di certo il Leone, come anche l'Ariete non avranno grattacapi di alcun genere, gli altri invece dovranno cercare di mantenere una certa calma.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Gemelli.

★★: NESSUNO.

Previsioni di domani, 23 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica l'arrivo di una grande giornata per voi Ariete.

Si prevedono ottimi risultati sia in campo affettivo che nel lavorativo in questo quarto giorno della settimana. Per tanti nativi il momento è adatto per mettere il bavaglio ai pensieri tristi oppure ai ricorrenti malumori, spesso senza reale motivo. In amore, prendere una decisione seria, magari riguardante la vostra vita di coppia, potrebbe risultare alla lunga una scelta saggia. Avrete il positivo supporto da Luna e Venere: l'Astro d'Argento risulterà speculare positivo al 75% mentre il pianeta dei buoni sentimenti si troverà in sestile al vostro Marte nel segno. Cercate di sfruttare il momento sforzandovi di essere chiari con la persona amata: chiarite eventuali dubbi, avanzate richieste o quant'altro ma fatelo con sincerità.

Le stelle porteranno serenità facendovi vivere momenti appaganti. Single, la situazione planetaria del periodo darà una spinta positiva al vostro segno. Accogliete con piacere eventi e persone inattese, mostratevi disponibili al dialogo e siate propensi a muovervi per escursioni, visite, gite o ritrovi conviviali con amici o colleghi. Nel lavoro invece la giornata vi vedrà impegnati: di questi tempi consideratela una fortuna, sia che siate nel commercio o abbiate un turno da coprire in azienda. Vi attendono grandi novità e chi ha un'attività in proprio farà grandi progressi. Voto: 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Non sarà troppo facile per voi nativi affrontare questo giro di boa di metà settimana.

Tranquilli, probabilmente riuscirete a ritagliarvi qualche buon momento di relax da una giornata che indicata si impegnativa, ma assolutamente positiva. Cercate di usare l'ingegno soprattutto nelle cose d'amore. In coppia trascorrerete dei piacevoli momenti in dolce compagnia; questo vi farà dimenticare gli affanni quotidiani. Sul fronte delle emozioni sarà una giornata positiva, capace a tratti di regalare anche sorprese e soddisfazioni da condividere con chi si ama. Single, in amore avete corso a lungo col freno a mano tirato, adesso è arrivata l'ora della riscossa. Questo giovedì una persona specialissima (forse del Cancro o del Toro) potrebbe invaghirsi perdutamente di voi: se la cosa dovesse gustarvi non dovete esitare, ok?

Quindi farete un bel respiro e via, a capofitto nella vita. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero crede che qualcuno tra voi coglierà un'opportunità finanziaria irripetibile, qualche altro invece sistemerà una volta per tutte una questione pratica che ha dato del filo da torcere. La Luna in aspetto armonico (trigono a Urano) vi regalerà ottime opportunità soprattutto se lavorate in gruppo: la giornata favorirà scambi di opinione o la realizzazione di progetti in comune. Voto: 8-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani indica purtroppo un giovedì poco convincente, questo sì, ma diciamolo pure, non completamente da buttare. In campo sentimentale, a remarvi contro sarà Nettuno in opposizione a Venere nel segno, anche se quest'ultima si troverà parzialmente favorita dal sestile con Marte in Toro.

Il cielo sopra di voi consiglia pertanto di frenare, eventualmente anche di tirare i remi in barca o aspettare che la corrente vi porti in acque più calme. In coppia, più vi agiterete con il partner e più rischierete di fare danno, e questo non farà bene al rapporto. Single, per molti di voi questo giovedì sarà come essere sulle montagne russe:alti e bassi e tanta paura "di toppare". Arriveranno invece momenti adatti per sperimentare nuovi stuzzicanti approcci, specialmente per quei single un po' "datati" ma che non hanno mai perso la voglia di incontrare l'anima gemella. Nel lavoro, giornata "no", contro di voi avrete convergenze astrali negative, quindi massima concentrazione. Una soluzione potrebbe essere quella di farsi una lunga dormita, così da evitare guai!

Dovrete nel frattempo porre attenzione agli aspetti fiscali e previdenziali del vostro lavoro. Controllate di aver versato tutto e di aver adempiuto a ogni obbligo: vi porrete così al riparo da sanzioni e multe. Voto: 7.

Oroscopo di giovedì 23 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. Il prossimo giovedì, per voi che appartenete a un segno speciale come quello del Cancro, si presume possa essere non troppo difficile da portare a termine. In generale periodo buono, con i dovuti distinguo: potreste incontrare sul vostro cammino uno stop inatteso. Se così fosse non demordere, anzi ribaltate la situazione dimostrando a tutti quanto realmente valete. In amore, l'oroscopo sulla giornata di giovedì invita alla concentrazione.

Grazie alla presenza favorevole della Luna nel segno amico della Vergine ed in sestile al vostro Mercurio, saprete ritrovare quella complicità perduta, risvegliando passioni sopite o sogni da mettere in pratica. Parlare molto e di tutto farà benissimo alle coppie, soprattutto in quelle di lunga data nelle quali già si è detto tutto ed i discorsi, spesso, sono ridotti all'essenziale (ed è sbagliato!). Single, sarete caricati di nuovo entusiasmo, la vostra voglia di stare insieme agli altri verrà sicuramente assecondata. Avrete la possibilità di trascorrere dei bellissimi momenti con i vostri amici di sempre. Nel lavoro intanto, mostratevi concentrati e attenti a certi dettagli; potrebbero essere proprio questi a fare la differenza.

Sappiate distinguervi: tra un lavoro ben fatto ed uno realizzato in modo approssimato è facile intuire a chi andranno eventuali riconoscimenti. Voto: 8-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani indica la giornata di metà settimana molto propizia, sia negli affari di cuore che in quelli propriamente più materiali. In generale, i momenti più belli saranno quelli vissuti nelle ore centrali della giornata: la Luna in Vergine riuscirà a trasmettere calore, tanta felicità, fortuna e un affiatamento particolare con famigliari, amici, colleghi e persone stimate. In amore, sarete al settimo cielo perché inizierete a fare progetti importanti insieme alla persona del cuore. Sarete ammalianti, circondati da un'aurea seducente, il che catalizzerà su di voi attenzioni e premure.

Single, le stelle consigliano di rilassarsi, magari dedicando qualche ora del giorno ad una meditazione profonda. Riflettere con calma e in serenità interiore sugli obiettivi di vita, che vi siete prefissati o che vorreste prefiggervi, indubbiamente darà buoni risultati. Parlando in generale, un'insospettabile arguzia introspettiva vi aiuterà a far chiarezza nelle questioni irrisolte, e nel caso non riusciste da soli a trovare il bandolo alla matassa, allora d'obbligo interpellare l'amico/a di turno. Nel lavoro infine, sarete con un piede sulla strada del successo, il che vi porterà a cogliere risultati di rilievo nel settore professionale. Oltre che sulla fortuna, potrete contare anche su un eccellente spirito d'intraprendenza.

Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, giovedì 23 luglio, preannuncia una giornata splendida, tutta improntata all'arrivo della Luna nel segno. L'Astrologia in questo caso vi anticipa che non avrete problemi di sorta in ambito affettivo come pure nelle situazioni lavorative. In amore appuntamenti, emozioni, esperienze nuove movimenteranno senz'altro la vostra quotidianità: dateci dentro con il mettere in pratica la fantasia. Sappiate comunque che il solo sognare non basta, bisogna dare modo ai desideri di incontrare la realtà, solo così potranno ritenersi "sogni appagati". In amore, la natura romantica del vostro segno sarà guidata dalle stelle. Una conversazione intima con il partner allieterà la giornata: la Luna in ottimo aspetto vi renderà fantasiosi ed entusiasti. Sfruttando il vostro ottimismo, unito alla fiducia in voi stessi, la vostra vita a due senz'altro cambierà in positivo. Single, non è il momento delle chiacchiere, sappiate che il destino vi ha già preparato un'occasione irripetibile: quando sarà, se riuscirete anche questa volta a perdere l'appuntamento con l'amore, non rimproverate le stelle ma solo con voi stessi... Nel lavoro, ogni progetto sarà tenuto per mano dalla fortuna, quella con la "F" maiuscola. Le vostre iniziative saranno coronate da ampio successo. Potrete così cambiare le cose che non vi soddisfano; fino ad ora vi erano mancati sia il coraggio che l'occasione, da adesso sarete battaglieri e pronti all'azione. Voto: 10+++.

