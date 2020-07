L'oroscopo di domani 22 luglio è pronto a rivelare come sarà la giornata di centro settimana. In bella mostra le previsioni zodiacali di mercoledì impostate sui segni della prima sestina: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? Certo che si, ma prima di rispondere ci preme mettere in risalto un evento astrologico di notevole interesse: domani, precisamente a partire dalle ore 08:37 della mattina, assisteremo all'entrata del Sole in Leone. Pertanto, meritato il voto nove in pagella per il segno di Fuoco. A beneficiare di un'ottima giornata, oltre ovviamente agli amici Leone, anche coloro dell'Ariete, voto 10 in pagella, nel contesto supportati da una splendida Venere in sestile a Marte nel segno.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana, per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 22 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 22 luglio

Agli amanti dell'Astrologia, ai curiosi, ma soprattutto a tutti voi che vivete di "pane e oroscopo", consegniamo i risultati rilevati dagli astri nel periodo in esame. In questo frangente la nuova classifica stelline quotidiana, come da titolo, è stata impostata sulla giornata di mercoledì 22 luglio. Come annunciato in apertura, a essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Pronti a togliere il velo dalle stelline quotidiane?

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Leone - Sole nel segno;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Toro;

★★: Gemelli.

Previsioni astrologiche di domani, 22 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che avrà il massimo favore delle stelle.

Questo mercoledì si preannuncia con qualche piccola sorpresa. L'ottima posizione di Venere, nel contesto in sestile al vostro Marte, certamente favorirà le relazioni d'amore, gli approcci e le buone intese tra partner, amici e famigliari. In campo sentimentale, pertanto, sarà splendida l'intesa con la persona amata.

Giorno giusto per dare una svolta positiva al rapporto e godersi finalmente la vita, senza problemi o situazioni pesanti. Single, potreste realizzare un sogno che accarezzate da tempo: visitare un luogo suggestivo o un qualcosa che da sempre accende la vostra fantasia o curiosità. Vi aiuterà Venere a trascorrere la giornata con il cuore pieno di gioia, forse esaudendo anche qualche desiderio amoroso. Non esitate: se avete "una preda" nel mirino, questo è il momento propizio per farsi avanti. Nel lavoro i riflettori saranno puntati sulle questioni finanziarie. Possedete la chiave per aprire la porta a nuovi orizzonti, per cercare le giuste soluzioni ai problemi legati al denaro. Sta a voi saperla usare al momento giusto.

Voto: 10.

Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Si avvicina per voi Toro un mercoledì decisamente sottotono. Possibile un po' di stanchezza fisica accompagnata da una leggera inquietudine. Potreste sentirvi in conflitto con alcune vostre prese di posizione di qualche tempo addietro: se potete tornate pure sui vostri passi. In amore non aspettatevi molto da questo giorno, poteste rimanere inevitabilmente delusi. Colpa della Luna non più disponibile a elargire energie positive nei vostri confronti. Probabili spiacevoli conseguenze soprattutto a carico del vostro umore, davvero troppo ansioso e intollerante. Non temete di affrontare un argomento per voi piuttosto spinoso con la persona che amate, perché sarà meglio mettere subito le cose in chiaro per evitare in futuro grandi malintesi.

Single, se amate qualcuno che esita, rispettate i suoi tempi; se siete voi a esitare, chiedetevi se è vero amore oppure se è solo un piacevole flirt. Sappiate, comunque, che in amore quasi mai "due più due fa quattro!". Nel lavoro, invece, l'oroscopo giornaliero prevede più di qualche intoppo, qualcuno in grado di portare una certa preoccupazione. Attenti a ciò che avevate nascosto sotto il tappeto: presto riemergerà e prenderà sempre più campo tra i vostri pensieri. Quindi prendetevi del tempo per riflettere, magari cercando di rimediare. Voto: 7.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani prevede possa profilarsi per tanti voi Gemelli un periodo non all'altezza delle aspettative: mercoledì da ritenersi negativo?

Staremo a vedere. Intanto, in amore non rinunciate al dialogo con il partner o con le persone che amate. Anche se siete stabilmente in coppia, sentirete il bisogno di qualcosa di nuovo, di diverso e per qualcuno la voglia di evasione si farà acuta. Altresì, non si escludono battaglie e problemi in ambito familiare, specie con i componenti più giovani del nucleo. Single, un antipatico Nettuno in quadratura alla vostra Venere vi riporterà alla mente dei fatti del passato, probabilmente di natura familiare, che sotto il profilo emozionale continuano ancora a disturbarvi. Non dateci troppo peso: se l'ansia dovesse cogliervi di sorpresa, sfogatevi pure con l'amica/o del cuore, parlare e/o piangere spesso fa bene.

Nel lavoro di novità in grado di movimentare questa giornata non ne mancheranno di certo, ma oggi tutto sommato ne fareste volentieri a meno. Le idee saranno confuse e non sarete in grado di mettere a punto le strategie più adeguate, quindi non resta che pazientare. Voto: 6.

Oroscopo di mercoledì 22 luglio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. Una giornata tutto sommato positiva, nel complesso sarà quasi tutto all'insegna della solita routine. Mercoledì saranno davvero d'obbligo lunghe e accurate riflessioni prima di prendere decisioni di rilievo in qualsiasi ambito. Basate le vostre valutazioni soprattutto sui fatti concreti, giammai su mere fantasie o speranze del tutto prive di fondamento.

In amore, invece, l'oroscopo sulla giornata di mercoledì invita alla serenità e al quieto vivere. Mercurio nel segno, in promettente angolazione a Urano in Toro (sestile), non riuscirà a prodigarsi per garantire una giornata del tutto positiva: il motivo? Lo stesso Mercurio si troverà sotto quadratura da Marte. Il giorno pertanto inizierà sotto buoni auspici, poi però tutto andrà a scemare verso la solita routine. Potreste sentirvi avvolti da un forte desiderio di approfondire la vostra dimensione spirituale insieme al partner, allo scopo di rendere il rapporto quasi perfetto. Single, giornata priva di grandi eventi, ma tendenzialmente positiva, in quanto avrete la possibilità di assecondare l'impellente bisogno di relax.

Il buonumore rilassa e semplifica la vita: stabilite, quindi, di essere allegri a prescindere da ciò che accadrà, senza avere pensieri per il futuro. Nel lavoro vi sono parecchie occasioni per dare una svolta interessante ai risvolti più concreti della vostra esistenza. Non sottovalutate le piccole cose e mettete del vostro in tutto ciò che farete. Voto: 8+.

Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani sottolinea a gran voce l'ingresso del Sole in Leone, pertanto l'arrivo di una giornata super su molti fronti. Il periodo, valutato nell'oroscopo di mercoledì con cinque stelle (tra l'altro tutte strameritate), indica un periodo capace di portare in dono qualche buona novità: dove?

Questo non siamo in grado di specificarlo, comunque siate pronti a tutto, ok? In amore la felicità è a portata di mano in questo giorno: le stelle vi regalano suggestioni e occasioni a non finire. Siete infatti più che mai padroni delle vostre emozioni: equilibrati, sensuali e passionali, con la giusta carica per vivere bene. Non dovete fare altro che approfittare di questo stato di grazia per vivere serenamente insieme al partner. Single, cominceranno giornate davvero molto interessanti. È vero, ci sono ancora alcuni piccoli problemi da risolvere, ma tutto si avvierà verso una pacifica soluzione. La Luna nel segno disegnerà nel vostro cielo tracce indelebili di buona fortuna. In alcuni casi non vi sarà difficile capire cosa pensa di voi la persona che conta e agire di conseguenza: godetevi una giornata di ricca di emozioni.

Nel lavoro il periodo sarà decisamente pieno di stimoli e magari anche incorniciato da piacevoli novità portate dalla benefica presenza del Sole nel segno. Le vostre energie saranno intense e vi permetteranno di cogliere al volo le migliori occasioni. Voto: 9.

Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 22 luglio, prevede una giornata assolutamente valida, anche se non troppo eclatante in termini di positività. Diciamo che in tanti andrete incontro a un periodo, in linea di massima, indirizzato alla normalità: bene anche così, c'è chi sta messo peggio! In amore, intanto, avrete una giornata e conseguente serata sostanziosa, specie se già felicemente in coppia. Qualche nativo ritroverà slanci sopiti grazie a uno straordinario livello di comunicazione col partner: desiderare è volere, volere è chiedere (sempre con massimo rispetto!).

Single, che bella questa Luna prossima a entrare nel vostro segno. La "musa dei poeti" renderà allegri, spensierati e vogliosi d'inventarsi qualcosa da condividere con il partner, con i famigliari o con gli amici di sempre. In testa avete da tempo un viaggetto, progetto che coltivate in segreto: i tempi sono maturi, entro quest'anno o massimo il prossimo farete ciò che avete nel cuore. Gli impegni, intanto, sono numerosi, qualcuno anche faticoso, ma niente riuscirà a scoraggiarvi se veramente volete ciò che desiderate. Nel lavoro qualcosa vi aiuterà a mettere radici nel modo che preferite. Potrà essere una proposta di lavoro da prendere al volo, oppure un progetto a cui tenete tanto, in ogni caso le cose andranno sicuramente per il meglio. Voto: 8.

