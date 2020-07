Nel corso della giornata di giovedì 23 luglio 2020 l'Oroscopo sarà favorevole essenzialmente per i segni di fuoco.

Sicuramente Marte favorirà le proprie energie alla costellazione dell'Ariete. I nati di questo segno infatti non soltanto avranno energie per il lavoro ma anche per prendersi cura di se stessi. Nettuno nella costellazione dei Pesci darà slancio ai nati di questo segno, soprattutto riguardo alle originali inclinazioni che si manifesteranno con le proprie scelte stilistiche.

Piccola 'frenata' di Venere per i nati del segno dei Gemelli, mentre per il Leone ci sarà molta più armonia di coppia.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Vergine creativa

Ariete: avrete voglia di shopping, e anche se avete la vostra questione finanziaria sotto controllo dovrete necessariamente essere attenti ai vostri soldi. Ad ogni modo, il vostro buonumore sarà pressoché inscalfibile.

Toro: qualche piccolo insuccesso su vasta scala non vi impedirà di impegnarvi ulteriormente e di essere molto più concentrati. Anche chi è alla ricerca di lavoro sarà predisposto a non demordere tanto facilmente.

Gemelli: avete bisogno di essere un po' soli, e di rivalutare la vostra condizione affettiva. Avrete modo di fare qualcosa che non rientra nella vostra vita quotidiana e che vi porta a fare un viaggio o una esperienza diversa.

Cancro: le nostalgie troppo forti passeranno più difficilmente, ma perlomeno questa sarà una giornata in cui non avrete troppi pensieri, complici il divertimento, il dialogo, grazie ad un Mercurio benevolo, e il relax. La combinazione di questi tre 'elementi' vi daranno anche del sano buonumore.

Leone: la vita di coppia sarà rinnovata positivamente da alcune novità che renderanno più complice e affiatato il vostro rapporto con il partner.

L'eros sarà sicuramente una componente fondamentale della vostra notte.

Vergine: la spinta creativa sul posto di lavoro sicuramente sortirà un rallentamento. Al momento l'entusiasmo professionale sarà letteralmente ridotto al lumicino, e soltanto una ripresa emozionale sarà preponderante per una ripresa.

Bilancia dubbiosa

Bilancia: troppi dubbi nei confronti del partner allenteranno il vostro interesse, così potreste essere in procinto di 'sondare' il terreno in cerca di qualcuno che per voi risulti più affidabile. Sarete molto restii a cambiare idea.

Scorpione: avrete un romanticismo che contrasterà il senso di malumore di questi giorni. Avrete dalla vostra parte il partner, che non soltanto vi darà dei consigli su come agire senza rattristarvi, ma rinnoverà in modo sensibile la vostra vena erotica.

Sagittario: avrete molte idee e molti progetti per la testa, ma al momento dovrete pensare prima a come concludere gli affari ancora in essere. Per farlo più in fretta vi occorrerà una mano da una squadra collaborativa eccellente.

Capricorno: avrete molta più solarità rispetto ai primi giorni della settimana, e ciò vi porterà ad essere più gentili e disponibili, più passionali con il partner, ma anche molto più produttivi dal punto di vista professionale.

Acquario: avrete molto più tempo libero a vostra disposizione, dunque non vi sarà difficile smaltire lo stress e l'ansia da lavoro che recentemente vi hanno ridotti piuttosto male. Qualche piccolo incontro sarà molto soddisfacente.

Pesci: dovrete essere più disponibili con la vostra salute ed evitare ciò che vi fa più male. Ovviamente saranno presi in considerazione solamente viaggi rilassanti, shopping o divertimenti serali con gli amici. L'importante è rilassarsi il più possibile.