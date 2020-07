L'oroscopo di domani 24 luglio, è arrivato ed è pronto a dare le giuste direttive in vista dell'imminente fine settimana. In evidenza in questo contesto, come da titolo, le previsioni zodiacali di venerdì, impostate sui segni dello zodiaco rientranti nel filotto dei primi sei. In analisi pertanto i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In primo piano sventola la prestigiosa bandiera della "top del giorno", quest'oggi tutta a favore del Toro: al generoso segno di Terra andrà a fagiolo la presenza di Mercurio in sestile a Urano nel segno con la Luna, speculare positiva al 90%, senz'altro ben disposta a dare una grossa mano in campo affettivo/sentimentale.

Più che buono il periodo in esame anche per i nati in Gemelli e Vergine, entrambi valutati con cinque meravigliose stelline.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di venerdì 24 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 24 luglio

La fortuna in amore e nel lavoro è pronta a girare in vista del prossimo venerdì. Ovviamente, come da copione, non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle. In questo caso, dunque, non c'è nulla di meglio se non dare una sbirciata alla nostra nuova classifica stelline quotidiana impostata sulla giornata di venerdì 24 luglio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Visto che è stato già messo in chiaro una parte del possibile andamento riservato dall'Astrologia al periodo in esame, adesso rimane solo da svelare definitivamente il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi nel contesto.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Cancro;

★★: NESSUNO.

Previsioni di domani, venerdì 24 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica una giornata positiva, anche se a tratti lenta o addirittura farraginosa in determinati frangenti.

In amore, le stelle di venerdì creeranno un'atmosfera molto dolce e serena. Ottimi saranno i rapporti con i familiari e con gli amici di sempre e la vostra propensione alla comunicazione e all'espansività senz'altro vi favorirà. Il periodo altresì vi donerà un fascino assolutamente particolare, tale da ammagliare soprattutto il partner. Single, alla grande le storie di cuore di qualsiasi entità. In molti spazieranno da rapporti ormai datati a nuovi ammiccanti flirt vacanzieri: magari è proprio ciò che molti cuori solitari si aspettano in questo periodo. Amore e sentimento fileranno col vento in poppa: tenersi teneramente per mano sarà per tanti nativi preludio a notti infuocate da vivere con intensità e passione.

Intanto, nuove conoscenze in programma potrebbero surriscaldare già da subito il cuore mandando la mente letteralmente in ebollizione... Nel lavoro, la Luna si scusa per il procurato allarme degli ultimi giorni ed è pronta a regalare ai più una giornata più tranquilla. Buon periodo sia per quanto riguarda gli incontri sociali che professionali. Voto: 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. L'Astrologia sul segno annuncia una giornata vincente, semplice ma dalle potenzialità enormi, sicuramente da sfruttare in campo sentimentale. Con il carisma di cui voi nativi siete provvisti, certamente cavalcherete con cipiglio problemi e difficoltà: siete testardi a tal punto che quando prendete una decisione andate fino in fondo, anche a costo di rimetterci.

E' questo il bello di essere del Toro: per voi è un dono. In amore, gli astri se potessero vi farebbero senz'altro i loro complimenti. Diciamo che questo venerdì sarà proprio il vostro segno quello più gettonato dell'intero zodiaco. Le stelle infatti, vi regaleranno tanta gioia e serenità nel cuore, rendendovi molto attenti e perspicaci in ogni frangente della giornata. Il cielo altresì favorirà uno straordinario fermento nel rapporto di coppia. Nella maggioranza dei casi la vita a due si prospetta più dinamica grazie ad una bella e rinnovata intesa intellettuale e spirituale. Single, vi piacerà questo giorno, anche dal punto di vista sentimentale. Le emozioni, qualunque sia la vostra condizione, reclameranno spazio ed attenzione: date soddisfazioni al vostro cuore.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica un momento positivo per il vostro successo presente e futuro. Si prevede quanto mai propizia la giornata sotto il profilo professionale, qualunque sia la vostra condizione di lavoro. Voto: 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani considera la giornata del 24 luglio bella, positiva ed a tratti anche molto fortunata. Il comparto sentimentale sarà quello da cui trarrete le maggiori soddisfazioni, specialmente in questo fine settimana. Riguardo la parte sentimentale in generale, se state vivendo un rapporto in fase iniziale risulterà molto buona l'attrazione fisica stravincendo su qualsiasi ostacolo; per incoraggiamento, rinnovate pure il vostro look, magari acquistando anche qualche nuovo capo d'abbigliamento, giusto per rendervi più fascinosi agli occhi del partner.

Single, perfetto questo Marte in sestile alla vostra amata Venere nel segno. Per sistemare eventuali questioni in sospeso, magari con amici, famigliari o con le persone vicine, fatevi voi avanti per primi, privilegiando dialogo e sorriso a fare da apripista. Le prospettive di successo non mancheranno: se fate vita sociale, potreste incontrare un personaggio interessante capace di (ri)aprire la porta del vostro cuore. Nel lavoro, giorno operativo con idee, progettazioni o iniziative più volte rimandate. Marte in trigono muoverà il vostro destino professionale: agite con determinazione mantenendo fermo l'obiettivo.

Voto: 9.

Oroscopo di venerdì 24 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★.

L'oroscopo sulla giornata di venerdì invita alla calma e alla massima attenzione. Il periodo si preannuncia con i classici colori spenti della giornata "sottotono", perciò regolatevi nel caso aveste questioni importanti da risolvere. In amore, Marte e il trio Giove-Saturno-Plutone sono pronti ad ostacolarvi rendendovi troppo suscettibili o particolarmente vulnerabili. Non esagerate con i lamenti o critiche nei confronti del partner, sappiate che questo tipo di atteggiamento non porterà a nulla di buono, anzi potrebbe risultare pesante e fastidioso da gestire poi in seguito. Single, il cielo consente di coltivare ambizioni o nuovi programmi per il futuro, ma la vostra linea di condotta generale dovrà essere improntata alla prudenza ed alla coscienziosità.

Sistemate le questioni che generano contrasti in famiglia e, appena possibile, sforzatevi di ritagliarvi piccole pause all'insegna del relax e del benessere. Staccare quotidianamente un po' la spina dalle vicissitudini farà senz'altro bene all'umore, alla bellezza e anche alla salute. Nel lavoro, dopo giorni di impegni e di fatiche, questo a venire sembra diverso, certamente meno impegnativo di quelli vissuti tempo addietro. Rimandate a tempi migliori cose o questioni non di competenza attuale, sgombrando il campo dai vecchi malintesi. Servirebbe un po' di distrazione insomma, niente di più. Voto: 7-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani indica l'arrivo di un venerdì di fine settimana potenzialmente positivo.

Forse qualche riserva potrebbe esserci in merito ai rapporti di amicizia o in famiglia. In particolare, non vi sentirete molto soddisfatti di voi stessi o di come andranno le cose nel corso del periodo. In campo sentimentale, se volete rendere felice la persona amata sorprendetela con una cena a lume di candela, magari scegliendo un locale particolare che ricorda ad entrambi momenti felici. Poi potreste chiudere buttandola sul romanticismo: una passeggiata mano nella mano, magari lungomare, darà la possibilità di dialogare in sincerità aprendo ancora una volta il cuore alla vita: sarà meraviglioso! Single, una persona conosciuta in vacanza potrebbe tornare a farsi sentire con la scusa dell’amicizia.

In cuor vostro avvertirete qualcosa di più, lontano anni luce dalla semplice "amicizia": la passione sta crescendo (o potrebbe a breve iniziare) e da lì a divenire amore il passo è breve... Allora datevi tempo ma non mordete il freno: tutto avverrà molto prima di quanto possiate immaginare e, per dirla con una frase scontata, se son rose fioriranno. Nel lavoro, recupererete un po' di scioltezza o di entusiasmo. Non rifiutate a priori la possibilità di apportare dei cambiamenti ad una situazione delicata. Sistemate i bilanci, verificate le spese compiute di recente, pianificate eventuali pagamenti o acquisti e vedrete che tutto andrà bene. Voto: 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★.

L'oroscopo di domani, venerdì 24 luglio, non ha nulla da obiettare in merito alla bontà del periodo. Sono in arrivo belle novità in amore o negli affetti in generale. L'entusiasmo giusto per buttarvi in situazioni nuove non mancherà, servirà solo un pizzico di convinzione da parte vostra ed i giochi saranno fatti. In amore, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore. Il benessere che vi accompagnerà porterà tanto buonumore. Una ventata di sensualità vi avvolgerà regalando spunti per vivere in piena armonia il rapporto con partner, famigliari e amici. Nelle pieghe inconsce dei vostri pensieri si annida già una giornata decisamente fortunata; aspetta solo per divenire reale, sappiatelo. Single, sarà un periodo particolarmente fortunato per voi nativi, poiché vedrà una Luna complice e amica del segno. L'Astro d'Argento lavorerà in sinergia con Saturno, Giove e Plutone (trigono) smorzando eventuali vostre irrequietudini oppure favorendo nuove storie amorose. Serviranno solamente maggiore pazienza e tanta riflessività. Nel lavoro, per chiudere, gli influssi favorevoli della Luna si faranno sentire anche qua: sarete concentrati, sicuri di voi stessi e delle vostre qualità. Saper ascoltare è importante e voi in questo siete da sempre maestri. Voto: 9.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.