L'oroscopo di domani 27 luglio è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì. Questo inizio settimana si presenta molto bene riguardo l'amore e il lavoro, ma solo per un piccolo gruppo di "prescelti". Vediamo di capire cosa riserveranno le stelle a coloro appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco e scoprire se il segno di appartenenza risulti tra i migliori del giorno. Partendo come sempre dal segno al "top del giorno", quest'oggi a poter contare su un inizio settimana da favola saranno gli amici nativi dello Scorpione. Al generoso simbolo astrale di Acqua arriverà il supporto positivo da parte della Luna nel segno.

A trarre opportunità e benefici in questo primo giorno della nuova settimana saranno anche Bilancia e Capricorno, entrambi magnificamente sottoscritti da cinque stelle fortunate. Invece, secondo quanto estrapolato dall'Astrologia del periodo, le attuali formazioni planetarie non saranno appetibili per quelli del Sagittario, classificati con la spunta relativa alle giornate "sottotono".

Passiamo pure a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi valutare le predizioni rilasciate all'interno dell'Oroscopo di lunedì 27 luglio segno per segno.

Classifica stelline 27 luglio

Il prossimo lunedì, primo giorno della nuova settimana, è pronto per essere messo a confronto con i sei segni in analisi.

Come sempre a fare la differenza risulta essere l'Astrologia applicata al quotidiano, in questo contesto rappresentata dalla nostra classifica stelline giornaliera. Focus mirato sulla giornata di lunedì 27 luglio tutto all'insegna della Luna in Scorpione con il Sole in Leone, Venere in Gemelli, Marte in Ariete e Nettuno in Pesci (tanto per citare i più interessanti).

Detto ciò, non rimane altro da fare se non mettere in luce il riepilogo condensato, partendo dai segni migliori fino ad arrivare alla cosiddetta "ultima ruota del carro".

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

: Scorpione - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: Sagittario.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 27 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di domani, lunedì 27 luglio, indica l'arrivo di una giornata improntata quasi tutta su fortuna e positività. Il primo giorno della settimana quindi, si annuncia perfetto per fare qualcosa di importante ad ogni livello. In amore, anche se ultimamente avete registrato un calo d'attrazione da o verso il partner, da domani darete prova del vostro irresistibile fascino. Il periodo potrebbe restituire a tanti Bilancia soddisfazioni davvero speciali. Corpo e anima vibreranno sulla stessa lunghezza d’onda della persona amata, grazie alle mille attenzioni passionali e anche alle romantiche effusioni che saprete mettere in campo in ogni occasione. Single, una spiacevole atmosfera di freddezza s’instaurerà con la persona che avete preso a cuore, forse a causa di un banale bisticcio.

Consiglio: non tiratela troppo per le lunghe, anzi, cercate al più presto di chiarirvi. Nel lavoro, fidatevi solo di quello che avete in mano: rincorrere progetti troppo ambiziosi o vaghi, quasi sicuramente potrebbe rivelarsi alla lunga uno spreco di tempo e di energie. Meditateci un po' su, ok? Voto: 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano una giornata davvero "godereccia" a tantissimi di voi del segno grazie all'ingresso della Luna nel settore. L'avvio settimanale vi vedrà sicuramente alle prese con momenti belli, convincenti e con intensi spot all'insegna dell'euforia. In amore, il rapporto risulterà in primo piano: se doveste essere alle prese con qualche noiosa faccenda, il partner non si tirerà certo indietro, prestandosi generosamente nel dare una mano.

Se poi il successo in amore, forse a causa di un ascendente poco positivo, non dovesse decidersi questo lunedì, avrete gran parte della settimana per aggiustare il tiro. Ottime opportunità per i single, con in vista qualcosa di inatteso o gradevole da scoprire. Il consiglio delle stelle: in amore non siate troppo critici o pretenziosi; sappiate che i vostri standard sono alquanto alti e non tutti riescono a stare alla vostra altezza (siete belli!). Nel lavoro, nuove esperienze o interessi accenderanno la voglia di fare e la creatività. Indirizzate il tiro verso i settori in espansione: attenzione però, non sarà tutto oro quello che potrebbe sembrare a primo acchito. Voto: 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★.

L'oroscopo di domani 27 luglio al Sagittario indica che il prossimo lunedì potrebbe evolvere quasi sicuramente sulla falsariga dei periodi "sottotono". Analizziamo i comparti relativi ai sentimenti e alle attività quotidiane: in amore, visto il periodo non troppo positivo, cercate di non lasciare che crucci e preoccupazioni possano rovinare l’armonia con partner, famigliari e amici. Al contrario, cercate soprattutto in ambito di coppia quella serenità che manca. In massima parte questo lunedì sarete influenzati dalle vostre pulsioni, e questo potrebbe essere pericoloso per le relazioni interpersonali ad ogni livello. Siate anche molto cauti con le spese in programma, specialmente se queste riguardano acquisti di una certa rilevanza.

Single, per quanto vi riguarda (ovviamente non a tutti) c’è una persona che da tempo aspetta pazientemente un cenno per avvicinarsi al vostro cuore. Perché non dare una chance? Vada come vada, se saranno rose di sicuro fioriranno... Nei riguardi del settore lavoro intanto, quasi sicuramente dovrete iniziare a porvi degli interrogativi, alcuni dei quali mai presi in seria considerazione. Voto: 7-.

L'oroscopo di lunedì 27 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, lunedì 27 luglio, prospetta a voi nativi un inizio settimana davvero buono. Soprattutto in relazione agli affetti, le stelle saranno amiche, pronte a dare un apporto significativo nel caso si avesse a che fare con vicissitudini di stampo sentimentale.

Arriverà forse quella meritata pausa, un distacco dalle solite tensioni o da quei problemi assillanti che conoscete solo voi. Senz'altro in molti inizierete a vedere la luce alla fine del tunnel: tutte le polemiche che nei giorni (mesi?) precedenti vi avevano fatto procedere a zig-zag, tra imprevisti e incertezze, inizieranno a evaporare piano piano, come la neve al sole. Per i single invece, si prospettano avventure o nuove amicizie molto promettenti a livello affettivo. Organizzate un qualcosa con la persona che avete a cuore, qualsiasi cosa che vi permetta di stare a contatto per scambiare opinioni o fare semplice conversazione. Nel lavoro, sono in arrivo proposte interessanti da persone fidate: potrebbe essere il momento giusto per cambiare impiego.

Rimettersi in gioco potrebbe essere una scelta azzeccata. Voto: 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un lunedì abbastanza fluido nelle cose di ordinaria amministrazione. Ovviamente con i dovuti distinguo relativi ad alcuni momenti un po' impegnativi, comunque di non difficile messa a punto. Secondo l'Astrologia del momento voi Acquario sarete calmi e rilassati. Qualcosa però potrebbe non girare per il verso giusto, specialmente nei riguardi di un famigliare o di un'amicizia di vecchia data. In famiglia infatti, potreste avere da ridire su ogni cosa, avvertendo in qualche caso anche immaginari malesseri di salute. Tranquilli, la forza buona proveniente dalle stelle vi aiuterà probabilmente a superare eventuali incombenze quotidiane.

Single, la discreta posizione Venere nei confronti del segno (specularità positiva al 60%) alimenterà più di qualcuno dei vostri capricci amorosi. Da metà pomeriggio poi, vi sarà assicurata una certa carica erotica in grado di dare quel pizzico di fascino in più che forse nei giorni scorsi è mancato. Nel lavoro, prendetela pure comoda cercando di non investire troppe energie nella riuscita di un progetto. Anzi rallentate decisamente i ritmi: il rischio potrebbe essere quello di impegnarsi tanto ma ottenere poco. Voto: 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 27 luglio, annuncia un discreto inizio settimana certamente tranquillo per tanti del segno. In merito a quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane, il periodo non dovrebbe portare troppe difficoltà in campo sentimentale come anche nei rapporti affettivi in generale.

Se foste alla ricerca di nuovi stimoli, oppure una qualche segreta curiosità da soddisfare, in questa giornata potreste avere delle buone possibilità di trovare proprio quello che state cercando. Inutile implorare la buona sorte, se è destino ciò a cui puntate si avvererà senza troppi sforzi, altrimenti converrà passare oltre... Single, tassativo non lasciarsi confondere dall'incertezza e non assumere comportamenti insoliti solo per mettere alla prova eventuali sentimenti di chi sapete. Sappiate che ogni tentativo di approccio, se goffo o bislacco, potrebbe essere travisato dalla controparte facendo precipitare di colpo le vostre quotazioni. Nel lavoro, datevi delle priorità in merito a eventuali scelte future, senza perdere di vista i vostri obbiettivi.

Voto: 8+.