L'oroscopo di domani 25 luglio ha inserito "la marcia veloce", pronto a dare un valore tangibile al prossimo avvio di weekend. Diretti interessati, i primi sei segni della corolla zodiacale: pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle? Come al solito, a finire sotto la nostra speciale lente astrologica i comparti relativi all'amore e al lavoro, logicamente analizzati in funzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Le previsioni zodiacali di sabato indicano stelle non propense a dare sostegno a tutti ma, come è normale che sia, fanno una cernita tra i sei dello zodiaco sotto osservazione evidenziando i migliori e peggiori.

Certamente, alcuni ci resteranno male, altri invece sapranno di avere dalla loro pianeti amici pronti a dare un appoggio significativo soprattutto nei comparti legati alla quotidianità. Purtroppo questa è la dura legge dell'Astrologia: oggi si ride e domani si piange!

Vediamo di appurare qualcosa dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di sabato 25 luglio con i voti in pagella segno per segno.

Classifica stelline 25 luglio

Il prossimo sabato interessante la parte finale di questa settimana è pronto per essere valutato. Come al solito è d'obbligo chiedersi quante stelline toccheranno al segno d'appartenenza. A rispondere, come consuetudine, è la nostra classifica stelline quotidiana, in questo caso impostata sulla giornata del 25 luglio 2020.

Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro esclusivamente i soli segni interessanti la prima sestina, ossia la parte dello zodiaco compresa dall'Ariete alla Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo a partire dai segni migliori a scendere:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Cancro.

Previsioni di domani, sabato 25 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica una giornata circoscritta dal un poco gradevole "sottotono". Per quanto riguarda alcune problematiche aperte, più che di un’azione di forza dovrete cercare in primis di fare chiarezza nel rapporto e poi con il resto del mondo. Ad ogni modo servirà sbarrare il passo ad eventuali equivoci o situazioni a rischio.

In amore, il cielo di questo giorno invita ad armarsi di pazienza e di calma. Con la Luna dispettosa (opposizione al vostro Marte), si delinea un sabato inquieto, soprattutto per la coppia: il vostro comportamento critico ed esigente potrà causare incrinature nel rapporto col partner. Single, liberarvi da una situazione diventata opprimente; sarà questo il vostro obiettivo prioritario. Tranquilli, presto raggiungerete uno stato di grazia, merito della presenza di Venere in sestile. Questo vi consentirà di cogliere la palla al balzo e di seguire finalmente il vostro istinto. Nel lavoro, non peccate di ingenuità nell'affrontare le varie situazioni. L'euforia potrebbe indurvi a sottovalutare gli impegni: il cielo di questo giorno è chiaro a questo proposito.

Non succederà nulla di irrimediabile a parte la probabilità di fare una mediocre figura, e questo sicuramente non piacerà. Voto: 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Il prossimo sabato andrà tutto per il meglio, soprattutto a voi Toro assillati da problemi e problemini da o verso il partner. La fine della settimana lavorativa, per quanto riguarda l'andazzo generale, si presenterà decisamente a favore: cercate per una volta di apprezzare la calma, la tranquillità e forse addirittura la solita "noia" della routine. In amore, stelle creative e sagge promuoveranno occasioni da vivere serenamente in ogni rapporto: consigliato ritrovare un po' di fantasia senza però trascurare di dare spazio alla concretezza.

In coppia, complice una favolosa Luna in Bilancia, saranno favorite profonde trasformazioni sia in ambito famigliare che negli affari di cuore in generale. Qualunque cosa decideste di fare sappiate che la vostra vita cambierà radicalmente (in meglio!). Single, sarete predisposti a fare programmi per il futuro. In tanti avrete anche una grandissima voglia di mettere in gioco nuove relazioni, magari tenendone in piedi più di una... (birichini!). La Luna altresì, incoraggerà sogni grandiosi invogliando a non mollare in caso di ostacoli più o meno consistenti. La realizzazione di desideri amorosi potrebbe trovare finalmente meritato sfogo. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica un giorno favorevole.

Coloro che avessero scelte da fare o intendessero iniziare qualcosa di interessante sappino che gli astri saranno pronti a donare le idee giuste. Agevolati saranno coloro che viaggiano spesso o che hanno in ballo trattative di una certa importanza. Voto: 9+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani preannuncia un sabato stabile e molto positivo per tanti di voi del segno. Pertanto, la fine di questa settimana lavorativa, potenzialmente potrebbe essere vissuta nel migliore dei modi, soprattutto nelle cose legate ai sentimenti e/o alle amicizie. In campo sentimentale godrete di una bella giornata, prodiga di emozioni o nuove sensazioni alle quali dare ascolto. Potrete contare anche su un'atmosfera distesa con i figli o con un familiare con cui avete avuto qualche momento di tensione.

Come avete capito, cuore e sensi questo sabato si esprimeranno al meglio: potrete catturare l'attenzione del vostro partner indirizzando i suoi interessi verso le gioie della vita; l'amore non aspetta che questo. Single, sono in arrivo delle conoscenze nuove e stimolanti in grado di aprire delle porte inaspettate. La Luna favorirà abbastanza quasi tutti i nuovi inizi, soprattutto quelli a sfondo sentimentale. Non abbiate paura di lanciarvi in nuove avventura: presto vi si presenterà più di un'occasione per battere chiodo, e allora... Nel lavoro, Marte, con i suoi influssi potenti e luminosi indirizzati dal sestile con la vostra Venere, vi renderà carichi di nuove energie. Potrete progettare e realizzare iniziative di diverso tipo, certi che ognuna di queste verrebbe portata a termine con successo.

Voto: 9.

L'oroscopo di sabato 25 luglio: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo di sabato annuncia l'arrivo di un periodo di stanchezza. Purtroppo, per qualcuno la serata di questo primo giorno di weekend, magari già programmata in ogni minimo dettaglio, potrebbe irrimediabilmente essere rovinata dal vostro umore nero. Se possibile, datevi una calmata. In amore gli astri invitano a stare sereni e ragionevoli, soprattutto nei rapporti con il partner. Il periodo vedrà una continua alternanza di litigi, baci, parapiglia e coccole riparatrici, proprio come un meteo altalenante tra sole e temporali. A fare da pacieri forse interverranno persone di famiglia o amici fidati, anche perché lo sanno tutti che tra voi e la persona amata corre un gran bene.

Diciamo che sono ancora molte le differenze di carattere da amalgamare, e queste vi rendono spesso simili a due cuccioli di cane e gatto che prima se le danno di santa ragione e poi vanno a dormire insieme nella loro cesta. Single, dovreste lasciare perdere chi racconta di strepitose conquiste o notti vissute all'insegna della passione più sfrenata: chi davvero certe cose le fa, di certo non le sbandiera ai quattro venti, sappiatelo. Per ciò che vi riguarda come segno, la giornata di sabato non sarà particolarmente propizia. Sarebbe meglio per voi che vi concentraste sulla realtà, oppure cercaste di sfruttare il vostro spirito di adattamento: target, saper affrontare e vincere ogni tipo di sfida.

Così facendo, riuscirete a fare vostra qualsiasi tipo di situazione. Nel lavoro, provate a fare un po' di economia cercando di fare acquisti oculati. Sperperare non serve e lamentarsi per il denaro che non basta è inutile. Siate parsimoniosi. Voto: 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Le previsioni astrologiche di domani preannunciano una giornata "mista", prevista mediamente positiva ma con frangenti anche abbastanza impegnativi. Periodo incostante? Staremo a vedere. Intanto, molti ostacoli potranno essere superati grazie agli effetti positivi della Luna in sestile al Sole in Leone: puntate su cose concrete o sugli obiettivi da realizzare. In amore, le buone occasioni non mancheranno di certo in questo primo giorno di weekend.

Andrà comunque abbastanza bene il settore affettivo. In molti saprete essere un vero e proprio compagno di vita per la persona amata, e questa dovrà riconoscere che non poter fare proprio a meno di voi. Single, il momento è senza dubbio molto favorevole. In più di qualche caso il periodo potrebbe accompagnarsi a discrete occasioni di incontro, quasi tutte piacevoli o divertenti. Mediamente si tratterà di cene, party o eventi festosi ai quali aggiungere qualche appuntamento amoroso: non dovete assolutamente mancare! Non rimandate per troppa pigrizia una decisione importante, perché anche la più piccola occasione potrebbe cambiare in meglio la vostra vita. Nel lavoro, sarete sostenuti da una grinta invidiabile e soprattutto da una fantasia scatenata.

Il periodo vi permetterà di trovare soluzioni intelligenti o originali ad eventuali problemi. Voto: 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 25 luglio, indica una giornata indicativamente indirizzata verso la calma e la tranquillità. L'Astrologia del momento prevede situazioni non troppo impegnative da risolvere. La realizzazione di un obiettivo porterà una ventata di entusiasmo e abbastanza nuove energie da sfruttare. In amore, è il momento giusto per riallacciare il dialogo con il partner, magari anche per dare una bella sferzata alla vita di coppia. In generale, si prevede un cielo stimolante in grado di donare un periodo favorevole soprattutto per quanto riguarda le questioni di cuore. Approfittatene per rafforzare il legame con chi amate, anche perché i favori dei pianeti dell'amore e della passione (Luna e Venere) non dureranno per sempre. Single, avrete una forte ed indescrivibile voglia di cambiare, magari guardare con positività al futuro. Non si tratta solo del desiderio di nuove emozioni, il punto è che avvertite il bisogno di una svolta definitiva riguardo i sentimenti: fare la scelta giusta sarà per voi la priorità di domani. Nel lavoro, vi troverete coinvolti in qualche piccola attività sicuramente piacevole. Grazie agli influssi favorevoli di Marte (specularità positiva), la vostra mente sarà in perenne movimento e le idee che verranno saranno talmente interessanti che sarebbe un peccato non metterle in pratica. Voto: 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.