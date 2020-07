Ultima domenica del mese di luglio che prende il via. Novità in arrivo secondo le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali che emergono nell'Oroscopo del 26 luglio 2020 con i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Astri e stelle del 26 luglio 2020: la giornata

Ariete: per i sentimenti mattinata che potrà essere ancora stressante e nervosa. Cautela nei rapporti con una persona del Capricorno e della Bilancia. Nel lavoro le nuove iniziative sono ricche di entusiasmo, ma non dovete esagerare.

Toro: a livello amoroso maggiore forza che vi permette di vincere qualsiasi cosa grazie anche alla Luna favorevole.

È molto importante evitare di fare troppe cose contemporaneamente. Nel lavoro situazione che comunque sembra favorevole.

Gemelli: in amore qualcosa può nascere in questa giornata. Questo è un periodo di forte impegno. Dovrete cercare di tenere più alto il morale. Nel lavoro siete sempre su di pensiero, adesso posso arrivare buone proposte.

Cancro: in amore tra oggi e domani forse sarà meglio non alimentare alcune polemiche. Non sprecate energie preziose per qualcosa che non vale la pena. A livello lavorativo è meglio prendersi una pausa e rilassarsi in questa giornata.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, domenica che vi rimette in gioco con i sentimenti. Luna, Venere e Marte sono favorevoli.

Nel lavoro ci sono stati problemi per questioni economiche. Bisogna rivedere alcune cose.

Vergine: per i sentimenti questa giornata riesce a darvi una buona energia. Situazione generale di recupero. A livello lavorativo periodo promettente, non date retta a persone che potrebbero essere invidiose di voi.

Bilancia: a livello sentimentale cercate di vivere con più serenità questa giornata. Potreste essere presi da questioni che potrebbero distrarvi. Nel lavoro non è il momento giusto per fare scelte azzardate, fortunatamente il prossimo sarà un mese migliore.

Scorpione: in amore periodo favorevole con la Luna nel segno.

Potranno arrivare cambiamenti importanti. Nel lavoro stagione di grande recupero, qualcuno potrebbe già aver ricevuto una buona proposta.

Sagittario: dovete recuperare serenità, ma questo periodo non è facile per fare ciò che ritenete importante. Nel lavoro dopo un periodo di buio è possibile iniziare a valutare nuovi progetti.

Stelle e oroscopo del 26 luglio 2020

Capricorno: a livello amoroso fine settimana agitato, potrebbe arrivare qualche momento di incomprensione. Entro fine mese arriveranno belle soddisfazioni. Nel lavoro periodo che richiede un po' di attenzione in tutto.

Acquario: per i sentimenti con queste stelle si può trovare l'amore, o quantomeno essere più disponibili a vivere una relazione interessante.

A livello lavorativo probabile che qualcuno debba rivedere un accordo o stipulare un contratto a tempo.

Pesci: in amore situazione generale interessante. Alcuni chiarimenti sono però inevitabili. Nel lavoro non sempre siete soddisfatti di quello che fate e comunque se avete già in mente un progetto non abbandonatelo.