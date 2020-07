L'Oroscopo di domani, domenica 5 luglio, è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà. Anche questa settimana scivola via, l'estate procede senza freni. Questo sarà un giorno astrologico davvero rilevante dato che si verificherà la Luna Piena. Per molti segni zodiacali saranno 24 ore interessanti e movimentate. Giungeranno delle novità e delle nuove disposizioni da tenere in considerazione, come nel caso di Sagittario e Ariete. Approfondiamo le previsioni astrali della giornata per ciascun segno scoprendo cosa hanno in serbo le stelle su lavoro, amore, amicizia, inoltre diamo un'occhiata alla relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° posto - La Luna Piena nel vostro segno potrebbe anche causarvi dei problemi. Siete in pessimi rapporti con qualcuno, forse con dei parenti, o dei vicini oppure dei colleghi di lavoro o studio. Aspettatevi una domenica fiacca, in cui le vostre forze scarseggeranno. Non ve la sentirete di uscire o di colloquiare. Tuttavia, cercate di ascoltare il vostro corpo e non rematevi contro facendo ciò che non vi piace fare. La vostra serata ideale è a base di tv e buon cibo.

Sagittario - 11° in classifica - Ultimamente tutto vi irrita e vi va male. In queste 24 ore, potreste ritrovarvi a fare delle revisioni o dei conti perché amate tenere le finanze sotto stretto controllo.

Anche se in questa domenica tutto sembrerà girare male, potrete sempre cercare di raddrizzare la giornata. Basta poco per dare una svolta e abbattere la noia. Cercate di essere più disponibili nei confronti dei familiari anche se non ne tollerate l'eccessiva presenza. Sta per cambiare qualcosa, all'orizzonte si intravede l'avvicinarsi di un uragano di novità.

Ariete - 10° posto - Giornata così così, potreste sentirvi sotto pressione a causa di una certa invadenza. Chi è in villeggiatura, dovrà ben guardarsi da eventuali intoppi che rischieranno di ingarbugliare la giornata. Con un'atmosfera così spigolosa, sarà meglio prevenire. In qualunque caso, cercate di fare buon viso a cattivo gioco e frenate quegli scatti d'ira che potrebbero cogliervi di soppiatto.

Novità lavorative o economiche per chi non è in vacanza e ancora ci dà dentro con l'attività. A fine giornata, premiatevi per l'impegno profuso e concedetevi una piccola soddisfazione.

Acquario - 9° in classifica - State facendo un grosso sforzo per sbarcare il lunario e non finire in bolletta. Finora è stato un 2020 molto difficile, infatti siete stati messi a dura prova. Quando il mondo vi sfida, imparate a mettervi in gioco. Nella seguente settimana, ogni cosa tornerà al suo posto e potrete andare in vacanza oppure cercare un impiego migliore. Se state lavorando ad un progetto promettente, mantenete alto l'interesse e siate costanti. L'annata si concluderà con ulteriori accadimenti. Aspettatevi delle novità entro la serata.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Leone - 8° posto - La Luna Piena potrebbe farvi sentire stanchi e appesantiti, questo perché avete corso troppo nella recente settimana. Tutto quello che dovrete fare è staccare la spina dagli impegni e rinviare eventuali appuntamenti. Siete un segno perspicace e volenteroso, nessuno riesce a mettervi il bastone tra le ruote. In questa giornata, però, potreste sentirvi a terra e spossati, ma non dovrete allarmarvi. Sfruttate questa domenica per riposare e dedicarvi a quelle cose che adorate tanto fare.

Toro - 7° in classifica - È importante ritagliarsi dei piccoli spazi di tempo da dedicare a se stessi, soprattutto se si conduce una vita molto frenetica e faticosa.

Non potete continuare a trascinarvi i problemi e le responsabilità, perché a lungo andare finirete con l'esaurirvi. È meglio essere felici che avere ragione a tutti i costi, quindi elevatevi e comportatevi in maniera superiore. In queste 24 ore potreste ritrovarvi ad aprirvi in confidenze, in tal caso vi farà davvero bene tirare fuori tutte le emozioni che covate dentro da un bel po' di tempo. In famiglia occorrerà maggiore indulgenza.

Bilancia - 6° in classifica - Le previsioni astrologiche del 5 luglio vi vedranno alle prese con una serie di battaglie. In genere non siete molto socievoli, per questo tendete a sentirvi a disagio in mezzo alla folla. Aspettatevi una domenica di tregua, finalmente vi sentirete meglio sia a livello mentale che a livello fisico.

Non tutte le ciambelle escono con il buco, ma se si prova e riprova prima o poi si raggiunge il risultato sperato. Quindi se un recente avvenimento dovesse avervi buttato giù d'umore, qualcuno o qualcosa vi ricorderà quanto valiate. In amore sarà necessario prendere una posizione ferma.

Gemelli - 5° in classifica - Durante la settimana appena conclusa, valori e priorità si sono scontrati. Per fortuna in queste 24 ore tutto rientrerà nella normalità. Qualcuno a voi vicino, vi riferirà un segreto o un certo pettegolezzo che vi darà da pensare. Chi è in villeggiatura si divertirà come meglio può e poco importa che sia da solo o in compagnia. Chi, invece, si trova ancora in città o a casa, in questa domenica potrà prendersela con comodo anche se dovrà scontrarsi con il tempo spigoloso e incerto.

In amore, sarà un momento favorevole per gettare le fondamenta dei nuovi progetti.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del 5 luglio dice che se volete raggiungere la soddisfazione interiore, dovete necessariamente investire su voi stessi. Siete un segno dotato di grande acume e di spirito di sacrificio, per questo molte volte vi mettete da parte per aiutare chi volete bene. In questa domenica avrete modo di essere ricambiati, ossia di attrarre l'attenzione su di voi. Il partner, la famiglia e gli amici pelosi vi ronzeranno intorno dimostrandovi amore incondizionato. Se c'è una certa cosa che non vi va più a genio, allora smettetela di farla o sbarazzatevene all'istante.

La suddetta giornata favorirà le pulizie. Avrete tutte le soluzioni a portata di mano.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani 5 luglio vi vedrà alle prese con delle pulizie casalinghe o con il meritato riposo. Amate chiudere la settimana ripensando a ciò che avete fatto. C'è chi avrà modo di recarsi in spiaggia, ma sarà meglio prestare attenzione al cielo dato che si presenterà imprevedibile. L'amore potrà fare dei passi da gigante, nessun problema minaccerà la serenità di coppia. Programmate in anticipo l'agenda con gli impegni della prossima settimana e non esagerate affibbiandovi troppi compiti.

Vergine - 2° posto - Sarà un'eccezionale domenica, sia per tentare un approccio in amore o in famiglia e sia per riprendersi da quanto accaduto in settimana.

Cercate di tenere gli occhi ben puntati sul vostro obiettivo finale. Tenere sotto controllo il quadro generale della situazione, fungerà da mappa e vi aiuterà a capire a che punto siete all'interno del percorso di miglioramento personale e lavorativo. Se volete crescere e arrivare in cima alla vetta, dovete essere aperti di mente e mettervi in gioco. La suddetta giornata potrebbe aprirvi dei nuovi varchi.

Scorpione - 1° in classifica - Sarà decisamente la vostra migliore giornata di questa settimana appena conclusa. Avete fatto il mazzo tanto e quindi sarà del tutto normale sentirsi stremati. Avrete modo di riposare e di dedicarvi a ciò che più vi intriga. Anche l'amore risulterà stellare e intenso.

Il partner vi mostrerà affetto senza invadere il vostro spazio personale. In famiglia ci saranno chiarezza e serenità. La giornata si presenterà diversa poiché c'è chi si farà quattro chiacchiere con il vicinato, chi uscirà al centro commerciale e chi si diletterà dietro ai fornelli.