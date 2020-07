Nell'oroscopo della giornata di lunedì 20 luglio, i nativi Bilancia avranno modo di ricevere delle risposte concrete da parte della loro anima gemella in ambito sentimentale, mentre Capricorno si farà prendere dall'impulso e dalla voglia di amare il partner. Marte in quadratura dal segno del Cancro, potrebbe portare via un po’ d'energie ai nativi del segno, mentre Acquario cercherà di intraprendere nuovi percorsi in ambito lavorativo, anche piuttosto ambiziosi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 20 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 20 luglio 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale buona per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con il pianeta Marte in congiunzione al vostro cielo.

In ambito lavorativo un sogno alla volta, le piccole speranze diventeranno un po’ più concrete per voi, senza ovviamente volare troppo in alto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale una bella serenata al partner porterà una bella dose di romanticismo tra di voi. Se siete single sarà una giornata rilassante, divertente se in compagnia di amici. Voto - 8+

Toro: se la vostra relazione non va al meglio forse sarebbe il caso di chiarire la situazione prima che questa peggiori. Questo non vuol dire che la vostra relazione è al capolinea, ma forse sarebbe il caso di aggiustare qualcosa. Per quanto riguarda i cuori solitari nel rincorrere le vostre fantasie non c'è nulla di male, ciò nonostante non lasciatevi prendere troppo.

In ambito lavorativo con Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno il successo sarà a portata di mano, dunque non tiratevi indietro e afferrate al volo le opportunità. Voto - 7

Gemelli: giornata stabile per voi nativi del segno, con ancora tanti motivi per essere felici della vostra situazione, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Sarà un ottimo momento per stare in giro col partner e trascorrere il vostro tempo in piena libertà. Se siete single ci saranno degli impegni da portare a termine e cercherete di rispettarli. Per quanto riguarda il lavoro con la giusta atmosfera vi sentirete a vostro agio, lavorando con un buon ritmo.

Voto - 8

Cancro: oroscopo di lunedì che prevede Marte in quadratura dal segno dell'Ariete, che potrebbe portarvi via un po’ di energie. Vi sembrerà difficile lavorare in questa giornata, con evidenti difficoltà a portare a termine le vostre mansioni. Bene invece la sfera sentimentale, dove sarete emotivi nei confronti del partner, in modo tale da entrare subito in empatia e comprendere appieno cosa desidera. I cuori solitari vivranno una bella giornata, anche se sterile di novità. Voto - 7-

Leone: la vostra carriera professionale sarà al sicuro in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. Non sarà una giornata pesante, ma quelle mansioni che vi capiteranno sotto mano le farete alla perfezione.

Bene anche la sfera sentimentale, dove riuscirete a parlare bene di sentimenti con il partner, anche se il vostro rapporto non va benissimo. Se siete single una buona notizia in arrivo potrebbe rallegrare la vostra giornata, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7,5

Vergine: non siete particolarmente convinti in questo periodo secondo l'oroscopo, probabilmente a causa di Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, che v'impedisce di essere ed esprimere al meglio voi stessi all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single e magari c'è una persona nella vostra vita, potreste essere un po’ confusi in questo periodo. Sul fronte lavorativo sfruttate il vostro potenziale, soprattutto mentale per soddisfare le esigenze del vostro datore di lavoro.

Voto - 7-

Bilancia: Venere favorevole sarà sufficiente per trascorrere una bella giornata dal punto di vista sentimentale, tant'è che la vostra relazione di coppia godrà di bellissimi momenti, nonché di alcune risposte concrete da parte del partner, mentre i single con un po’ di diplomazia e fascino potranno attirare l'attenzione della persona che desiderano. Tuttavia, non potrà contrastare altri pianeti sfavorevoli, come Giove, Marte e Mercurio, che soprattutto sul posto di lavoro vi daranno grattacapi non da poco. Fate dunque attenzione. Voto - 7-

Scorpione: oroscopo di lunedì buono per voi nativi del segno, con il Sole e Mercurio in trigono dal segno dal segno amico del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale fate valere la vostra speciale capacità di spiegare chiaramente punti di vista anche complessi al partner, soprattutto in caso di litigi.

Se siete single incontrare qualcuno di solito è difficile, ma forse potreste ottenere qualcosa di concreto. Nel lavoro le spese saranno superiori alla media in questo periodo, ma ricordatevi che saranno a fin di bene. Voto - 7+

Sagittario: periodo abbastanza godibile per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, con Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Per quanto riguarda il settore professionale vi sentirete particolarmente soddisfatti dei risultati che riuscirete ad ottenere, soprattutto se siete nati nella terza decade. L'ambito sentimentale non sarà particolarmente soddisfacente, a meno che non ci siano delle belle notizie da condividere con la persona che amate.

Se siete single con gli amici sicuramente non vi annoierete. Voto - 7

Capricorno: oroscopo di lunedì da dedicare maggiormente ai sentimenti, grazie a un bel cielo sopra di voi. Sentitevi liberi fare una sorpresa al partner, anche se non avete un apparente motivo. L'importante è che manifestate i vostri sentimenti in maniera convincente e disinteressata. Se siete single se siete innamorati di una persona in particolare, potrebbe essere il vostro giorno fortunato. Nel lavoro sfruttate la posizione favorevole di Giove e Saturno per recuperare gli errori commessi in precedenza. Voto - 8,5

Acquario: occhi aperti a energie ed emozioni per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sarete una scintilla d'amore pronta ad esplodere nei confronti del partner, ciò nonostante fareste meglio a non causare un’esplosione troppo violenta.

Se siete single questo potrebbe essere il momento adatto per scoprire meglio voi stessi e gli altri. Sul posto di lavoro l'oroscopo vi consiglia di provare nuove strade anche ambiziose per ottenere risultati migliori. Voto - 8-

Pesci: dedicatevi completamente alla vostra anima gemella in questa giornata, soprattutto se attualmente il vostro rapporto non procede al meglio in questo periodo. In ogni caso, secondo l'oroscopo non trascurate il partner per nessun motivo. Se siete single trovate un buon pretesto per riuscire a rompere il ghiaccio. Per quanto riguarda il settore professionale, in questo periodo lavorate con convinzione prudenza, cercando di portare a casa buoni risultati senza sbagliare.

Voto - 7,5