Ad agosto 2020 troviamo sul piano astrologico tre passaggi planetari importanti: il Sole si sposterà dall'orbita del Leone alla Vergine, nel frattempo Mercurio viaggerà dal Cancro alla Vergine e, infine, Venere si sposterà dai gradi dei Gemelli al Cancro.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Cancro.

Amore

Le questioni amorose dei nati Cancro ad agosto godranno di due corroboranti sestili che Venere, dal giorno 7 formerà sui loro gradi dapprima con Urano e successivamente con Mercurio. A fronte di ciò, i nativi avranno buone chance di poter contare su una ritrovata carica passionale, specialmente la prima a seconda decade del segno.

che li accompagnerà per ben tre settimane di agosto. Gli attriti e le manchevolezze, che il partner aveva lamentato a luglio, parranno dissolversi come neve al sole grazie al frequente fermento che nascerà sotto le lenzuola. Gli ultimi giorni del mese, inoltre, risulteranno probabilmente i più interessanti per i single, che avranno voglia di mettere in campo la loro vena trasgressiva in stuzzicanti quando brevi flirt estivi.

Lavoro

Le faccende lavorative dei nativi durante l'ottavo mese dell'anno corrente avanzeranno col vento in poppa grazie a una lucidità mentale senza eguali. Mercurio, difatti, passerà il 5 agosto in Leone per poi spostarsi il 20 in Vergine e, in entrambi i casi, donerà grande acume ai nativi che svolgono un'attività autonoma.

Lo spazio di manovra che contraddistingue la libera professione potrà, come piacevole conseguenza, far mettere in atto anche le idee più innovative quando e come meglio vorranno. Tali idee si riveleranno presumibilmente vincenti, anche se per risultati degni di nota dovranno attendere ancora un po'.

Il fiore all'occhiello del mese sarà rappresentato dal settore economico, che avrà buone possibilità di subire un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Saturno e Giove, retrogradi e di Terra, esigeranno che tali denari supplementari non vadano scialacquati in spese voluttuaria, anzi spingeranno perché i nativi si prodighino per conservarli.

Gli inoccupati del segno, infine, dovrebbero avanzare la propria candidatura durante i primi giorni del mese per avere ottime chance di essere chiamati quando agosto si starà apprestando alla conclusione. I più fortunati potrebbero addirittura decidere tra più proposte professionali, e il suggerimento gioviale sarà di virare su quella più incline alle loro peculiarità rispetto alla proposta economicamente più soddisfacente.

Giornate fortunate: 2, 7 e 31 agosto.