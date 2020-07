L'oroscopo di lunedì 27 luglio favorirà diversi segni tra i dodici dello zodiaco. A rendere interessante il cielo cielo astrale di domani sarà la presenza del Sole in Leone e della Luna in Scorpione. nel campo del Toro troveremo ancora Urano con Marte in Ariete e Nettuno in Pesci. Stabili i pianeti lenti, Giove, Plutone e Saturno presenti nel campo del Capricorno.

Approfondiamo nel dettaglio quali saranno le novità portate dall'Oroscopo di domani 27 luglio per ognuno dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 27 luglio: delusioni per Toro e positivo lunedì ai Gemelli

Ariete - Non rifiutate a priori una proposta solo perché riguarda un ambito sconosciuto: prendetevi un po’ di tempo per valutare i pro e i contro.

La vita sentimentale questo lunedì prenderà una piega più tranquilla, una parte dei recenti dubbi si dissolverà per lasciare spazio a una rinnovata serenità interiore. Nel lavoro vi aspetta una giornata frenetica, turbolenta, disordinata: non perderete però la calma e la lucidità. Ci saranno in ballo questioni importanti per il futuro. Cominciate a pensare al fine settimana facendo un po’ di moto o della passeggiate nella natura.

Toro - Voi del Toro siete persone intense, appassionate e sincere: non sempre, però, queste vostre doti vengono apprezzate e ripagate. In altre parole, questo lunedì qualcuno potrebbe deludervi. Non permettete, però, che ciò influisca sulla qualità del vostro umore.

Per fortuna, sul fronte amoroso procederà tutto nel segno delle belle emozioni. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non dare adito a inutili discussioni. Ci saranno dei momenti, domani, in cui vi sentirete alla stregua di una persona sbagliata nel posto sbagliato: non è vero! Si tratterebbe se lo fosse soltanto di un’impressione derivante da insicurezze che ancora non riuscite a vincere.

Parlatene con la persona che amate, vi aiuterà a sdrammatizzare e guardare tutto con più lucidità.

Gemelli - Secondo le previsioni astrali del giorno, questo in arrivo sarà un lunedì positivo. Molti di voi mostreranno una volta in più il proprio carisma e il buon cuore "celato" dietro la vostra indiscutibile forza interiore.

Conquisterete tutti, anche chi vi ha conosciuto da poco. Però c’è ancora qualcosa che vi turba: domani dovrete affrontare una situazione complicata, ma lo farete con cipiglio e convinzione. Organizzatevi, in modo da occuparvi di alcune questioni riguardanti la sfera domestica, così da trovare anche del tempo da dedicare alla vita sociale. Sarà una giornata gradevole, non ci saranno momenti particolarmente intensi e per questo in tanti potrete godere di una rigenerante calma dentro e fuori.

Cancro - Nel corso della giornata di lunedì c'è il rischio che, in ambito familiare, si accenda qualche tensione: per evitare che accada, o per sedarla subito, l’unica via consisterà nella massima tolleranza.

Insomma, non alimentare il fuoco che arde sarà la vostra missione. Piuttosto pensate a come godere questa giornata estiva, magari in riva al mare o in montagna. Il lieve malumore che qualcuno di voi si sentirà addosso sarà probabilmente causato da una delusione riservata da una persona amica. Fate uno sforzo, mettete da parte l’amaro e ritrovate la vostra positività: farà bene a voi e anche a chi vi circonda. In serata arriverà forse una piccola sorpresa, molto gradevole.

Previsioni zodiacali di lunedì 27 luglio: Leone protagonista in amore, Vergine impegnata

Leone - L’amore sarà protagonista di questo primo giorno della settimana sotto forma di desideri, fantasie, incontri, novità: qualcosa avverrà e sarà molto positiva.

E starà a voi capire in quale direzione potrebbe andare il periodo in merito all'amore. Alzate più che potete la soglia di attenzione, guardatevi intorno e guardatevi soprattutto dentro. La forma fisica sarà buona, anche se non guasterebbe un po’ di moto in più. Le previsioni zodiacali di domani invitano ad essere anche un tantino preparati: dovrete mostrare la vostra tempra e il vostro reale valore a chi tentasse di mettervi in secondo piano. Sarà una giornata combattiva ma fruttuosa. La serata, però, fareste meglio a dedicarla completamente alla famiglia e agli affetti più cari. Che a volte trascurate per colpa della routine quotidiana.

Vergine - La prima parte della giornata avrà i ritmi serrati e richiederà massimo impegno e concentrazione; nel pomeriggio, se potete, allentate un po’ la presa altrimenti rischierete di scoppiare.

Affrontate eventuali ostacoli con ottimismo e, in serata, circondatevi dei vostri affetti più cari. Vi aspetta un inizio settimana molto piacevole in amore, anche se una persona molto abile e intelligente vi darà del filo da torcere, mettendo a rischio alcune vostre certezze. Non lasciatevi impressionare ma cercate di reagire, magari usando le sue stesse armi. Dedicate inoltre più attenzione alla vostra vita sentimentale, se single: negli ultimi tempi l’avete messa in secondo piano, quindi fareste bene a non tirare troppa la corda.

Bilancia - Quasi senza rendervene conto, troverete la chiave per aprire una porta che è nei vostri obiettivi ormai da diverso tempo. Ciò significherà anche alzare il tiro, non lasciarsi intimorire da nulla e andare avanti!

Ascoltate i consigli di una persona che tiene davvero a voi e per voi desidera il meglio. Se qualcuno tentasse di mettersi in competizione con voi, soprattutto domani e dopodomani, troverà pane per i suoi denti. Non avrete molta fiducia nel futuro prossimo, ma per fortuna non avete perso la vostra grinta e la vostra determinazione, ormai leggendarie: queste armi vi aiuteranno a reggere qualsiasi confronto e anche a chiarirvi le idee.

Scorpione - Giornata particolare: da un lato dovrete decidere in quale direzione fare un passo importante, dall'altro sarà necessario mettersi sulla difensiva ed evitare le provocazioni altrui. Insomma, vi sembrerà di camminare sul filo del rasoio. Ma se riuscirete a mantenere la calma, i risultati arriveranno già in serata e saranno niente male.

Non dovete volere tutto e subito, tenete sempre presente la necessità di procedere con calma. State operando bene, è ovvio che oggi vi trovate a fronteggiare anche elementi che rallentano il cammino, ma l’importante sarà non demordere. Sarà anche una giornata molto piacevole sul fronte sentimentale: avrete la conferma di quanto una persona tenga a voi.

Previsioni astrologiche di domani 27 luglio: passione per Sagittario, Saturno 'contro' per il Capricorno

Sagittario - Oggi dovrete fronteggiare una situazione per niente facile, che riguarda sia le finanze che le persone intorno a voi: ci saranno elementi di disturbo che hanno rallentato il cammino e che vorrete eliminare. Non agite d’impulso, però.

Usate la testa e, soprattutto, mantenete la massima lucidità. Grazie alle parole di una persona fidata, avrete l’intuizione giusta. La passione sarà in primo piano, capace di coinvolgere anche i più titubanti o diffidenti tra voi. E allora assaporatele senza timori e senza preoccuparvi delle conseguenza; anzi, pretendetele! Gli effetti si ripercuoteranno in ogni settore della vostra vita: avvertirete una nuova carica e avrete tanta energia in più. Cominciate a organizzare il prossimo weekend.

Capricorno - Questo lunedì, secondo l'oroscopo del giorno avrete mille idee in testa: dovrete fare una selezione e individuare quelle vincenti. La vostra battaglia sta andando avanti ormai da diversi mesi e continuerà nei prossimi; nonostante il vostro Saturno avrà il Sole contro ed i momenti di stanchezza sia fisica che psicologica si faranno sentire, avrete tutte le carte in regola per vincere.

Lasciate che la persona che amate vi stia accanto, nel bene e nel male. Negli ultimi tempi il vostro umore non è stato al massimo; da domani tutto andrà molto meglio e avvertirete un senso di leggerezza che quasi avevate dimenticato. Dedicatevi alle persone e alle cose che più vi piacciono, mettete da parte le preoccupazioni e le solite gatte da pelare. Questo dovrà essere per voi Capricorno un lunedì con la "L" maiuscola.

Acquario - Ormai è iniziato il cambiamento che desideravate e già potete toccare con mano i primi effetti. Avvertirete una bella sensazione di leggerezza e un certo brivido che vi spingerà ad andare avanti. Cercate soltanto di non relegare in secondo piano alcune importanti questioni legate alla sfera sentimentale.

Organizzatevi in modo da riservare alla vostra famiglia il tempo necessario per dialogare e mettere a posto alcune questioni che da troppo tempo sono traballanti. Curate di più l’alimentazione e concedetevi qualcuno di quei piccoli piaceri rigeneranti: un po’ di shopping, una cena fuori, un buon film i buona compagnia.

Pesci - Questo primo giorno della settimana, se ci fosse qualche faccenda lasciata in sospeso, allora partite da là, evitando di temporeggiare ancora una volta. L’umore sarà buono e lo spirito positivo; sarà difficile scalfire le vostre convinzioni o farvi innervosire: chi provasse a farlo se ne andrebbe di certo con la coda fra le gambe. Le previsioni zodiacali di domani intanto consigliano di guardarsi intorno: ci sono persone molto valide che potrebbero rivelarsi preziose nel percorso che porta a un traguardo ambizioso.

La creazione di uno spirito di squadra forte, in questo periodo, per voi sarebbe il massimo. La persona che amate in questo periodo sarà un po’ giù di morale: conoscere il motivo darebbe a voi l'opportunità di aiutarlo.