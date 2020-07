L'oroscopo di sabato 1 agosto prevede il Sole in quadratura per i nativi Toro, che dovranno controllare al meglio le loro emozioni, mentre Scorpione dovrà cercare di essere più gentile e rispettoso nei confronti dei propri amici o familiari. Cancro dovrà lavorare ad un ritmo un po’ più veloce sul fronte lavorativo se vuol tenere il passo, mentre Vergine potrà contare su una buona Luna in trigono dal segno del Capricorno. Di seguito le previsioni per l'Oroscopo di sabato 1 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni sabato 1 agosto 2020 segno per segno

Ariete: giornata tra alti e bassi per voi nativi del segno, a causa della Luna in quadratura dal segno del Capricorno.

In ambito sentimentale sentirete la necessità di comunicare con il partner, ma potrebbe non essere così semplice, soprattutto se avete litigato da poco. Se siete single al momento preferirete mettere al primo posto la vostra carriera. Nel lavoro Marte favorevole vi terrà concentrati sui vostri progetti e vi aiuterà a distrarvi per un po’ da altri problemi. Voto - 7

Toro: fine settimana che inizierà in maniera discreta per voi nativi del segno. Potrete contare sulla Luna in trigono dal segno del Capricorno, ma dovrete fare anche attenzione al Sole in quadratura dal segno del Leone, che potrebbe causare qualche problema. Cercate dunque di calibrare alla perfezione il vostro atteggiamento. Se siete single la giornata sarà buona per uscire con gli amici.

Nel lavoro il periodo sarà decisamente più tranquillo e non sarete costretti a correre per concludere i vostri lavori. Voto - 7+

Gemelli: vita sentimentale ancora stabile secondo l'oroscopo di sabato 1 agosto. Inizierete abbastanza bene questo ottavo mese, con Venere ancora per un po’ nel vostro cielo, che porterà ancora un po’ di romanticismo nella vostra relazione di coppia.

Se siete single approfittate di queste serate estive per conoscere nuova gente. Nel lavoro qualcosa inizia a muoversi e si vedono alcuni risultati che vi riempiono di speranze, segno che dovrete continuare su questa strada. Voto - 8

Cancro: sarà una giornata un po’ diversa dal solito secondo l'oroscopo di sabato, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove dovrete cercare di tenere sotto controllo il vostro temperamento.

Se siete single e magari avete litigato con qualcuno, chiedetevi anche voi se e dove avete sbagliato qualcosa. Per quanto riguarda il lavoro in questa giornata dovrete lavorare a ritmi un po’ più serrati, se volete coprire il margine tra voi e i vostri colleghi. Voto - 6,5

Leone: anche se il Sole si troverà in congiunzione al vostro cielo in questa giornata, non ci saranno tante novità per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di sabato. Questo non vuol dire però che non passerete comunque una buona giornata con la persona che amate. Se siete single invece vi piacerà molto stare in compagnia di chi non vi ha mai tradito. Nel lavoro la situazione sembra procedere bene, anche se dovrete far fronte ad alcuni problemi da risolvere il prima possibile.

Voto - 7+

Vergine: inizio del mese di agosto tutto sommato buono per voi nativi del segno, grazie alla Luna che si troverà nel segno del Capricorno. Ci sarà ancora Venere sfavorevole, ma fortunatamente arriveranno meno incomprensioni in questa giornata. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per fare qualcosa che vi piace ma che non avete il tempo di fare. Nel lavoro sarete un po’ fuori tempo e cercherete di recuperare molto, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo di sabato positivo per voi nativi del segno, considerato che Venere si troverà ancora in posizione favorevole. Bene dunque la sfera sentimentale, che vi riserverà momenti davvero molto belli tra voi e la vostra anima gemella.

Se siete single potreste indagare sui vostri sentimenti in questo periodo. Per quanto riguarda il settore professionale forse sarebbe il caso di non essere gelosi nei confronti dei colleghi e concentrarsi maggiormente sui vostri incarichi. Voto - 7+

Scorpione: è vero che ci sono colleghi più bravi, però dovreste cercare di non essere gelosi e irrispettosi, in quanto per raggiungere tale posizione hanno faticato molto. Impegnatevi dunque per raggiungere tale posizione anche voi. Se avete una relazione fissa avrete bisogno di qualche garanzia in più con il partner o in famiglia. Se siete single forse potrebbe essere utile parlare apertamente con un amico o qualcuno di cui vi fidate. Voto - 6,5

Sagittario: qualche difficoltà economica potrebbe farvi stare male in questa giornata, tuttavia dovreste cercare di essere più ottimisti e convinti delle vostre capacità per risollevarvi.

Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia procede tranquillamente, se vi sono dei problemi, il partner sarà al vostro fianco per darvi una mano. Se siete single il vostro umore sarà un po’ ballerino, e potreste avere qualche difficoltà a gestire i rapporti personali secondo l'oroscopo di sabato 1 agosto. Voto - 7-

Capricorno: la Luna arriva nel vostro segno zodiacale e secondo l'oroscopo questo fine settimana sarà abbastanza promettente, soprattutto sul fronte sentimentale, la comunicazione con il partner sarà un elemento fondamentale per voi. Se siete single un appuntamento potrebbe non dispiacervi. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà tanta voglia di novità e di portare avanti nuove iniziative per scalare con più efficacia la vetta del successo.

Voto - 8,5

Acquario: configurazione astrale che prevede Venere in trigono dal segno dei Gemelli secondo l'oroscopo di sabato. Voi single apprezzerete molto questo fine settimana, perché sarà fatto di divertimento con gli amici e un po’ di passione. Se avete una relazione fissa godetevi il momento con la persona che più amate al mondo. Nel lavoro potreste riuscire a trarre beneficio nel fare affari con persone nuove, purché mostriate un atteggiamento aperto e disponibile. Voto - 8+

Pesci: se avete una relazione fissa potrebbe essere il momento adatto per discutere di eventuali problemi di coppia, purché si mantenga il rispetto tra voi e il partner. Se siete single le vostre emozioni potrebbero ancora essere poco chiare al momento.

Nel lavoro nonostante non ci siano grandi novità in arrivo, potreste comunque riuscire ad ottenere degli ottimi risultati dalle vostre mansioni. Voto - 7