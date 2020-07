L'oroscopo del weekend che va dall'1 al 2 agosto, prevede qualche dubbio per i nativi Toro in merito a una potenziale relazione d'amore, mentre Leone sarà particolarmente energico, mostrando tutte le proprie abilità professionali. Scorpione si sentirà particolarmente vicino con una persona che sta diventando sempre più importante, mentre Vergine potrebbe sentire la necessità di staccarsi momentaneamente dalla propria vita sociale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il fine settimana, dall'1 al 2 agosto per tutti i segni zodiacali.

Previsioni del weekend 1-2 agosto segno per segno

Ariete: le emozioni che proverete in questo weekend saranno molteplici secondo l'Oroscopo, che siate single oppure no.

Approfittate dunque di questo magico periodo estivo per rafforzare una relazione di coppia o per buttarvi in una nuova storia d'amore. Voto - 8

Toro: potreste avere qualche piccola difficoltà dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del fine settimana. Avrete infatti qualche piccolo dubbio nei confronti di una persona che vi piace molto, e forse fareste meglio a prendervi qualche momento per riflettere. Voto - 6+

Gemelli: ancora una splendida Venere dalla vostra parte per questo fine settimana, che sul fronte sentimentale porterà piacevoli momenti tutti da vivere con la vostra anima gemella, oppure con una persona a cui tenete particolarmente, e soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 8,5

Cancro: potreste avere un po’ paura nel mostrare le vostre fragilità e i vostri sentimenti in questo fine settimana. Ebbene, se avete di fronte a voi la persona giusta non avete nulla di cui preoccuparvi, e magari con il giusto aiuto potreste uscire fuori da alcuni problemi. Voto - 7+

Leone: sarà un fine settimana molto buono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Sarete piuttosto energici e soprattutto sul posto di lavoro vi darete da fare per svolgere alla perfezione le vostre mansioni, mettendo in pratica tutte le vostre abilità e tutta la vostra esperienza. Voto - 8+

Vergine: in questo weekend potreste sentire la necessità di prendervi del tempo per voi stessi.

Intendiamoci, avrete comunque modo di godervi queste calde giornate come meglio credete, ciò nonostante cercherete di prendervi del tempo per voi per riflettere un momento sulla vostra situazione e portare eventualmente dei cambiamenti. Voto - 7-

Bilancia: la vostra storia d'amore procede molto bene al momento secondo l'oroscopo del fine settimana, grazie anche a Venere favorevole ancora per un po’. Ciò nonostante se dovrebbe esserci qualche problema, non preoccupatevi e cercate con calma e comprensione di entrare in empatia con il partner per risolvere eventuali problemi. Voto - 7

Scorpione: sfera lavorativa ottimale in questo periodo per voi nativi del segno. State ottenendo buoni risultati dai vostri incarichi, e nulla vi vieta di dare inizio ad un progetto di gruppo che potrebbe nel tempo riservarvi delle piacevoli soddisfazioni.

Voto - 7,5

Sagittario: se siete impegnati in una relazione di coppia in questo periodo godrete di un discreto affiatamento di coppia. Non ci saranno tanti bei momenti, ciò nonostante almeno per questo weekend non ci saranno inutili incomprensioni e litigi. Voto - 7-

Capricorno: settore professionale in crescita per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di questo fine settimana. Giove sarà infatti dalla vostra parte e godrete di una spiccata fantasia e creatività che vi daranno la possibilità di portare a termine con tenacia le vostre mansioni. Voto - 8

Acquario: sfera sentimentale promettente per voi nativi del segno in questo fine settimana secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia godrà di piacevoli momenti, possibilmente in vacanza o più generalmente fuori casa.

Voto - 8,5

Pesci: potreste essere un po’ giù di morale in questo weekend, a causa di alcuni problemi in amore oppure al lavoro. Dovreste cercare dunque di trovare una soluzione a eventuali problemi e tornare dunque a vedere le cose dal loro lato positivo. Voto - 6,5