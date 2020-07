Nell'oroscopo della giornata di venerdì 10 luglio, i nativi Cancro potranno contare sulla loro intelligenza e sulla loro prontezza nel risolvere determinati problemi al lavoro, grazie anche a Mercurio in congiunzione, mentre Toro potrà esercitare il proprio fascino con maestria. I Pesci dovranno essere in grado di bilanciare bene emozioni e impegni, senza mescolarli tra loro, mentre Saturno favorevole per il segno del Capricorno darà la possibilità di espandere i propri orizzonti al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 10 luglio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 10 luglio segno per segno

Ariete: la vostra onestà in questa giornata sarà ripagata, in amore oppure sul posto di lavoro grazie a un cielo tutto sommato soddisfacente. Per quanto riguarda la sfera sentimentale riuscirete a tenere lontani i cattivi pensieri, cercando di dimostrare il vostro amore nei confronti del partner, senza commettere errori. Se siete single e siete coinvolti in una potenziale relazione d'amore, non lasciatevela sfuggire a ogni costo. Per quanto riguarda il lavoro se siete in difficoltà dovrete mostrare tutte le vostre abilità se volete ottenere buoni risultati. Voto - 7+

Toro: gli influssi di Giove in trigono dal segno del Capricorno si riveleranno positivi in questa giornata secondo l'oroscopo di venerdì.

In amore potrete contare su un buon affiatamento di coppia, cercando di rendere felice la vostra anima gemella, magari con una bella sorpresa. Se siete single potreste essere un po’ pensierosi in questa giornata. Sul fronte professionale con Mercurio in sestile dal segno del Cancro, lavorare in squadra si rivelerà più semplice e produttivo, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8+

Gemelli: configurazione astrale che prevede una splendida Venere ancora in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo di venerdì. In amore tutto ciò che avrete intorno a voi, vi sembrerà più bello del solito, a cominciare dalla vostra relazione di coppia, fonte principale della vostra felicità senza confini.

Se siete single potrebbe nascere dentro di voi la necessità di sentirvi più liberi e indipendenti. Nel lavoro un po’ di stanchezza fisica si farà notare, ma non mentale fortunatamente, utile per cercare di svolgere bene quelle mansioni che appunto non chiedono sforzo fisico. Voto - 8-

Cancro: ottima configurazione astrale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, con il Sole e Mercurio stabili nel vostro cielo. Per quanto riguarda il settore professionale, sarà un momento di ottimizzazione delle vostre mansioni, per essere più svelti e cercare di svolgere più lavoro in meno tempo, utilizzando al meglio le vostre doti fisiche e mentali. In amore la varietà di cose da fare con il partner non vi farà annoiare affatto, tanto che forse un giorno non basterà per fare tutto insieme.

Se siete single il desiderio di incontrare una persona speciale sarà sempre più forte. Voto - 8,5

Leone: in questo periodo sapete esattamente cosa è meglio per voi, almeno per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grazie a Marte in trigono dal segno dell'Ariete. La vostra sembra quasi una corsa disperata verso il traguardo, e utilizzerete tutte le armi a vostra disposizione per arrivarci nel migliore dei modi. Sul fronte sentimentale se siete single potrete fare affidamento sui vostri amici qualora avrete bisogno di un favore. Se avete una relazione fissa un atteggiamento moderato vi garantirà momenti felici con il partner. Voto - 7,5

Vergine: giornata tra alti e bassi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, probabilmente per via di una configurazione astrale non molto soddisfacente.

In amore un po’ di nervosismo potrebbe mettervi in difficoltà. Cercate di non costringere il partner a fare quel che vi dice, non sarebbe carino da parte vostra. Se siete single vorrete ricevere affetto ma dovrete donarne un po’ anche voi. Nel lavoro provate a distaccarvi dalle strategie tradizionali per portare a termine le vostre mansioni in maniera più efficace. Voto - 7-

Bilancia: se siete single non permettete agli altri di farvi perdere le staffe, soprattutto se si tratta di argomenti poco importanti. In fondo voi siete superiori quando mostrate maturità. Se avete una relazione fissa troverete un grande conforto e comprensione dal partner qualora ne abbiate bisogno. Per quanto riguarda il lavoro essere dinamici potrebbe aiutarvi a vedere alcune situazioni più complicate da un punto di vista diverso.

Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di venerdì all'insegna del buonumore per voi nativi del segno. Favoriti da una buona configurazione astrale, sul fronte amoroso tenderete a ad essere affettuosi e romantici nei confronti del partner, mossi da un carattere fatto da sentimenti sinceri e concreti. Se siete single accettare un consiglio da un amico non sarà disonore, dunque mostrate riconoscenza. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in posizione favorevole vi garantirà una buona resa durante la giornata, soprattutto per coloro nati nella seconda e terza decade. Voto - 8

Sagittario: periodo non molto favorevole per voi nativi del segno, complice il pianeta Venere in opposizione. Sul fronte sentimentale fareste meglio a tenere un temperamento moderato, evitando di essere impulsivi e ferire il vostro partner.

Se siete single se avete trovato una nuova conoscenza e la ritenete interessante, non sprecatela e prendete la situazione piano piano, senza forzare. Nel lavoro prima di prendere una decisione un po’ più difficile, fareste meglio a informarvi adeguatamente. Voto - 6+

Capricorno: oroscopo di venerdì che prevede un ottimo Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo, pronto a darvi una mano per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Ciò nonostante dovrete fare attenzione al pianeta Mercurio in opposizione che potrebbe portare imprevisti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non tutto può procedere senza problemi, di conseguenza non innervositevi e affrontate ogni questione con calma. Se siete single prendetevi un momento solo per voi per ricaricare completamente le batterie.

Voto - 7+

Acquario: cielo di venerdì ottimo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, che potrebbe darvi qualche occasione in più per poter allargare i vostri orizzonti sul settore professionale. Cogliete dunque le opportunità per elevare la vostra posizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale conoscere le opinioni altrui potrebbe essere uno spunto di riflessione valido per poter prendere una scelta nel migliore dei modi. Se siete single dedicate più tempo alle persone a cui tenete veramente. Voto - 8,5

Pesci: oroscopo di venerdì nel complesso positivo per voi nativi del segno. Tuttavia dovrete cercare di bilanciare correttamente sentimenti e lavoro e soprattutto non mescolateli per non avere problemi da entrambe le parti.

In amore se siete single sapete che amate una persona e volete conquistarla a tutti i costi, ma se ci tenete veramente, fareste bene a non forzare la cosa. Se avete una relazione fissa un atteggiamento lineare vi permetterà di vivere bei momenti di coppia. Nel settore professionale lavorare in squadra potrebbe essere una scelta vincente in questa giornata. Voto - 7,5