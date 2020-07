Questo weekend che inizia sabato 11 e si conclude domenica 12 luglio 2020 sarà indice di svago, di rilassamento, ma anche di impegni per alcuni segni dello zodiaco, in particolare per i segni dei Gemelli e del Sagittario.

La relazione sentimentale dei segni di fuoco come il Leone procederà magnificamente, mentre per i segni di aria in generale ci potrebbero essere dei dissidi con il partner e una maggiore tranquillità in compagnia delle amicizie. A seguire, l'Oroscopo segno per segno del fine settimana.

Vergine impegnata

Ariete: questo fine settimana sicuramente riuscirete a tirare qualche respiro in più, anche grazie alla capacità di azione che vi hanno assicurato qualche remunerazione in più.

Un po' di shopping con gli amici vi varrà non soltanto qualche chiacchierata in più ma anche degli spunti di riflessione interessanti.

Toro: un chiarimento darà l'avvio a molta intesa amorosa con il vostro partner ma anche a qualche conquista per i single. L'aspetto passionale per il momento non verrà contemplato, ma vi basterà respirare una atmosfera più serena e ricca di idee brillanti. Tanto riposo sarà determinante per l'andamento del lunedì.

Gemelli: purtroppo sarà un fine settimana all'insegna di qualche difficoltà sul piano professionale, e le cose non saranno affatto più semplici se nasceranno degli attriti fra colleghi. Dovrete cercare di fungere da paciere, di evitare discussioni anche se non vi prendono direttamente in causa e ogni cosa sarà più semplice.

Cancro: eviterete discussioni deliberatamente per poter far spazio ad un equilibrio più stabile. Purtroppo qualcuno che vorrebbe farvi perdere le staffe ci sarà nella giornata di domenica, ma avrete comunque un autocontrollo di ferro, soprattutto nella cerchia familiare.

Leone: organizzerete qualche iniziativa che vedrà coinvolta la vostra relazione di stampo amoroso, come una gita romantica fuori porta o semplicemente un sabato sera all'insegna dell'eros e del divertimento.

I single faranno delle conoscenze sorprendenti.

Vergine: ottimi i presupposti per vivere un weekend impegnativo, ma anche con molto tempo libero oppure da dedicare alla casa. Anche se sarete alle prese con qualche piccolo cavillo, avrete a che fare con una sorpresa da parte di chi vi ama. I due pomeriggi sicuramente saranno molto proficui dal punto di vista fisico.

Scorpione agitato

Bilancia: qualche attrito con il partner potrebbe costringervi a trascorrere un weekend in solitaria, anche se comunque interverrà un amico di vecchia data a rendervi un sabato sera che altrimenti vi risulterebbe noioso. Cercate di essere il più parsimoniosi possibile.

Scorpione: purtroppo le acque non si calmeranno, e correrà ancora molta tensione nei rapporti interpersonali. Sicuramente questo però sarà il clima adatto a ideare qualche progetto lavorativo da presentare in momenti migliori, quindi scatenate la vostra creatività nascosta.

Sagittario: qualche segno di stanchezza sicuramente non fermerà la vostra voglia di fare qualcosa di nuovo e che scoraggi la vostra pigrizia.

Sul lavoro la vostra squadra di collaborazioni sarà ben disposta ad ascoltarvi e magari anche a spezzare i momenti di noia durante le ore lavorative.

Capricorno: purtroppo l'umore non sarà dei migliori, però potrete sicuramente risollevarlo con un po' di sano shopping o con qualche passatempo da fare in compagnia. Qualche punta di stress sarà determinante per concedervi una domenica in solitaria per ricaricare le batterie e ripartire più forti di prima.

Acquario: una nostalgia che tornerà a galla sarà motivo di un forte malumore che durerà per gran parte del fine settimana, ma d'altro canto gli impegni in famiglia vi costringeranno ad accantonare i pensieri negativi per un po'. Questa situazione però potrebbe portarvi del nervosismo, quindi evitate di arrabbiarvi.

Pesci: riuscirete a finire la settimana in bellezza sul fronte lavorativo e burocratico, ma dovete ancora riemergere dalla 'nube' di confusione che ultimamente vi ha assalito sul posto di lavoro. Ottime le chance di conoscere qualcuno che possa diventare una bella amicizia.