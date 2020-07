Sabato 1 e domenica 2 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Giove, Saturno e Plutone stazionare in Capricorno, mentre il Nodo Lunare assieme a Venere permarranno nell'orbita dei Gemelli. Mercurio proseguirà la sua orbita in Cancro, così come Urano che continuerà a stazionare in Toro. Infine, il Sole permarrà nel segno del Leone come Marte che rimarrà stabile nel domicilio dell'Ariete.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone ed Ariete, meno entusiasmante per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: shopping. Con la Luna che si congiunge a Giove, seppur retrogrado, nella loro orbita la voglia di concedersi una gratificante sessione di shopping potrebbe essere quasi irrefrenabile in casa Capricorno.

2° posto Leone: passionali. L'opposizione che il Sole nel loro domicilio ingaggerà con Urano in Toro metterà, con ogni probabilità, in secondo piano le faccende professionali per i nativi, almeno per 48 ore. Il weekend, però, sarà ugualmente scoppiettante sotto il profilo amoroso, in quanto la loro carica passionale sarà presumibilmente al top.

3° posto Ariete: affettuosi. Nel nido domestico, considerata la triplice opposizione che Marte subirà nel fine settimana, i nati del segno risulteranno, c'è da scommetterci, più affettuosi ed inclini alle coccole col partner.

I mezzani

4° posto Toro: loquaci. Dal pomeriggio di sabato il primo segno di Terra potrebbe godere di ottime capacità comunicative, che gli permetteranno fi fare un'ottima impressione con le nuove conoscenze e, sopratutto, nei colloqui di lavoro.

5° posto Sagittario: lavoro top. Malgrado la stanchezza si farà probabilmente sentire, i nativi sfrutteranno questo weekend per premere il piede sull'acceleratore, facendosi avanti per qualche ora di straordinario.

6° posto Vergine: perplessi. Chi tra i nati Vergine sta vivendo una nuova storia d'amore, in queste due giornate sarà presumibilmente alle prese con un ambiguo comportamento del partner.

Superata l'impasse iniziale, però, si renderà conto di aver preso lucciole per lanterne.

7° posto Gemelli: scontri amorosi. Venere formerà un quadrato con Nettuno nella dodicesima dimora, e tale casa potrebbe rendere i nativi oltremodo insofferenti alle costrizioni imposte dalla dolce metà. Da ciò sarà facile che nascano dei diverbi amorosi, i quali fortunatamente avranno breve durata.

8° posto Scorpione: attività domestiche. La casa, nelle due giornate che chiudono la settimana, necessiterà, c'è da scommetterci, delle pulizie rinviate nei giorni addietro. Sarà così che i nati Scorpione si muniranno di aspirapolvere e detergenti vari per far brillare nuovamente l'abitazione.

9° posto Acquario: insoddisfatti. Il versante professionale nativo sarà bersagliato dal Sole opposto che formerà una quadratura ad Urano di Terra, e ciò avrà buone chance di acuire le insoddisfazioni coi parigrado.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: lavoro flop. La voglia di mettersi in gioco sul fronte lavorativo per i nativi, in questo weekend, potrebbe latitare e nell'ambiente professionale non faticheranno ad accorgersene, ed evidenziare il loro lassismo.

11° posto Cancro: umore flop. Con la Luna opposta che si sommerà al terzetto retrogrado Giove-Saturno-Plutone, facile intuire come il tono umorale nativo non sarà ai massimi livelli nel fine settimana, per usare un eufemismo.

12° posto Bilancia: pessimisti. Sia sul versante lavorativo che nel rapporto coi figli qualcosa parrà non quadrare, durante queste due giornate in casa Bilancia. Sarà bene, però, non cimentarsi in eventuali discussioni chiarificatrici o vestire i panni da detective, perché le possibilità di giungere ad una soluzione saranno minime.