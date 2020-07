Ad agosto 2020 sul piano astrale troveremo tre passaggi planetari importanti: il Sole si sposterà dai gradi del Leone per accasarsi nel segno della Vergine, nel frattempo Mercurio viaggerà dal Cancro ai gradi della Vergine ed, in ultimo, Venere passerà dal domicilio dei Gemelli al Cancro.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardate amore e lavoro, per il segno zodiacale dei Pesci.

Amore

Le vicende amorose dei nati Pesci nell'ottavo mese del 2020 potrebbero dover fare i conti coi transiti avversi del duetto Sole-Venere, dal giorno 5 in poi. Il Luminare diurno, dapprima in Leone e successivamente in Vergine, ingaggerà due lotte astrologiche dal 7 agosto quando il Pianeta della bellezza passerà in Cancro.

Malgrado, quindi, Venere sbarchi nel loro Elemento i nativi dovranno vedersela prima col Sole fiero e sprezzante di Fuoco, e poi con una versione più razionale dello stesso. Facile intuire come, in entrambi i casi, i nati Pesci potrebbero trovarsi destabilizzati dai contesti amorosi in cui si trovano. Poco, o nulla, dipenderà dalle situazioni reali che vivranno, perché sarà presumibilmente più un fattore di percezioni errate, ingigantite dall'illusorio Nettuno che camminerà all'indietro. Ciò si tradurrà, con ogni probabilità, in una forte gelosia verso il partner che, sopratutto nelle settimane centrali, sarà sfogata con scenate nei luoghi meno opportuni. La settimana conclusiva, per chi tra i nativi ha calcato troppo la mano su questo tasto, li vedrà affrontare lo scottante argomento col partner, che sarà presumibilmente stufo del loro atteggiamento.

Lavoro

Le faccende professionali dei nati del segno ad agosto avranno, con ogni probabilità, a che fare con lo scontro Terra-Fuoco in onda nel parterre planetario. Tale contrasto astrale, più evidente dal 5 al 19 agosto quando il Sole sosterà in Leone, potrebbe far divenire il dodicesimo segno dello Zodiaco estremamente nervoso.

Basterà un nonnulla per scatenare la loro ira, ed a pagarne le conseguenze saranno probabilmente i nuovi colleghi che, volente o nolente, si sorbiranno le loro sfuriate. Finché, però, il Luminare maschile rimarrà in Leone sapranno sfogare tale tale mood bizzoso in un batter d'occhio, destando poca perplessità nell'ambiente professionale.

Dal 20 del mese, invece, quando il duetto Sole-Mercurio diverrà di Terra potrebbero portarsela per le lunghe, riesumando anche ruggini che parevano essere finite nel dimenticatoio. Questo comportamento non andrà a genio ai vertici aziendali che, sopratutto se appartenenti alle prime due decadi, li richiameranno all'ordine quando agosto sarà agli sgoccioli.

Poche le chance, infine, per gli inoccupati del segno in cerca di una nuova occupazione lavorativa ad agosto. Giorni fortunati: 5, 20 e 31.