Mercoledì 29 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Sagittario, mentre Saturno, Plutone e Giove stazioneranno nel domicilio del Capricorno. Urano proseguirà la sua orbita in Toro, così come Marte permarrà sui gradi dell'Ariete. In ultimo, il Sole continuerà la sosta in Leone come Venere assieme al Nodo Lunare che rimarranno stabili in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Acquario e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: finanze top. Il bottino economico dei nati del segno potrebbe essere florido questo mercoledì, grazie al sestile Venere-Marte che da qualche settimana li ha resi ancora più volenterosi.

Malgrado la congiunzione tra i Luminari spingerà per acquistare impulsivamente, però, bisognerà conservare il denaro guadagnato per eventuali periodi di magra.

2° posto Sagittario: amicizie. Sarà grazie alle relazioni amicali che il terzo segno di Fuoco presumibilmente riuscirà, in queste 24 ore, a superare i contrasti nell'ambiente professionale. Una confidenza con un amico di cui si fidano sarà, in questo caso, la migliore valvola di sfogo per le loro insoddisfazioni.

3° posto Scorpione: riflessivi. Mercoledì che potrebbe rivelarsi parecchio interessante in casa Scorpione, in quanto il loro mood riflessivo li farà giungere a delle soluzioni inaspettate, per merito del doppio sestile che Nettuno formerà con Giove e Plutone.

I mezzani

4° posto Ariete: schietti. La congiunzione Sole-Luna unita al sestile Marte-Venere renderà, c'è da scommetterci, i nati Ariete più schietti del solito, e tale smodata sincerità sarà ben apprezzata dalla dolce metà.

5° posto Toro: a testa bassa. La scelta che potrebbero fare quest'oggi i nati del segno sarà di lavorare a testa bassa, non curandosi delle continue provocazioni dell'ambiente lavorativo.

Amore in stand-by.

6° posto Vergine: chiarimenti. Sul fronte amoroso, questo mercoledì, i nati della Vergine saranno presumibilmente alle prese con il riemergere di alcuni attriti dei giorni precedenti. Affrontandoli con un doveroso chiarimento, grazie al sestile tra Giove e Nettuno, riusciranno con semplicità a trovare un compromesso che faccia felici sia loro che la dolce metà.

7° posto Gemelli: relax. La Luna opposta in sestile al severo Saturno potrebbe ridurre al lumicino le energie, sia fisiche che mentali, dei nati del segno, intimandogli di rallentare i ritmi. A fronte di ciò, molti tra loro opteranno per un mercoledì tutto coccole e relax.

8° posto Capricorno: puntigliosi. Nel nido domestico il terzo segno di Terra metterà, con ogni probabilità, in campo una dose extra di puntigliosità, che farà storcere il naso al partner. Probabili perplessità lavorative nelle ore pomeridiane.

9° posto Bilancia: a rilento. I liberi professionisti del segno saranno presumibilmente alle prese con una giornata tutt'altro che incoraggiante, in quanto i risultati parranno giungere col contagocce ed il loro entusiasmo virare verso il basso.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: saccenti. Nei dialoghi, amicali o professionali che siano, i nati Acquario potrebbero passare per saccenti, e ciò succederà a causa del Sole opposto che li farà cimentare nelle discussioni meno opportune alle loro conoscenze.

11° posto Pesci: amore flop. Il clima nel rapporto a due non sarà, con ogni probabilità, dei più simbiotici e osservando le numerose asperità planetarie sarà facile capirne il motivo. Malgrado ciò, però, mettendo in campo un atteggiamento più conciliante i nati Pesci eviterebbero di inasprire ulteriormente i toni.

12° posto Cancro: bizzosi. 24 ore dove i nativi farebbero meglio a tenere la bocca serrata e prendersi un giorno di ferie, ove possibile, perché Mercurio sarà diviso tra il quadrato con Marte e la triplice opposizione con Giove-Saturno-Plutone.