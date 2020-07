L'oroscopo della settimana che va dal 27 luglio al 2 agosto, inizierà con la Luna in congiunzione al segno zodiacale dello Scorpione, che sarà mosso da buoni propositi sia in amore che al lavoro, mentre per una volta i nativi dell'Ariete potrebbero sentirsi amati e corteggiati. L'Acquario sarà ancora piuttosto avvantaggiato per quanto riguarda i sentimenti, grazie a Venere in trigono dal segno dei Gemelli, mentre il Leone potrebbe approfittare di un po’ di fortuna per ottenere ottimi risultati soprattutto al lavoro.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 27 luglio al 2 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 27 luglio al 2 agosto 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo della settimana discreto per voi nativi del segno, soprattutto tra le giornate di mercoledì e venerdì, quando la Luna si troverà in trigono dal segno del Sagittario. In amore dunque soprattutto voi single per una volta potreste essere voi corteggiati da una persona, e magari innamorarvi. Se avete una relazione fissa sarete in grado di fare chiarezza sul vostro rapporto qualora ci siano dei problemi da risolvere. In ogni caso vi piacerà molto trascorrere il tempo con il partner. Per quanto riguarda il settore professionale presto arriveranno dei cambiamenti astrali importanti. Per il momento Marte in congiunzione sarà di grande aiuto per avere le energie necessarie a svolgere al meglio le vostre mansioni.

Voto - 8

Toro: siete alla ricerca di libertà in questo periodo secondo l'oroscopo. Ciò nonostante la settimana potrebbe non iniziare proprio come speravate a causa della Luna in opposizione tra lunedì e martedì. Fate attenzione dunque a queste due giornate in quanto l'errore si troverà sempre dietro l'angolo.

Fortunatamente però, la situazione migliorerà molto soprattutto nel fine settimana, donandovi qualche piacevole sorpresa che vi farà sentire veramente liberi e innamorati del partner. Se siete single la fantasia vi aiuterà a capire il tipo di approccio necessario per conquistare la persona che vi piace.

Nel lavoro Giove e Saturno favorevoli vi permetteranno di investire e iniziare nuovi progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7+

Gemelli: oroscopo settimanale più che discreto per i nativi del segno, con Venere ancora favorevole nel vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete godere di un buon affiatamento di coppia, purché rispettiate le volontà del partner. Dunque non siate assillanti qualora il partner non sia in forma, anzi datele una mano se necessario. Se siete single saprete essere degli abili consiglieri nei confronti di un amico. Il settore professionale si rivelerà positivo per voi, e arriveranno risultati soddisfacenti soprattutto nel fine settimana.

Voto - 8+

Cancro: Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale ancora per un po’ porterà risultati positivi in amore e nel lavoro secondo l'oroscopo settimanale. Favoriti inoltre dalla Luna tra lunedì e martedì, in amore potrete contare su un'ottima vita affettiva, ritrovando serenità e complicità con il partner, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda i cuori solitari siate positivi, anche quando vi sembra che le cose non vadano per come sperate. Nel lavoro potrebbe arrivarvi un interessante offerta, molto proficua, anche se prima vorreste rifletterci un po’. Voto - 7,5

Leone: finalmente in arrivo una settimana un po’ più fortunata secondo l'oroscopo, grazie soprattutto alla Luna in trigono nel segno del Sagittario.

In amore sarete più affettivi e soprattutto per voi single saranno in arrivo possibili flirt e discrete occasioni di innamorarsi. Se avete una relazione fissa godetevi tutti quei bei momenti in compagnia del partner, perché sono proprio quei momenti che rafforzano il vostro legame e rendono la vostra storia d'amore unica. Sul fronte lavorativo sarete più razionali quando pianificate qualcosa, cercando di non commettere alcun errore e ottenere solamente il meglio. Voto - 8-

Vergine: oroscopo della settimana piuttosto nervoso per voi nativi del segno. Avrete ancora Venere in posizione sfavorevole, e per quanto riguarda la sfera sentimentale dovrete cercare di mantenere vivo il dialogo con la vostra anima gemella, se non volete ripercussioni dal punto di vista affettivo.

I cuori solitari preferiranno trascorrere parte del loro tempo in solitudine, cercando di riordinare la loro mente e tornare in pace non solo con sé stessi. Sul posto di lavoro anche se le cose vanno bene grazie a Giove favorevole, fareste meglio a non spendere tutto il vostro denaro. Voto - 6

Bilancia: nonostante godrete ancora della posizione favorevole di Venere, secondo l'oroscopo settimanale, dovreste fare comunque a dei possibili battibecchi con il partner, dovuti talvolta al vostro atteggiamento. Nulla di drammatico però se saprete come comportarvi. Se siete single a volte l'aiuto di un amico o di parente potrebbe essere provvidenziale per voi nativi del segno. Per quanto riguarda il lavoro potreste avvertire un po’ di stanchezza, forse per via di Marte in opposizione, rischiando di non riuscire a concludere in tempo le vostre mansioni.

Voto - 7+

Scorpione: buone notizie per voi nativi del segno in questa settimana. Potrete fare affidamento alla Luna in congiunzione tra le giornate di lunedì e martedì, perfetta per trascorrere delle serate estive indimenticabili con il partner o con una persona molto importante se siete single. La restante parte della settimana si rivelerà comunque buona, e sarete particolarmente felici per via di questo periodo caldo, piacevole e intenso. Sul fronte lavorativo ci saranno buone prospettive per proporre o per realizzare un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Voto - 8,5

Sagittario: oroscopo della settimana abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, considerato che la Luna si troverà a favore tra le giornate di mercoledì e venerdì.

Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà molto piacevole per voi stare in compagnia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. I cuori solitari scegliete con cura le persone che volete al vostro fianco, in quanto saranno di particolare importanza. Sul fronte lavorativo sarete impegnati più del previsto, e non sarà facile mantenere il passo, anche se sicuramente con un po’ di impegno ce la farete. Voto - 7,5

Capricorno: inizialmente l'affiatamento di coppia potrebbe non essere il massimo in questa settimana secondo l'oroscopo. Dunque dovreste cercare di non essere troppo arroganti o assillanti nei confronti del partner se non volete creare problemi. Fortunatamente però, il weekend si rivelerà abbastanza piacevole e soddisfacente, grazie alla Luna in congiunzione.

Se siete single è inutile dire continuamente che non troverete l'amore, perché potrebbe essere già arrivato e non ve ne siete accorti. Sul fronte lavorativo risparmiando un po’, potrete investire il vostro denaro in un progetto molto ambizioso e il sostegno di Giove e di Saturno saranno di grande aiuto. Voto - 7+

Acquario: il pianeta Venere sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo settimanale, portando ancora una volta piacevoli novità soprattutto dal punto di vista sentimentale. Infatti potrete beneficiare di un’ottima intesa di coppia, che vi permetterà di proporre qualcosa di nuovo al partner, oppure di dare inizio a nuovi progetti di coppia. Se siete single in questo periodo sarà più facile per voi parlare di sentimenti, magari con la persona che vi piace molto.

Il settore professionale non sarà dei migliori in questa settimana, ma questo non vorrà dire che ci saranno risultati pessimi. Voto - 7+

Pesci: sfera sentimentale discreta ma in miglioramento per voi nativi del segno secondo l'oroscopo settimanale. Presto infatti Venere si troverà in posizione favorevole e da quel momento potrete contare maggiormente sul sostegno della vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda i cuori solitari ci sarà la possibilità di realizzare piccoli sogni che vi riempiranno di felicità. Sul fronte lavorativo se avete delle idee da proporre, questo potrebbe essere il momento migliore per farlo, dunque non tiratevi indietro. Voto - 7,5