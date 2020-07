L'oroscopo di sabato 25 luglio, prevede tanta ambizione per i nativi sotto il segno del Toro, soprattutto sul posto di lavoro, grazie al sostegno di Giove, mentre per Sagittario il weekend sarà un po’ più leggero, ottimo per recuperare il rapporto con il partner, qualora non vada per il meglio. La Luna transiterà nel segno della Bilancia, e regalerà un fine settimana tutto incentrato sul romanticismo, mentre per Pesci sarà una giornata abbastanza equilibrata. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di sabato 25 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 25 luglio 2020 segno per segno

Ariete: avrete tante energie da spendere in questa giornata, considerato che Marte si trova in congiunzione al vostro cielo.

Nel lavoro dunque vi sentirete pronti a tutto, ma attenzione a Giove in quadratura dal segno del Capricorno che potrebbe darvi un po’ fastidio. Sul fronte sentimentale per voi single potrebbe iniziare una nuova amicizia o una potenziale storia d'amore. Starà a voi decidere che direzione prendere. Se avete una relazione fissa il Sole in trigono dal segno del Leone porta un po’ di stabilità e di intesa in più tra voi e la vostra anima gemella. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di sabato particolarmente ambizioso per voi nativi del segno, considerato che Giove vi terrà sull'attenti soprattutto sul posto di lavoro. Vi sentirete pronti a tutto, con la voglia di svolgere con serietà anche i compiti più ardui.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale voi single direte ciò che sentite, ma fate attenzione perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Se avete una relazione fissa e magari dovete un regalo al partner, fidatevi del vostro istinto, e farete una buona scelta. Voto - 8-

Gemelli: un fine settimana rinvigorente per voi nativi del segno, con la Luna che vi guarda positiva dal segno della Bilancia, pronta ad esaltare nel nome dell'amore la vostra relazione di coppia.

Potrete contare dunque su sentimenti genuini, perfetti per stupire la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single avrete sempre Venere al vostro fianco per fare strage di cuori. Per quanto riguarda il lavoro Marte in sestile vi darà tutto il supporto necessario per portare a termine i vostri incarichi.

Voto - 9

Cancro: il desiderio di socializzare e di fare nuove conoscenze, magari più interessanti del solito, si farà sentire maggiormente considerato che la Luna si troverà in sestile dal segno della Bilancia. In ambito sentimentale usate la vostra positività a vostro vantaggio per stare in sintonia con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i cuori solitari migliorando il vostro fascino potreste attirare l'attenzione della persona che vi piace. Nel lavoro è necessario capire in questo momento che direzione intraprendere se volete raggiungere il successo che desiderate. Voto - 7,5

Leone: con il Sole in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo di sabato si rivelerà abbastanza piacevole in amore.

Ci sarà inoltre la Luna in sestile dal segno della Bilancia, che andrà ad esaltare la vostra relazione di coppia. In ogni caso saprete essere dei validi partner, in una giornata piena di emozioni e sensazioni. I single saranno affettuosi, espressivi e vivaci. Il lavoro procede abbastanza bene, anche se di tanto in tanto potreste ritrovarvi in situazioni di tipo burocratico, un po’ noiose da sbrigare. Voto - 8-

Vergine: alcuni miglioramenti si vedono in questo periodo. State mettendo tutto il vostro impegno per vivere giornate tranquille, ciò nonostante Venere in quadratura (fortunatamente ancora per poco) crea ancora qualche problema. In amore dunque, secondo l'oroscopo di sabato, avete una voglia matta di sedervi accanto al partner e spiegare come stanno le cose, nel tentativo di dissipare ogni litigio fatto in precedenza, e forse con un po’ di coraggio potreste riuscirci.

Se siete single a volte prendersi qualche momento per riflettere può farvi bene. Nel lavoro verranno fuori le vostre abilità, e vi garantiranno un periodo piuttosto stabile dal punto di vista economico. Voto - 6,5

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro cielo andrà a migliorare non di poco la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo di sabato. Ci sarà inoltre Venere favorevole, e a quel punto potreste approfittarne per sentirvi un tutt'uno con la persona che avete scelto di avere al vostro fianco. Se siete single i rapporti con gli altri balzano in primo piano e il desiderio di innamorarvi si farà sentire. Sul fronte lavorativo se non vi siete ancora ambientati, vedrete che con il tempo, e con l'aiuto di un collega, vi sentirete subito a casa.

Voto - 8+

Scorpione: gli influssi di Mercurio in trigono dal segno del Cancro completano un oroscopo positivo per quanto riguarda il settore professionale. La settimana dunque si concluderà abbastanza bene, ottenendo spesso consensi e successi dal vostro impiego, smaltendo tante mansioni. Sul fronte sentimentale prestate molta attenzione alla vostra anima gemella, e vedrete che l'intesa di coppia sarà migliore. Se siete single siate più sciolti e non abbiate paura di dialogare anche con persone che avete appena conosciuto. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di sabato positivo per voi nativi del segno, con il Sole e la Luna favorevoli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia attraverserà un periodo leggero e molto piacevole, utile come rampa di lancio per far risalire l'affiatamento di coppia.

Se siete single cercherete di fare un po’ di chiarezza nella vostra vita quotidiana. In ambito lavorativo Mercurio favorevole vi aiuterà ad essere attenti e a non commettere errori con le vostre mansioni. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo della giornata di sabato che prevede purtroppo la Luna in quadratura. In amore non sarà facile dunque gestire la vostra relazione di coppia, con possibili battibecchi tra voi e il partner che fareste meglio ad evitare. Se siete single potreste aver bisogno del sostegno di un amico per risolvere una situazione. Sul fronte lavorativo con Giove e Saturno favorevoli vi darete da fare per svolgere bene le vostre mansioni, ciò nonostante mettete comunque in considerazione la possibilità di qualche imprevisto.

Voto - 6,5

Acquario: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato. La Luna favorevole sarà perfetta per proporre nuove idee al lavoro e svolgere alla perfezione i vostri incarichi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti Venere in trigono dal segno dei Gemelli vi sarà di grande aiuto, soprattutto per voi single, che potreste accorgervi della presenza di una persona importante. Se avete una relazione fissa sfruttate il momento per parlare di sentimenti con la vostra anima gemella. Voto - 8,5

Pesci: combinazione planetaria che porta una giornata molto equilibrata sia in amore che al lavoro secondo l'oroscopo di sabato, nonché una gran voglia di rinnovamento.

In amore se siete già impegnati in una relazione fissa avrete modo di preoccuparvi maggiormente della vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single sarà la giornata adatta per fare nuovi incontri. Nel lavoro le idee non mancheranno e troverete l'ispirazione adatta per svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 8