L'Oroscopo di domenica 26 luglio punta un riflettore sulla sensibilità e i rapporti affettivi si rinforzano con la Luna in Bilancia che avvia storie amorose armoniose. L'astro d'argento nella casa astrologica del matrimonio, acquista vigore e garantisce pace e armonia. Il Sole in Leone crea un bel sestile astrale fortunato e ricco di vitalità, da approfondire nelle previsioni astrali segno per segno.

Le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: la Luna interferisce sugli affetti poiché in opposizione e può produrre incostanza nel modo di vivere l'amore. Marte anch'esso scombussola un po' il tutto, sprigionando una sensualità sfrenata difficile da contenere.

Per fortuna Venere è dalle vostra parte per riequilibrare l'amore in modo più ragionato.

Toro: gli astri esortano a fare di più in amore, investendo sensazioni sentimentali più profonde e stabili. Non abbiate paura di osare quindi e bando a ogni tipo di insicurezza, poiché a breve riceverete belle soddisfazioni in amore. Voi in coppia avviate un cambiamento costruttivo.

Gemelli: buono l'intreccio planetario della Luna con Venere che sprigiona sensazioni appaganti. Siete più socievoli ed eleganti con l'astro d'argento che fa rifuggire la solitudine. Via libera quindi alla buona compagnia, sia amorosa che amichevole.

Cancro: un po' fragili con la Luna in dissonanza, siete alquanto indecisi sul da farsi.

Ma Mercurio nel segno riesce a farvi indirizzare al meglio le energie, puntando su una ragionevolezza saggia che quasi sfida l'opposizione di alcuni astri dal Capricorno che creano tensione in amore. Il consiglio delle stelle è di uscire e di cercare nuovi stimoli più entusiasmanti.

Leone: Sole e Luna stringono un'alleanza tra loro e rafforzano i legami sentimentali in modo più stabile.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Buono l'equilibrio psico-fisico dove la ragionevolezza tiene a bada eventuali dubbi amorosi infondati, forse scaturiti dal vostro bisogno di ricevere maggiori attenzioni dalla persona amata.

Vergine: sigillati tra Luna e Sole, riuscite a contrastare un'opposizione venusiana un po' pesante per i sentimenti.

Così potete utilizzare un intuito formidabile che fa fare le scelte giuste, evitando discussioni in coppia nocive per l'amore. Drizzate le antenne del cuore voi single che sono in arrivo incontri fortunati.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna entra nel segno e garantisce belle sensazioni amorose. Questa Luna parla di affetti profondi, stabilizza quelli già esistenti e avvia nuovi inizi fortunati per i single. Siete molto socievoli e affascinanti, quindi via libera all'amore e alle conquiste sentimentali.

Scorpione: abbiate fiducia di più in voi stessi e portate avanti i progetti amorosi con coraggio. All'improvviso potreste far cambiare rotta all'amore, apportando modifiche imprevedibili impartite da Urano in opposizione.

Voi single potete beneficiare di sorprese piacevoli.

Sagittario: Luna risulta in posizione favorevole e regala bontà d'animo, fascino e charme da vendere. Queste sono le vostre armi preziose per avviare conquiste amorose fortunate. Cercate di affrontare il tutto con maggiore fiducia nelle vostre capacità e siate più romantici anche in coppia.

Capricorno: molti astri quasi sfidano a fare di più in amore poiché in quadratura. Non abbattetevi quindi e scacciate via la malinconia, solo così riuscite a incanalare al meglio le energie. Possono sorgere dissidi in coppia e voi single forse vivete i nuovi inizi amorosi in modo troppo cerebrale. Che ne dite di lasciare fluire le emozioni?

Acquario: l'influsso del satellite notturno dalla Bilancia risulta favorevole per uniformarvi agli alti e bassi della vita, vivendo anche l'amore in modo più ottimistico.

Siete alla ricerca di conferme e avete bisogno di sicurezza in campo affettivo. Quindi non chiudetevi in voi stessi e intrecciate rapporti amichevoli che possono diventare qualcosa di più.

Pesci: alcune difficoltà sono causate da Venere in quadratura che provoca noie in amore. Ma cercate di portare pazienza e sopravvivete alle difficoltà, sorvolando su alcune situazioni in coppia. Voi single potete contare su alcune novità preziose, capaci di illuminare il cielo sentimentale.