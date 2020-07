L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio prevede una bella Luna brillare nell'Acquario, segno che riceverà buone notizie tra le giornate di lunedì e martedì. Per il Leone sarà un bel periodo per quanto riguarda la sfera sentimentale, in cui potrà contare su un buon affiatamento di coppia. Vergine dovrà cercare di essere un po’ più comprensiva nei confronti del partner, cercando di esaudire alcuni suoi desideri. Scorpione presterà particolare attenzione ai dettagli in ambito lavorativo. Di seguito, nel dettaglio, l'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 luglio segno per segno

Ariete: oroscopo della settimana molto buono dal punto di vista affettivo.

Le giornate di lunedì e di martedì si riveleranno particolarmente audaci per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, grazie a un'ottima Luna in sestile dal segno dell'Acquario. Il resto della settimana vi regalerà un periodo abbastanza godibile, sia in famiglia che con il partner. I single potrebbero avvicinarsi a una persona, alla quale tengono, facendo qualcosa di particolare. Nel settore professionale state facendo un buon lavoro e ottenendo dei buoni risultati, ma giudicare i vostri colleghi non sarà una bella mossa. Voto: 8-

Toro: la settimana potrebbe iniziare in maniera un po’ nervosa per voi nativi del segno, probabilmente a causa di una configurazione astrale un po’ altalenante.

La Luna in posizione sfavorevole potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto in ambito sentimentale. Se volete evitare inutili litigi, attenzione a come vi comportate con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i cuori solitari godetevi i bei momenti che vivrete con le persone che amate, non pensate troppo a trovare l'amore.

A lavoro, se saprete essere abbastanza comunicativi, sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi con più facilità. Voto: 7-

Gemelli: ottimo periodo per voi nativi del segno, grazie all'arrivo della Luna in trigono dal segno dell'Acquario, tra le giornate di lunedì e martedì. Sarà il periodo perfetto per rafforzare i vostri affetti, specialmente con coloro che nell'ultimo periodo hanno veramente dimostrato di tenerci a voi, primo fra tutti il partner.

I cuori solitari, in questa stagione estiva, potranno provare a uscire spesso e conoscere nuove persone. In ambito lavorativo si avvicina un periodo decisamente ricco d'impegni, ma anche di soddisfazioni e guadagni. Voto: 8+

Cancro: oroscopo della settimana abbastanza soddisfacente, considerato che potrete contare su Sole e Mercurio in congiunzione al vostro segno, nonché dalla Luna in trigono dal segno dei Pesci tra le giornate di giovedì e venerdì. Questo cielo vi aiuterà a capire meglio le intenzioni della vostra anima gemella. Per i single potrebbe essere un periodo abbastanza emozionante. Sul fronte lavorativo potrebbero presto arrivare delle interessanti offerte, che si riveleranno molto interessanti.

Voto: 8,5

Leone: la prima parte della settimana che non sarà un granché per voi nativi del segno, a causa della Luna in opposizione dall'Acquario. In amore la prima parte della settimana sarà "discreta", fortunatamente da mercoledì arriveranno delle buone notizie che andranno a migliorare l'umore e l'intesa di coppia. Ottimo soprattutto il weekend, quando la Luna tornerà a essere favorevole. Se siete single potrebbe essere il momento giusto per imbattersi in nuovi impegni o amicizie. Nel settore professionale v'impegnerete maggiormente, cercando di prendere decisioni più oculate. Voto: 7+

Vergine: dovrete cercare di essere più comprensivi in questo periodo, almeno per quanto riguarda la vostra relazione di coppia.

Dovreste cercare di assumere un atteggiamento più cauto nei confronti del partner: non siate assillanti, prepotenti o impulsivi. I cuori solitari dovranno essere più razionali quando pianificheranno qualcosa. A lavoro sarete più impegnati del previsto, ma in fin dei conti meglio così, considerato che in questo modo avrete poco tempo da dedicare alle "negatività", soprattutto se riguardano il partner. Voto: 6,5

Bilancia: oroscopo piuttosto altalenante per voi nativi del segno. Nonostante la Luna sia in trigono dal segno dell'Acquario, ci sarà Marte in opposizione, oltre che il Sole e Mercurio in quadratura dal segno del Cancro. In amore sarà un periodo complessivamente buono, a parte qualche piccola sbavatura che di tanto in tanto potrebbe procurare delle incomprensioni.

I single dovranno avere particolare cura dei dettagli. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione non sarà molto convincente. Non sono previste delle novità e dovreste cercare di non essere nervosi a causa dei scarsi risultati. Voto: 7-

Scorpione: oroscopo della settimana positivo per quanto riguarda l'ambito lavorativo, considerato che potrete contare su un buon Mercurio in trigono dal segno del Cancro, assieme a Marte in sestile dal segno del Capricorno. Ci saranno buone prospettive per concludere degli affari che vi aiuteranno a raggiungere facilità i vostri obiettivi, grazie anche a un'estrema cura dei dettagli. Nell'ambito sentimentale dovrete prestare attenzione, in quanto la Luna in posizione sfavorevole potrebbe mettere in crisi il vostro rapporto con il partner.

Mentre i single, guardando al passato, potranno trovare la risposta che cercano. Voto - 7

Sagittario: la settimana si aprirà in maniera convincente, con la Luna in sestile dal segno dell'Acquario, che vi darà una mano nella vostra relazione di coppia. Sarà il momento adatto per darsi da fare e far splendere la vostra storia d'amore. Per i cuori solitari è il momento di dare una svolta alla vostra vita quotidiana e fare qualcosa che possa elevare la vostra posizione. Sul fronte lavorativo Marte in trigono dal segno dell'Ariete vi darà tante energie, anche se un po’ di tensione per via di alcuni lavori potrebbe farsi sentire. Voto: 7,5

Capricorno: con Saturno in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo della prossima settimana si rivelerà abbastanza discreto, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

Assieme a Giove lavorerete sodo nelle prossime giornate, ciò nonostante dovrete avere ancora un po’ di pazienza prima d'iniziare a vedere dei risultati. Sul fronte sentimentale sarete abbastanza allegri e spensierati, ma fate attenzione alle giornate di sabato e domenica, in quanto la Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà. Single, approfittate delle giornate di giovedì e venerdì se volete fare nuove conoscenze. Voto: 7,5

Acquario: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, la prima parte della settimana si rivelerà ottima sotto ogni punto di vista. Venere in trigono dal segno dei Gemelli tenderà ad amplificare soprattutto la sfera sentimentale, promettendovi momenti esaltanti, ma soprattutto romantici, in compagnia della vostra anima gemella.

Se siete single saper perdonare sarà una grande virtù. Per quanto riguarda il campo professionale, il periodo sarà perfetto per poter investire in qualcosa che possa garantirvi buoni guadagni in futuro. Potreste anche scoprire qualcosa che possa semplificare il vostro metodo di lavoro. Voto: 9

Pesci: oroscopo della settimana più che discreto per voi nativi del segno, grazie soprattutto alla Luna in congiunzione tra giovedì e venerdì. Sul fronte sentimentale ci sarà un forte recupero dell'intesa di coppia, che vi permetterà di vivere momenti decisamente positivi. I cuori solitari potranno incontrare persone interessanti, con cui stringere nuovi legami. Nel lavoro Giove in sestile vi darà una mano a raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto: 8