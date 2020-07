L'oroscopo di domenica 5 luglio annuncia che diversi segni saranno favoriti tra i dodici dello zodiaco. A rendere interessante il cielo cielo astrale di domani sarà la Luna in congiunzione a Giove, entrambi nel segno del Capricorno insieme al pianeta lento Plutone. Sui gradi del settore dei Pesci rimane stabile ma in continuo avanzamento Nettuno, nel contesto in trigono al Sole in Cancro. In Ariete troviamo in progressione Marte, questa domenica in opposizione a Mercurio in Cancro. Nel segno del Toro continua il lento cammino di Urano, come del resto anche Venere in campo dei Gemelli.

Scopriamo in anteprima, quali novità andranno a incidere sull'Oroscopo di domani 5 luglio in relazione ai 12 segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 5 luglio: cambiamenti per l'Ariete e calma per i Gemelli

Ariete - Aria di cambiamento. Staccherete la spina questa domenica e vi godrete al meglio la giornata con le persone che amate. Il desiderio di cambiamento in ambito sentimentale vi farà sperimentare e vivere situazioni nuove e di sicuro soddisfacenti. Concretizzerete la necessità di ritagliarvi in casa uno spazio tutto vostro. I vostri famigliari, alla lunga, di sicuro si abitueranno al vostro nuovo modo di agire. Serata in pantofole: avrete bisogno di recuperare le energie spese per sostenere i trascorsi ritmi concitati con un sonno tranquillo.

Toro - Parola d'ordine, "serenità". Riflettere prima di agire evitando scelte affrettate o risposte poco assennate: solo così riuscirete a disimpegnarvi nelle cose importanti.

Il partner si farà più esigente del solito, ma saprete trovare le parole giuste per assecondarlo e trascinarlo in una coinvolgente sensualità. Vi sintonizzerete sull'onda della quiete e constaterete che il benessere migliorerà sensibilmente. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non riflettere prima di dare adito a inutili discussioni in famiglia.

Il nervosismo vi stancherà prima del dovuto, cercate di non aggiungere carichi negativi ai vostri pensieri.

Gemelli - Respirate con calma! La Luna in Capricorno opposta al Sole di sicuro non vi guarda di buon occhio e, anzi, in più di un’occasione vi metterà di fronte a parecchie gatte da pelare. Per non rischiare di commettere qualche stupidaggine, eviterete di essere troppo precipitosi.

Questo non è il momento per fermarsi a riposare sugli allori: domenica prenderete in mano le redini della situazione e la guiderete a vostro vantaggio. Se credete di poter stare tranquilli per quanto riguarda gli affari di cuore, bene, sappiate però che dovrete continuare a mettervi in gioco.

Cancro - Un piccolo sacrificio può portare a grandi risultati. Lo sforzo sarà minimo, ma occorrerà tanta costanza. In famiglia non mollerete di certo "l'osso" adesso che avete il coltello dalla parte del manico in una situazione complicata. Attenti solo a dosare bene gli sforzi: le energie non sono poi molte e se voi le sprecherete correndo dietro a futili sciocchezze, non ve la potrete poi prendere con nessun altro se non con voi stessi.

In molti reagirete con forza e vi libererete dalle catene che vi opprimono, molte delle quali forse presenti solo nella vostra mente.

Previsioni zodiacali di sabato 4 luglio: compromessi per il Leone e Vergine incompresa

Leone - Le previsioni zodiacali di domani invitano a cercate di trovare un compromesso fra il lavoro, gli svaghi e il tempo libero. Lo stress dipende molto da un’alterazione di questo equilibrio. Intanto si prospettano alcuni cambiamenti positivi che potrebbero compiersi entro breve nella vostra vita privata. Accoglieteli con gioia, piuttosto che con il muso lungo di chi non vuole cambiare le sue abitudini. In amore accondiscendenza e generosità non sono forse mai stati il vostro forte, ma se vi sforzerete di farlo almeno non sarete insopportabili per chi vi sta a fianco.

Moderatevi a tavola saltando il dessert e preferendo una semplice mela.

Vergine - Sul fronte sentimentale ci sarà qualche piccola incomprensione, ma troverete la chiave giusta: molto spesso è sufficiente sdrammatizzare con un sorriso, una battuta, un abbraccio. Nella seconda parte della giornata tornerà l’armonia e questa domenica si concluderà in bellezza. In generale comunque avrete mille cose da fare fra le pareti domestiche e alcuni nodi da sciogliere in ambito familiare. Non mancheranno discussioni, che per fortuna non dureranno a lungo. Farete appello a tutto il vostro self control per tenere quieto l'ambiente.

Bilancia - Sta per arrivare la giornata più bella, quella di domenica di fine settimana.

Per questo sarete di ottimo umore: non vedrete l’ora di staccare la spina, di mettere da parte tutte le preoccupazioni legate al lavoro e di dedicarvi alle persone che amate. Sarà un periodo bello, fatto di piccoli grandi piaceri. Un fine settimana da trascorrere con la tua dolce metà o in famiglia, senza interferenze di sorta. Per qualche nativo sarà una giornata di novità e romanticismo: scaricherete lo stress e ricaricherete le pile. Nella mente intanto prenderanno forma idee vincenti.

Scorpione - In questa settimana che sta per finire ci sono stati momenti critici, ma da domani la vostra giornata sarà positiva sotto ogni aspetto, soprattutto per quanto riguarda i contatti familiari e di amicizia.

In amore farete nuove conoscenze, oppure riceverete nuova stima da chi avete a fianco. Insomma: i conti cominceranno a tornare finalmente e voi ne sarete più che entusiasti. Con ogni probabilità riuscirete a fare scacco matto nella "partita" contro chi finora ha cercato di ostacolarvi. Com'è ovvio, potreste dover fare i conti con l’invidia altrui, ma ci può stare: meglio invidiati che compatiti!

Previsioni astrologiche di domani 5 luglio: relax per Sagittario e Pesci fantasioso

Sagittario - Avete dato fiducia a qualcuno e questa domenica realizzerete che non la meritava affatto! Non ve ne farete una colpa e non vi assumerete alcuna responsabilità per questo. Allo stesso tempo, non scatenerete inutili bufere, anzi, cercherete di fare tesoro di questo tipo di esperienze.

Una selezione più accurata in futuro sarà la cosa più giusta da fare. Intanto dovete mettere in conto qualche screzio con la dolce metà: conoscendovi, di certo non amplificherete le conseguenze per non tirarla avanti all'infinito. Nella vita, spesso, basta mettere da parte un po' d’orgoglio per ritrovare il sorriso.

Capricorno - Giornata di domenica un po' in affanno. Una lotta contro il tempo e per giunta ne avrete poco a disposizione. Gli astri invitano alla calma: gestirete ogni situazione al meglio, cercando di portare a termine ogni gli impegno. Potreste anche dover prendere una decisione importante. Perciò vi affiderete all'istinto, non avendo altre soluzioni. Da fare attenzione alle finanze: pondererete molto bene eventuali spese impreviste.

Se qualcosa non dovesse convincere del tutto, lascerete perdere senza pensarci due volte. In serata cercherete di distrarvi: ne avrete bisogno e vi farà molto bene.

Acquario - Sarete un vulcano di entusiasmo e di idee. Questi giorni di stop forzato vi hanno fatto bene e adesso non vedete l’ora di tramutare la vostra energia positiva in fatti concreti. In alcuni casi riuscirete ad individuare le giuste soluzioni per mettere in sicurezza un importante problema famigliare. Poi ce ne saranno altri da affrontare, ma questi li risolverete a tempo debito. Se doveste avvertire un po’ di stanchezza, è comprensibile, ma non dovete mollare. Mostravi più fiduciosi nei confronti di chi se lo merita, per gli altri nessuna pietà: occhio per occhio, dente per dente!

Pesci - La prospettiva è quella di vivere una domenica dinamica, fuori casa, all'aria aperta e in buona compagnia. Non vi risparmierete di sicuro, anche a costo di sfiancarvi, perché alla fine sarà tutto molto piacevole. In serata, invece, cercherete l’opposto: il relax e il silenzio, una buona cenetta e a letto presto. Se dovessero esserci situazioni ingarbugliate, le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare un passo alla volta ed avere pazienza: tutto arriverà, ma solo al momento giusto. Per fortuna in questi giorni troverete la giusta carica per invertire la marcia e scendere in campo con tutte le armi di cui disponete.