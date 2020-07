Una nuova giornata sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 15 luglio 2020, con tutti i cambiamenti e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 15 luglio 2020: la giornata

Ariete: in amore, se c'è stata una delusione ora si potrà reagire. Se una storia è recuperabile oppure no si decide in questo mese. Nel lavoro, se da tempo avete in mente un progetto di cambiamento, qualcosa si muove, attenzione soltanto alle spese troppo.

Toro: per i sentimenti la confusione è superata, in questo giorno è possibile affrontare di petto una situazione che vi sta particolarmente a cuore.

Nel lavoro sono tante le idee, e molti avranno la possibilità di verificare la tenuta di un rapporto o di recuperare un vecchio progetto.

Gemelli: a livello amoroso, con una persona del Leone potrebbe nascere una bella sintonia da portare avanti. Momento decisamente importante per gli stimoli. Nel lavoro c'è da rivedere un accordo, ma grazie a questa sera è possibile ricucire uno strappo.

Cancro: in amore Luna favorevole che potrà aiutarvi nelle nuove proposte. Sarà possibile decidere cosa fare se c'è in ballo una nuova situazione astrologica. A livello lavorativo momento interessante, dovete soltanto capire se c'è qualcosa che non vi va bene.

Leone: per i sentimenti Luna dissonante che potrebbe portare qualche momento difficile.

Cercate di trascorrere questo periodo pensando a cose concrete. Nel lavoro, se avete un attività commerciale è possibile che ci sia qualcosa di nuovo.

Vergine: a livello sentimentale le prossime giornate saranno interessanti per le relazioni, durante però il corso della settimana potrebbe verificarsi un calo.

Nel lavoro con questo cielo sempre più importante bisogna avere fiducia. Situazione non ancora solida però per chi è appena ripartito.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale le coppie che non hanno potuto festeggiare un evento pensano di farlo ad agosto.

Giornata interessante per tutto. Nel lavoro non mancano le buone idee ma è il momento giusto per valutare e non agire nell'immediato.

Scorpione: per i sentimenti Luna in opposizione che potrà portare maggiori tensioni. C'è chi è rimasto deluso oppure ha vissuto dei problemi in famiglia. A livello lavorativo arrivano buone notizie.

Sagittario: a livello amoroso, se dovete chiedere qualcosa parlate entro questa giornata. Vivrete una situazione particolare al momento. Nel lavoro cercate di mantenere la calma. La serata porta qualche piccolo dubbio.

Capricorno: in amore è possibile fare un incontro speciale ma dovete cercare di essere più diligenti su tutto.

Nel lavoro, chi è a contatto con il pubblico potrà cambiare diverse cose.

Acquario: per i sentimenti giornata che non porta chiarimenti, meglio viverla con attenzione. A livello lavorativo in certi momenti è meglio evitare contrasti. Bisogna fare scelte giuste per un progetto.

Pesci: in amore giornata positiva ma attenzione a non rimandare alcune cose. Quello che capita in questo giorno è utile. Nel lavoro ripartire non è facile, ci sono piccoli problemi e situazioni da chiarire.